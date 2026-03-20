Stylowy mocarz z eSIM i baterią na trzy tygodnie. Xiaomi prezentuje nowy zegarek

To urządzenie, które marka dumnie określa mianem „wszechstronnego zegarka sportowego z potężną baterią”. I tak, na pokładzie znajdziemy naprawdę wytrzymałe ogniwo, mnóstwo funkcji sportowych i zdrowotnych, a to wszystko zamknięte w obudowie ze stali nierdzewnej i ceramiki.

Elegancja w wersji pancernej. Co oferuje Xiaomi Watch S5?

Zacznijmy od konstrukcji, bo to małe dzieło sztuki, ale w wersji użytkowej. Podstawą jest koperta wykonana ze stali nierdzewnej klasy 316L, choć nie ukrywajmy, to detale przyciągają wzrok najmocniej. Producent postawił na modułową konstrukcję zintegrowanego pierścienia, który w wersji Midnight Blue został wykonany z ceramiki o 24 fasetach. Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej surowego i nowoczesnego, wariant Forged Carbon wykorzystuje proces warstwowego kucia, nadając zegarkowi unikalny, techniczny sznyt. Nawet koronka zegarka otrzymała drobiazgowe wykończenie w formie koncentrycznych kręgów, co podkreśla dbałość o detale klasy premium.

Zegarek dostępny jest w kilku wariantach, które różnią się nie tylko kolorem, ale i materiałem paska. Klasyczna czerń i srebro parowane są z trwałym fluoroelastomerem – idealnym na trening. Z kolei wersja z obsługą eSIM (pozwalająca na niezależne rozmowy i internet) stawia na elegancję, łącząc srebrną kopertę z szarym, skórzanym paskiem. To jasny sygnał, że Xiaomi chce, by ich zegarek pasował zarówno do siłowni, jak i do garnituru podczas biznesowego spotkania.

Pod efektowną obudową kryje się z kolei nowa generacja czujników

Watch S5 korzysta z układu czterech diod doświetlających i czterech fotodetektorów (4PD), co według deklaracji Xiaomi przekłada się na imponującą, 98,4-procentową dokładność pomiaru tętna. Usprawniono także algorytmy analizy snu – teraz zegarek o 11% lepiej wykrywa moment zasypiania oraz wybudzania, co pozwala na rzetelniejszą ocenę regeneracji organizmu.

Ekran to jasny punkt specyfikacji – dosłownie. Panel AMOLED o przekątnej 1,48” oferuje jasność szczytową na poziomie 2500 nitów. To wartość, która gwarantuje pełną czytelność nawet w pełnym marcowym słońcu. Fani aktywnego wypoczynku docenią dwuzakresowy chip GNSS dla ultraprecyzyjnej lokalizacji oraz dedykowany tryb kolarski, który obsługuje zewnętrzne mierniki mocy Bluetooth, zamieniając zegarek w profesjonalny licznik rowerowy.

To, co jednak najbardziej wyróżnia Watch S5, to integracja z ekosystemem marki. Z poziomu nadgarstka możemy:

Zarządzać autem: pełne wsparcie dla aplikacji Xiaomi Auto, w tym dla najnowszych modeli samochodów SU7 i YU7.

Pilnować domu: zegarek łączy się z inteligentnymi zamkami do drzwi Xiaomi, pozwalając na podgląd obrazu z kamery wejściowej bezpośrednio na ekranie zegarka.

Zapomnieć o ładowarce: bateria w tym modelu potrafi wytrzymać nawet 21 dni na jednym ładowaniu, co w świecie smartfonów z eSIM jest wynikiem niemal rekordowym.

W Chinach ceny startują od około 1199 juanów (ok. 640 zł) za wersję standardową, natomiast wariant z eSIM to koszt rzędu 1399 juanów (ok. 750 zł). Na oficjalne polskie ceny i premierę musimy jeszcze chwilę poczekać, ale biorąc pod uwagę parametry, Watch S5 zapowiada się na rynkowy hit.

Źródło: Xiaomi