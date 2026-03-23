Trafił do reaktora Fukushimy. Pierwsze zdjęcie od czasu katastrofy odsłoniło coś niepokojącego

Fukushima od lat funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni jako katastrofa, którą świat już “przepracował”. Minęły rocznice, zmieniły się rządy, Japonia zaczęła ostrożnie wracać do rozmowy o energii atomowej, a sama elektrownia zeszła z pierwszych stron gazet. Problem w tym, że w przypadku uszkodzonych reaktorów czas wcale nie działa jak plaster. Tam nadal są miejsca, do których człowiek nie może wejść, a każde nowe ujęcie z wnętrza oznacza małą operację technologiczną. Właśnie dlatego najnowsze nagranie z Fukushimy jest tak ciekawe, bo przecież po piętnastu latach od katastrofy wciąż próbujemy dopiero zbudować wiarygodny obraz tego, co naprawdę zostało na dole uszkodzonych struktur, jak rozłożyły się stopione pozostałości i jak w ogóle zaplanować ich usuwanie bez opierania się bardziej na domysłach niż na danych.

Co właściwie zobaczyły drony w reaktorze nr 3?

Tokyo Electric Power Company, czyli TEPCO, rozpoczęło 5 marca 2026 roku badanie wnętrza pierwotnej obudowy bezpieczeństwa reaktora nr 3 z użyciem mikro-dronów, a cała operacja zakończyła się zgodnie z planem 19 marca. Celem było sprawdzenie warunków przy trasie, która ma kiedyś posłużyć do wydobywania stopionego materiału oraz zajrzenie do wnętrza dolnej części związanej ze zbiornikiem ciśnieniowym reaktora. Same drony były naprawdę małe, bo miały około 13 x 12 cm i ważyły 95 gramów.

Najgłośniejszy fragment tej historii sprowadza się do konkretnego kadru z nagrania. Pokazuje on strukturę, która jest interpretowana jako dno zbiornika ciśnieniowego reaktora. Przedstawiciel TEPCO powiedział dziennikarzom, że widać tam także otwór w dolnej części zbiornika oraz zwisające obiekty i osady uznawane za prawdopodobne szczątki stopionego paliwa. Oficjalny materiał TEPCO jest wyraźnie ostrożniejszy, bo firma pisze o “strukturze, która wydaje się być dnem RPV” i zastrzega, że nazwy elementów na fotografiach są na tym etapie prowizoryczne. Innymi słowy, na ostateczne potwierdzenia ciągle czekamy.

Nagranie pokazało też coś równie ważnego jak sama “dziura”, bo zniszczone rury, osady, nacieki i elementy, które najpewniej odpadły z wnętrza reaktora. TEPCO zapowiedziało dalszą konwersję uzyskanego materiału do chmury punktów, czyli w praktyce do dokładniejszego modelu przestrzennego. Cała misja sprowadzała się bowiem nie do przypomnienia światu o katastrofie, a zebrania podstawowych danych, na których będzie można później oprzeć kolejne roboty i decyzje inżynierskie.

Dlaczego nowe nagrania mają ogromne znaczenie?

Zbiornik ciśnieniowy reaktora, czyli RPV, to ten element, w którym podczas pracy znajdował się rdzeń. Z kolei PCV, czyli pierwotna obudowa bezpieczeństwa, to większa struktura otaczająca newralgiczne części reaktora. Jeśli więc dziś oglądamy prawdopodobny fragment dna RPV i osady pod nim, to nie patrzymy na zwykłe zniszczenia budowlane, ale na miejsce, które może mówić bardzo dużo o losie stopionego paliwa po awarii.

Właśnie to “paliwo po awarii” jest tu najważniejsze. TEPCO definiuje je jako mieszaninę stopionego paliwa, koszulek paliwowych i elementów wewnętrznych reaktora, które po utracie chłodzenia stopiły się, a potem ponownie zestaliły. Wedle szacunków w blokach 1-3 znajduje się łącznie około 880 ton takiego materiału. Jest on dziś utrzymywany w stanie stabilnym przez dalsze chłodzenie, ale TEPCO otwarcie przyznaje, że wraz ze starzeniem się instalacji ryzyko związane z pozostawieniem tego materiału na miejscu będzie rosnąć. Dlatego trzeba go nie tylko zlokalizować, ale też zrozumieć, w jakiej jest formie i jak można go bezpiecznie ruszyć.

W całej tej historii najłatwiej popełnić jeden błąd – uznać, że skoro dron “zajrzał do środka”, to droga do wydobycia stopionego materiału jest już prawie gotowa. Nie jest. TEPCO od dawna mówi o podejściu etapowym. Najpierw trzeba ustalić warunki wewnątrz, potem przeprowadzać próbne pobrania i analizy, a dopiero później projektować większe systemy do właściwego usuwania. Zresztą nawet sama misja dronów pokazuje, jak trudne jest to środowisko. Według World Nuclear News każda z maszyn miała około ośmiu minut lotu, a plan pełnego oblotu wnętrza został skrócony z powodu problemów z łącznością. Pojawiały się też obawy związane z ograniczoną widocznością. To dobrze studzi wszelkie wyobrażenia o tym, że mamy już technologię, która po prostu “wleci, przeskanuje wszystko i wróci”. W Fukushimie nawet kilka dodatkowych metrów użytecznego obrazu to wciąż ogromne osiągnięcie.

Fukushima po 15 latach od katastrofy nadal jest projektem na dekady

Najbardziej niewygodna prawda jest taka, że to wszystko dzieje się nadal w bardzo długim horyzoncie czasowym. METI, czyli japońskie ministerstwo gospodarki, utrzymuje, że likwidacja skutków awarii i wycofanie elektrowni z użytku to proces rozpisany na 30 do 40 lat. IAEA z kolei podkreślała jeszcze jesienią 2025 roku postępy przygotowań do pobierania materiału z bloku 2, ale to były nadal przygotowania, a nie masowe usuwanie problemu z wnętrza reaktorów. Ważne jest też to, że TEPCO i partnerzy mają już za sobą pierwsze małe sukcesy na bloku 2, bo w ostatnich latach udało się pobrać niewielkie próbki, których analiza ma służyć nie widowiskowemu “wyciąganiu rdzenia”, ale poznaniu składu, właściwości i historii powstania materiału.

Inne nagranie z 2024 roku

Dlatego najnowsze zdjęcia z reaktora nr 3 nie są ważne dlatego, że dostarczyły jednego mocnego kadru do nagłówków. Są ważne dlatego, że po raz pierwszy od awarii pozwalają podejść bliżej do miejsca, które przez lata istniało głównie na symulacjach, domysłach i pośrednich pomiarach. To nadal nie jest pełna odpowiedź na pytanie, gdzie dokładnie znajduje się cały stopiony materiał i jak będzie wyglądać jego wydobycie. To raczej moment, w którym po piętnastu latach niepewności ktoś wreszcie doświetlił kolejny fragment układanki.

Źródła: Techxplore, TEPCO, METI