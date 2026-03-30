To miały być tylko nowe ogniwa słoneczne. Dziś w grę wchodzi coś znacznie większego

Na współczesnym polu walki prąd przestał być tylko wygodnym dodatkiem. Dziś zasila łączność, sensory, systemy obserwacji, wyposażenie medyczne, elektronikę żołnierza i coraz większą liczbę platform półautonomicznych oraz autonomicznych. Im nowocześniejsza jest armia, tym mocniej okazuje się, że problemem nie jest wyłącznie to, ile energii uda się wytworzyć, ale jak dostarczyć ją tam, gdzie naprawdę jest potrzebna, a to wszystko najlepiej bez hałasu, bez wielkiej infrastruktury i bez dokładania kolejnego wrażliwego elementu do łańcucha zaopatrzenia.

Właśnie dlatego lekkie, elastyczne ogniwa nowej generacji zaczynają być czymś interesującym z perspektywy wojska. Wokół perowskitów i grafenu narosło już sporo wielkich obietnic, ale w tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kolejną historię o “panelach przyszłości”. Najważniejsze jest tu to, że ta technologia trafia w bardzo konkretny wojskowy problem: potrzebę cichego, lekkiego i rozproszonego zasilania. W takim kontekście ultralekki moduł fotowoltaiczny nie musi od razu zastąpić każdego agregatu. Wystarczy, że ograniczy część pracy generatorów i odciąży logistykę w rozproszonych punktach bez ciągłego wożenia paliwa.

Perowskity dojrzewają, ale to wciąż nie jest gotowa odpowiedź na wszystko

Dla wojska ogniwa perowskitowe są bardzo interesujące przede wszystkim dlatego, że perowskity da się nanosić cienkowarstwowo, budować z nich lekkie i elastyczne moduły, a do tego stroić pod konkretne warunki oświetleniowe. Innymi słowy, nie muszą od razu zastępować klasycznych paneli na dachu domu. Mogą najpierw wejść tam, gdzie krzem bywa po prostu zbyt sztywny, zbyt ciężki albo zbyt mało praktyczny.

Perowskity nie są już eksperymentem z marginesu branży fotowoltaicznej. W zestawieniu NREL z grudnia 2025 roku najlepsze badawcze pojedyncze ogniwa perowskitowe doszły do 26,3% sprawności, a tandemy perowskit-krzem do 36,1%. Jednocześnie amerykański Departament Energii nadal podkreśla, że kluczowe pozostaje zwiększanie żywotności i trwałości tych ogniw, bo właśnie to oddziela imponujące wyniki laboratoryjne od szerokiej komercjalizacji.

Tutaj właśnie wchodzi połączenie perowskitów i grafenu, które ma owocować sprawnością na poziomie 30,6% i redukcja kosztów produkcji nawet o 80%, a to głównie dzięki wyeliminowaniu drogich przewodników pokroju złota i srebra oraz kompatybilności z produkcją typu roll-to-roll.

Perowskity i grafen mają potencjał, ale to ciągle pieśń przyszłości

To jednak wciąż nie jest historia o technologii, która jutro wyśle generatory Diesla do magazynu. Największym wyzwaniem pozostaje trwałość, odporność na warunki polowe i utrzymanie parametrów poza kontrolowanym środowiskiem laboratoryjnym. Wojsko nie kupuje przecież obietnic, tylko sprzęt, który ma działać po transporcie, w upale, kurzu, wilgoci i przy ograniczonym serwisie. Właśnie dlatego o przyszłości grafenowych ogniw perowskitowych zdecydują nie same rekordy sprawności, ale to, czy uda się przełożyć je na powtarzalne, lekkie i wystarczająco wytrzymałe moduły.

Mimo tego ostrożność nie powinna przesłaniać najważniejszego. Ta technologia trafia dokładnie w miejsce, w którym współczesne armie czują największy problem. Nie chodzi wyłącznie o produkcję większej ilości energii, ale o ograniczenie zależności od paliwa, zmniejszenie sygnatury akustycznej, odciążenie logistyki i zwiększenie autonomii małych systemów działających z dala od głównego zaplecza. Jeśli perowskity z dodatkiem grafenu spełnią choć część pokładanych w nich nadziei, najpierw zaczną zasilać czujniki, urządzenia polowe i lekkie platformy, a dopiero później mogą wejść do większej układanki.

Źródła: Gram w Zielone, NREL, Departament Energii