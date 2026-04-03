3l/ATLAS przybył spoza Układu Słonecznego i wypuścił chmurę gazu, a teraz ucieka. To niespotykane wcześniej zachowanie

3l/ATLAS odróżnia się od dwóch pozostałych obiektów międzygwiezdnych

Kometa 3I/ATLAS została odkryta w ubiegłym roku jako trzeci potwierdzony obiekt międzygwiezdny, po słynnych ‘Oumuamua i 2I/Borisov. Jej trajektoria oraz ogromna prędkość jednoznacznie pokazują, iż nie jest związana grawitacyjnie ze Słońcem i po krótkiej wizycie opuści Układ Słoneczny na zawsze. W październiku minęła Słońce w odległości około 1,5 jednostki astronomicznej, a obecnie znajduje się już poza orbitą Jowisza i oddala się w przestrzeń międzygwiezdną.

To, co czyni ją wyjątkową, to jej skład chemiczny. Dzięki obserwacjom wykonanym między innymi przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, naukowcy mogli szczegółowo przeanalizować gazy uwalniane z komety. Okazało się, że oprócz typowych dla tych obiektów substancji – takich jak woda czy dwutlenek węgla – 3I/ATLAS zawiera także metan w ilościach, które zaskoczyły badaczy. Co więcej, proporcje tych związków są nietypowe: kometa zawiera więcej dwutlenku węgla niż wody, a nawet więcej metanu niż wody, co znacząco odbiega od znanych komet z naszego kosmicznego sąsiedztwa.

Samo wykrycie metanu nie byłoby jeszcze sensacją, gdyby nie fakt, że w poprzednich międzygwiezdnych obiektach nie udało się go jednoznacznie zaobserwować. 3I/ATLAS może więc pochodzić z zupełnie innego środowiska kosmicznego, gdzie panowały odmienne warunki chemiczne i fizyczne. Badania sugerują, że kometa mogła formować się w bardzo zimnym regionie swojego macierzystego układu planetarnego, co sprzyjało powstawaniu i zachowaniu lotnych związków organicznych.

Co ciekawe, metan wykryty w 3I/ATLAS ma także nietypowy skład izotopowy. Analizy wskazują na podwyższony stosunek deuteru do wodoru, co sugeruje, jakoby materiał komety powstawał w środowisku o innych warunkach chemicznych niż te, które panowały podczas formowania się Układu Słonecznego. Takie różnice są dla astronomów bezcenne, ponieważ pozwalają zajrzeć w procesy tworzenia planet w innych częściach galaktyki.

Chmura metanu i dalszy lot poza granice Układu Słonecznego

Jakby tego było mało, uczeni dostrzegają niezwykłą aktywność komety. W miarę zbliżania się do Słońca jej lodowe jądro nagrzewało się, powodując sublimację, czyli przechodzenie lodu bezpośrednio w gaz. Miało też miejsce tworzenie charakterystycznej komy oraz ogona. W tym procesie do przestrzeni kosmicznej uwalniane są różnorodne gazy, w tym właśnie metan, który może pochodzić zarówno z powierzchni, jak i z głębszych warstw jądra.

Badacze określają 3I/ATLAS mianem kapsuły czasu z innego układu planetarnego. Jej materia może mieć nawet kilka, a według niektórych analiz nawet ponad 10 miliardów lat, co czyni ją starszą niż Układ Słoneczny. Każda cząsteczka gazu wydobywająca się z jej wnętrza niesie informacje o warunkach panujących w miejscu, gdzie powstała – być może w odległej części Drogi Mlecznej. A przecież wykryty metan jest jednym z podstawowych związków organicznych, który w odpowiednich warunkach może brać udział w procesach prowadzących do powstania bardziej złożonych cząsteczek, a nawet życia.

Źródło: Astrophysical Journal Letters