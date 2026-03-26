Amerykanie tworzą stany kwantowe na żądanie. Dlaczego to takie ważne?

Badania koncentrują się na jednym z największych wyzwań współczesnej fizyki, czyli precyzyjnym kontrolowaniu stanów kwantowych. To niezwykle delikatne konfiguracje cząstek takich jak elektrony czy fotony. W świecie kwantowym obiekty mogą znajdować się jednocześnie w wielu stanach (superpozycja) lub pozostawać ze sobą powiązane w sposób natychmiastowy (splątanie), jednak ich stabilne wytwarzanie i utrzymanie jest wyjątkowo trudne.

Zespół badawczy opracował metodę, która pozwala generować takie stany w sposób kontrolowany i powtarzalny. Oznacza to odejście od dotychczasowego podejścia, gdzie stany kwantowe powstawały często przypadkowo lub były trudne do odtworzenia. Nowa technika umożliwia “wywoływanie” konkretnych konfiguracji na żądanie, co stanowi kluczowy warunek dla budowy skalowalnych urządzeń kwantowych.

Istotą osiągnięcia jest wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych materiałów oraz precyzyjnych warunków eksperymentalnych, pozwalających manipulować zachowaniem elektronów. W podobnych badaniach wykazano już, że odpowiednie pole magnetyczne czy struktura materiału mogą prowadzić do powstania zupełnie nowych stanów skupienia materii, w których elektrony tworzą egzotyczne układy, na przykład pary ekscytonowe o wspólnym spinie.

Nowe podejście idzie jednak o krok dalej: nie tylko obserwuje takie zjawiska, lecz również daje narzędzia do ich aktywnego sterowania. To fundamentalna zmiana, ponieważ większość przyszłych technologii kwantowych wymaga dokładnego przygotowania stanów początkowych, a następnie ich manipulacji bez utraty informacji.

Potencjalne zastosowania są bardzo szerokie. W informatyce kwantowej możliwość generowania stanów na żądanie oznacza większą niezawodność obliczeń i łatwiejsze skalowanie systemów. W komunikacji kwantowej może to przełożyć się na bezpieczne przesyłanie danych, oparte na prawach fizyki, a nie tylko matematyce szyfrowania. Naukowcy wskazują również na potencjalne zastosowania w nowych typach sensorów oraz w materiałach odpornych na ekstremalne warunki, na przykład promieniowanie kosmiczne.

W ogólnym rozrachunku, badania wpisują się w szerszy trend poszukiwania nowych stanów skupienia materii i sposobów ich kontroli. W ostatnich latach fizycy coraz częściej odkrywają egzotyczne fazy, które mogą znaleźć zastosowanie w energooszczędnej elektronice czy technologiach spintroniki, gdzie informacja przenoszona jest nie przez ładunek, lecz przez spin elektronów. Opracowana metoda stanowi więc nie tylko pojedyncze osiągnięcie, ale element większej układanki, której celem jest pełne opanowanie świata kwantowego.

Źródło: JGR Space Physics