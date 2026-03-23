Powiew wiosny w ofercie Orange. Światłowód, Netflix i smartfony w promocyjnych cenach

Zamiast drobnych upustów, dostajemy konkretne propozycje – od darmowego światłowodu przez pół roku, po dostęp do najgorętszych premier streamingowych w prezencie. To dobry moment na przejrzenie domowych wydatków na technologię, zwłaszcza że nowa oferta łączy szybki internet, bogatą telewizję i nowoczesny sprzęt w sposób, który realnie odciąża portfel.

Rozrywka bez limitu w Orange. Światłowód Wi-Fi 7 i streamingowe hity

Głównym punktem wiosennej ofensywy jest pakiet łączący Orange Światłowód (o prędkościach 1 Gb/s i wyższych) z abonamentem komórkowym. Największy atut? Przez pierwsze 6 miesięcy nie płacisz abonamentu. To pół roku darmowego surfowania, co przy obecnych cenach usług jest rzadko spotykanym ruchem. Co więcej, Orange wchodzi w nową erę bezprzewodową, oferując wzmacniacz Smartbox Wi-Fi 7. Za niespełna 5 zł miesięcznie możemy cieszyć się najnowszym standardem łączności, który poradzi sobie z domem pełnym urządzeń inteligentnych i konsol nowej generacji.

Jeśli jednak sam internet to dla Ciebie za mało, Orange dorzuca do pieca ofertą telewizyjną. W pakiecie Extra TV czeka aż 219 kanałów, w tym Eleven Sports, gdzie fani sportu obejrzą m.in. Formułę 1 czy hiszpańską LaLigę. Ale to nie koniec „prezentów”. Operator dorzuca dostęp do gigantów streamingu – Netflixa, HBO Max i Polsat Sport Premium, nawet na 6 miesięcy za 0 zł.

Trzeba przyznać, że takie zestawienie robi wrażenie – zwłaszcza że umowa na 24 miesiące pozwala na spokojne zaplanowanie domowego budżetu z uwzględnieniem sporego okresu bez opłat.

Smartfon i abonament — duet za 59 zł

Z kolei dla tych, którzy szukają po prostu solidnego telefonu z tanim abonamentem, przygotowano Plan XS. Za 59 zł miesięcznie (z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe) otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 16 GB internetu. W tej cenie zawarta jest już rata za smartfon. Do wyboru mamy sprawdzone modele: Xiaomi Redmi 15C lub HONOR 400 Smart 5G. To idealna opcja „wejściowa” dla osób, które nie potrzebują flagowca za kilka tysięcy, ale chcą mieć urządzenie sprawne, z obsługą sieci 5G i przyzwoitą pamięcią 128 GB.

Oferta dla przedsiębiorców

Orange nie zapomniało o sektorze B2B. Przedsiębiorcy mogą liczyć na Zestawy Dopasowane, które łączą usługi mobilne z pakietem bezpieczeństwa (CyberTarcza w cenie 0 zł) oraz wsparciem IT. Tutaj oszczędności są jeszcze bardziej widoczne – wybierając najwyższy Plan Firmowy XL z nowoczesnym smartfonem pokroju iPhone’a 17 Pro czy Samsunga Galaxy S26, firma może zaoszczędzić nawet 720 zł + VAT w skali całego kontraktu.

Czytaj też: Gemini ucieka z przeglądarki. Google w końcu szykuje natywną aplikację na komputery Mac

Dla firm stacjonarnych przygotowano też ofertę na Internet Firmowy ze światłowodem o prędkości do 8 Gb/s. W najwyższych opcjach przedsiębiorca może liczyć nawet na 12 miesięcy za 0 zł, co w przypadku nowo otwieranych działalności może być kluczowym czynnikiem pomagającym utrzymać płynność finansową w pierwszym roku operacji.

Czytaj też: Koniec użerania się z przesyłaniem plików. Galaxy S26 oficjalnie wspiera AirDrop

Zmiany są duże, ale co ważniejsze – kompleksowe. Bo Orange nie bawi się w półśrodki, chcąc przeciągnąć na swoją stronę klientów, którzy szukają szerszych rozwiązań. Zamiast szukać osobno internetu, telewizji i subskrypcji VOD, dostajemy wszystko w jednym miejscu, z bardzo kuszącym okresem darmowym na start. Czy warto? Na pewno warto zajrzeć i sobie to przeliczyć, bo oszczędności mogą być duże.

Źródło: Orange