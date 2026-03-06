Twój smartfon zyska cyfrowy mózg, który wyręczy Cię w myśleniu. Oto Xiaomi miclaw

Podsumowanie artykułu . . .

Chiński gigant zaprezentował właśnie swój najnowszy projekt o nazwie Xiaomi miclaw. Pod tą niewiele mówiącą nazwą kryje się narzędzie oparte na autorskim modelu językowym MiMo, które ma ambicję zamienić tradycyjnego smartfona w pełni autonomicznego agenta AI. Bo w przeciwieństwie do znanych nam rozwiązań, miclaw nie tylko rozumie słowa, ale przede wszystkim interpretuje intencje. Jeśli poprosisz go o pomoc, nie odeśle Cię do linku w przeglądarce, ale sam wejdzie do odpowiednich aplikacji, sprawdzi dane systemowe i wykona sekwencję czynności, które do tej pory wymagały Twojego palca na ekranie.

Jak działa Xiaomi miclaw?

Sercem systemu jest mechanizm, który inżynierowie nazywają „pętlą wnioskowania i wykonania”. To proces przypominający ludzkie planowanie: AI najpierw analizuje prośbę, wybiera odpowiednie narzędzia i parametry, wykonuje akcję, a następnie sprawdza wynik. Jeśli zadanie wymaga więcej kroków, asystent powtarza ten cykl aż do osiągnięcia celu. Co ważne, wszystko dzieje się asynchronicznie, więc miclaw nie „zamraża” telefonu podczas pracy – możesz dalej scrollować media społecznościowe, podczas gdy on w tle ogarnia sprawy.

Xiaomi miclaw wyposażono również w zaawansowany system pamięci. Asystent nie zapomina, o co go prosiłeś pięć minut temu; potrafi kompresować starsze interakcje, by zachować kontekst przy długich i skomplikowanych projektach. Co więcej, asystent wykracza poza sam telefon – dzięki integracji z platformą Mi Home może sprawdzać status inteligentnych żarówek czy odkurzacza i nimi sterować, o ile oczywiście mu na to pozwolisz.

Dla deweloperów Xiaomi przygotowało otwarte drzwi w postaci wsparcia dla standardu Model Context Protocol (MCP) oraz dedykowanego SDK. Oznacza to, że twórcy zewnętrznych aplikacji mogą „podpowiadać” asystentowi, jakie funkcje oferują, aby miclaw mógł je wywoływać w razie potrzeby. To ogromna różnica względem zamkniętych ekosystemów, które znamy z przeszłości.

Eksperyment tylko dla serii Xiaomi 17

Zanim jednak zaczniecie szukać miclaw w ustawieniach, warto ostudzić emocje. Projekt jest obecnie w fazie eksperymentalnej i ma status zamkniętej bety dostępnej tylko na zaproszenie. Xiaomi otwarcie przyznaje, że zużycie energii, niezawodność i skuteczność przy bardzo trudnych poleceniach wciąż wymagają dopracowania. Producent radzi nawet testerom, by nie instalowali tej wersji na swoich głównych telefonach, bo system może zachowywać się nieprzewidywalnie.

Obecnie wsparcie dla Xiaomi miclaw ogranicza się do najmocniejszych jednostek w portfolio marki:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra (w tym wersja Leica Edition)

W kwestii prywatności gigant stara się grać czysto. Dane z interakcji z miclaw nie są używane do trenowania modeli AI – trening odbywa się na publicznych zbiorach danych. Nasze prywatne prośby służą jedynie do realizacji poleceń w czasie rzeczywistym. Wrażliwe informacje są przetwarzane lokalnie na urządzeniu dzięki technologii „edge-cloud privacy computing”, co ma zapewnić nam spokojny sen w dobie wszechobecnej inwigilacji przez algorytmy.

Na papierze miclaw to naprawdę odważny krok w stronę prawdziwego agentowego AI, o którym inni producenci dopiero zaczynają głośno mówić. Jednak nie ma co się jeszcze ekscytować, to wciąż testy i eksperymenty i chociaż zapowiedzi są szumne, w praktyce może nie być to aż tak spektakularne narzędzie, jakby Xiaomi chciało. W końcu Apple Intelligence też było zapowiadane jako rewolucja, a wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło.

