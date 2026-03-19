One UI 8.5 nadchodzi. Co zmieni nadchodząca aktualizacja i kto ją dostanie?

One UI 8.5 to nie jest zwykła „punktowa” aktualizacja naprawiająca błędy. Oparta na nowym wydaniu Android 16 QPR2, wnosi ona szereg funkcji, które realnie zmieniają sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z telefonem. Od inteligentnych sugestii „Now Nudge”, przez odświeżony wygląd ikon, aż po zaawansowane narzędzia do przesyłania dźwięku.

Co przynosi One UI 8.5?

Największą wizualną zmianą, którą zauważymy od razu po odblokowaniu telefonu, jest całkowicie przebudowany panel Szybkich Ustawień. Samsung poszedł w stronę pełnej personalizacji – teraz możemy niemal dowolnie zmieniać rozmiar ikon, ich układ i organizować suwaki (np. jasności czy głośności) w sposób, który najbardziej nam odpowiada. Same ikony systemowych aplikacji również przeszły lifting; zyskały delikatny efekt 3D, co nadaje interfejsowi głębi i nowoczesnego sznytu.

Pojawił się także nowy element interfejsu – pływający pasek kart w kształcie pigułki z efektem matowego szkła. Zastępuje on tradycyjne, płaskie paski na dole ekranu w wielu aplikacjach systemowych. Ekran blokady stał się z kolei „inteligentniejszy” – zegar i data potrafią teraz automatycznie przesuwać się tak, aby nie zasłaniać głównego obiektu na tapecie, a dynamiczne wizualizacje pogody dostosowują się do warunków za oknem w czasie rzeczywistym.

W dziedzinie sztucznej inteligencji gwiazdą jest funkcja „Now Nudge”. Działa ona podobnie do rozwiązań znanych z Pixeli, proaktywnie sugerując działania na podstawie tego, co aktualnie robimy. Jeśli czytamy o restauracji, telefon zaproponuje rezerwację stolika; jeśli planujemy podróż, podrzuci trasę w mapach. Usprawniono także asystenta zdjęć (Photo Assist), który pozwala teraz na wielokrotne generowanie i edytowanie obrazów AI bez konieczności zapisywania każdej pośredniej wersji, co znacznie czyści galerię ze zbędnych plików.

Funkcje, które ułatwiają życie (i zwiększają bezpieczeństwo)

One UI 8.5 to także twarde, praktyczne narzędzia:

Audio Broadcast – nasz telefon może teraz służyć jako bezprzewodowy mikrofon przesyłający dźwięk do innych urządzeń.

Storage Share – błyskawiczny dostęp do plików zapisanych na innych naszych urządzeniach Galaxy, jakby znajdowały się w jednej pamięci.

Partial Screen Recording – możliwość nagrywania tylko wybranego fragmentu ekranu, co jest zbawienne, gdy chcemy pokazać coś znajomemu, ale nie chcemy przy tym zdradzać zawartości paska powiadomień.

Bezpieczeństwo – nowa funkcja Failed Authentication Lock zablokuje telefon po serii nieudanych prób logowania, a rozszerzona ochrona przed kradzieżą (Theft Protection) sprawi, że urządzenie stanie się bezużyteczne dla złodzieja nawet po resecie.

Które modele mogą liczyć na aktualizację?

Choć oficjalny harmonogram dla starszych modeli nie został jeszcze opublikowany, stabilna wersja działa już na serii S26. Program beta dla serii S25, Fold 7 i Flip 7 dobiega końca, co sugeruje, że szerokie wdrożenie ruszy lada moment. Na liście uprawnionych urządzeń znajdziemy niemal wszystkie popularne modele z ostatnich lat:

Seria S: od S21 FE, przez S22, S23, S24, aż po całą linię S25.

Seria Z: wszystkie składaki od Fold/Flip 4 wzwyż, w tym nowy Z TriFold.

Seria A: popularne modele A53, A54, A55 oraz najnowszy A56.

Tablety: serie Tab S8, S9, S10 oraz nadchodząca linia S11.

Skoro wszystkie szczegóły One UI 8.5 są znane, pozostaje tylko czekać na harmonogram udostępniania aktualizacji. Cały proces powinien rozpocząć się już wkrótce, więc trzeba uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.