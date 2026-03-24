Titan 01 kopiuje ludzkie ruchy w ułamku sekundy. Topornie poruszające się maszyny odejdą do lamusa?

Startup Westlake Robotics zaprezentował humanoida Titan 01, który dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji potrafi stać się niemal fizycznym przedłużeniem człowieka. Podczas gdy większość robotów wciąż zmaga się z opóźnieniami w interpretacji poleceń, Titan 01 reaguje w milisekundach, wiernie kopiując każdy gest operatora – od niewinnego machnięcia ręką, po dynamiczne kopnięcie piłki. Brzmi imponująco, zwłaszcza że ta technologia może mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie precyzja ruchu jest ważniejsza od czystej siły obliczeniowej.

Titan 01 swoje zdolności zawdzięcza modelowi GAE

Kluczem do niezwykłej sprawności Titana 01 jest autorski model AI o nazwie General Action Expert (GAE). W robotyce tradycyjne programowanie każdego ruchu z osobna jest żmudne i mało elastyczne, tymczasem GAE odwraca ten model – działa jak centralny system koordynacji, który w czasie rzeczywistym dba o równowagę i płynność maszyny. Podczas pokazu w Hangzhou operator ubrany w specjalny kombinezon do przechwytywania ruchu wykonywał serię ćwiczeń, a robot powtarzał je niemal identycznie, zachowując tę samą długość kroku, rotację tułowia i rytm poruszania się.

Co szczególnie istotne, system ten posiada zdolność tzw. „cross-embodiment”. Oznacza to, że model GAE nie jest przypisany tylko do jednego konkretnego modelu robota. To naprawdę kluczowe, bo dzięki temu można go wdrożyć w maszynach o różnych rozmiarach i konstrukcjach, zachowując tę samą precyzję sterowania. Dzięki temu jeden człowiek-operator może kontrolować całą grupę robotów jednocześnie, które w idealnej synchronizacji będą wykonywać te same, skomplikowane zadania. System błyskawicznie adaptuje się do różnych użytkowników i potrafi zachować stabilność nawet wtedy, gdy ruchy operatora stają się nieprzewidywalne lub gwałtowne.

Funkcja „cienia” i przyspieszona nauka maszyn

Inżynierowie z Westlake Robotics kładą duży nacisk na tzw. „funkcję cienia”, która pozwala robotowi stać się natychmiastowym, fizycznym odzwierciedleniem działań człowieka. Zamiast spędzać miesiące na pisaniu kodu dla nowej czynności, wystarczy, że człowiek ją wykona, a robot „poczuje” i zapamięta wzorzec ruchu. Taki intuicyjny proces sprawia, że uczenie maszyn staje się szybsze i bardziej naturalne. To ogromny krok naprzód w dziedzinie ucieleśnionej inteligencji, gdzie zmysł percepcji łączy się bezpośrednio z motoryką.

Jak wcześniej wspomniałam, zastosowania tej technologii są ogromne i zdecydowanie wykraczają daleko poza laboratoria. Możliwość zdalnego wykonywania zadań przez robota, który reaguje bez opóźnień, otwiera drzwi do bezpiecznych operacji w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi – np. w skażonych strefach przemysłowych czy przy obsłudze pacjentów wymagających izolacji w placówkach ochrony zdrowia.

Titan 01 to wynik coraz ściślejszej współpracy chińskich ośrodków akademickich z komercyjnym biznesem, co stawia Chiny w ścisłej czołówce wyścigu o stworzenie uniwersalnego robota usługowego. Teraz pozostaje obserwować, czy Westlake Robotics uda się skomercjalizować ten system na szeroką skalę, bo choć jest on rewolucyjny, to jeśli pozostanie w laboratorium, będzie tylko kolejną z wielu ciekawostek, o której szybko zapomnimy.

Źródło: Techinasia