Autonomous Alfie to humanoid z Monachium, który nie boi się fabrycznego chaosu

Podczas tegorocznych targów Hannover Messe monachijski startup RobCo zaprezentował rozwiązanie, które ma zakończyć erę robotów potrafiących jedynie bezmyślnie powtarzać ruchy. Autonomous Alfie ma być właśnie taką maszyną, która dzięki technologii Physical AI potrafi uczyć się i adaptować do zmiennego otoczenia w czasie rzeczywistym. Pomieszane lub źle ułożone przedmioty? Dla niego to pestka.

Alfie i 4. poziom autonomii

Największym wyróżnikiem Alfiego jest to, co branża określa mianem 4. poziomu autonomii. Oznacza to, że robot nie potrzebuje linijek kodu, które opisywałyby mu każdy, nawet najdrobniejszy ruch. Zamiast tego uczy się przez obserwację i interakcję, co pozwala mu na płynne odnajdywanie się w zmieniających się procesach pracy.

Kluczem do sukcesu jest tutaj manipulacja bimanualna, czyli – mówiąc po ludzku – koordynacja obu rąk jednocześnie. Większość dotychczasowych robotów przemysłowych to maszyny jednoręczne, co drastycznie ograniczało ich możliwości przy precyzyjnym montażu czy pakowaniu delikatnych materiałów. Alfie naśladuje ludzkie ruchy, łącząc zmysł dotyku z zaawansowanym widzeniem maszynowym. Dzięki temu zadania takie jak kompletowanie zestawów czy paletyzacja obiektów o nieregularnych kształtach, które do tej pory wymagały ludzkich rąk, mogą zostać w pełni zautomatyzowane. Jak podkreśla Lorenzo Pautasso z RobCo, prawdziwym wyzwaniem nie jest zrobienie czegoś efektownego raz, ale powtórzenie tego niezawodnie tysiące razy dziennie w nieprzewidywalnych warunkach.

Dalej też wygląda ciekawie, bo RobCo nie chce być tylko producentem sprzętu – firma ma ambicję przedefiniować sposób, w jaki fabryki inwestują w technologię. Dzięki zastrzykowi kapitału w wysokości 100 milionów dolarów (runda Series C), startup agresywnie wchodzi na rynek amerykański, otwierając biura w San Francisco i Austin. Aby jednak ułatwić życie mniejszym i średnim przedsiębiorstwom, Alfie będzie dostępny w modelu Robotics-as-a-Service (RaaS).

Model ten pozwala producentom pominąć ogromne koszty początkowe związane z zakupem i wdrożeniem humanoida. Zamiast wydawać fortunę na start, firmy płacą za użytkowanie robota, co czyni zaawansowaną automatyzację dostępną niemal od ręki. Roman Hölzl, CEO RobCo, zauważa, że przez dekady automatyzacja była ograniczona do bardzo sztywnych, przewidywalnych środowisk. Alfie otwiera drzwi do ogromnej części prac przemysłowych, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem maszyn ze względu na ich zbyt małą elastyczność. Pierwsze wdrożenia u klientów mają ruszyć jeszcze w tym roku, co zwiastuje małą rewolucję na halach produkcyjnych.

Źródło: RobCo