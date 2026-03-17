Starlink miesza w cenniku. Nowe pakiety w Polsce i niższy próg wejścia

Co najważniejsze dla portfeli użytkowników, najtańszy abonament jest teraz dostępny za kwotę, która może realnie konkurować z ofertami lokalnych dostawców LTE czy światłowodów w mniejszych miejscowościach. W ten sposób firma pokazuje, że Starlink chce stać się usługą masową, a nie tylko ratunkiem w sytuacjach beznadziejnych.

Starlink w trzech odsłonach – od budżetowego 100 Mb/s po wariant Max

Nowy podział oferty Starlinka w Polsce to przede wszystkim uproszczenie zasad gry. Zamiast enigmatycznych nazw typu „Lite”, otrzymujemy konkretne liczby, które ułatwiają podjęcie decyzji. Nowy cennik prezentuje się następująco:

W domu – 100 Mb/s za 129 zł miesięcznie: To nowa, najtańsza opcja, która zastępuje dawny pakiet Lite (kosztujący 149 zł). Obniżka o 20 zł miesięcznie sprawia, że próg wejścia w świat internetu z orbity stał się wyjątkowo niski. Prędkość 100 Mb/s jest w zupełności wystarczająca do komfortowej pracy zdalnej, oglądania filmów czy nauki online.

W domu – 200 Mb/s za 179 zł miesięcznie: Złoty środek dla bardziej wymagających rodzin. Oferuje solidny zapas przepustowości, pozwalający na swobodne korzystanie z sieci na wielu urządzeniach jednocześnie.

W domu – Max za 249 zł miesięcznie: To oferta dla entuzjastów i najbardziej wymagających użytkowników. W tym wariancie Starlink nie narzuca sztywnych ograniczeń prędkości, oferując „maksimum tego, co fabryka dała” w danej lokalizacji.

Co istotne, wszystkie trzy pakiety zachowują to, za co użytkownicy pokochali usługę SpaceX, czyli nielimitowany transfer danych, legendarną już łatwość konfiguracji (często sprowadzającą się do wystawienia anteny i kilku kliknięć w aplikacji) oraz wysoką odporność sprzętu na ekstremalne warunki pogodowe, jak ulewy czy śnieżyce. Starlink deklaruje dostępność usługi na poziomie powyżej 99,9 proc., co przy łączności satelitarnej wciąż robi wrażenie.

Najdroższy plan, czyli „Max”, kryje w sobie jednak coś więcej niż tylko prędkość. SpaceX kusi w tym pakiecie obietnicą najlepszej jakości zasięgu Wi-Fi wewnątrz domu oraz – co może być decydującym argumentem dla podróżników – bezpłatnym zestawem Starlink Mini. To kieszonkowa wersja anteny, która pozwala zabrać swój internet w drogę, co dotychczas wiązało się z dodatkowymi kosztami lub osobnymi subskrypcjami.

Walka o „białe plamy” i coś więcej

Nowa strategia cenowa Starlinka pokazuje zmianę priorytetów firmy. Obniżenie ceny najtańszego pakietu do poziomu 129 zł to bezpośrednie uderzenie w rynek tradycyjnych łączy stacjonarnych i radiowych. Do tej pory barierą dla wielu osób była nie tylko cena sprzętu, ale też wysoki miesięczny abonament. Teraz, gdy kwota ta zbliżyła się do cen rynkowych standardowych dostawców, Starlink staje się realną alternatywą nie tylko tam, gdzie kabla po prostu nie ma, ale również tam, gdzie jakość lokalnego internetu pozostawia wiele do życzenia.

Trzydziestodniowy okres próbny, który wciąż widnieje w regulaminie, dodatkowo obniża ryzyko wejścia w ten system. Można przetestować działanie satelity „na własnej skórze” i jeśli prędkości nas nie zadowolą, po prostu zwrócić sprzęt.

I jasne, w miastach czy lepiej doposażonych wsiach to rozwiązanie przegra w przedbiegach z ofertą tradycyjnych operatorów, jednak dla każdego, kto zmaga się z niestabilnym łączem LTE lub brakiem perspektyw na światłowód w najbliższej dekadzie, Starlink jest istnym zbawieniem. Wersja Max uderza z kolei w aktywnych użytkowników, którzy chcą mieć internet wszędzie tam, gdzie pojadą, bez bawienia się w kupowanie kart lokalnych operatorów.

Źródło: Starlink