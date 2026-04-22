Chiński humanoid Tien Kung 3.0 wygrywa „Wyzwanie wojowników” bez pomocy człowieka

Bez pilotów, bez wcześniej zaprogramowanych skryptów i bez zewnętrznej ingerencji, maszyna pokonywała przeszkody, które symulowały tereny dotknięte katastrofami. Tu nie chodziło o pokaz siły siłowników, ale o pokazanie możliwości „ucieleśnionej inteligencji”, która pozwala robotowi nie tylko widzieć przeszkodę, ale samodzielnie decydować, jak ją pokonać lub zniszczyć.

Ewolucja świadomości maszyn. Jak Tien Kung 3.0 „myśli” w terenie?

Tien Kung 3.0, opracowany przez Pekińskie Centrum Innowacji Robotów Humanoidalnych (X-Humanoid), został od razu rzucony na głęboką wodę. Wyzwanie „Robot Warrior” (wbrew pozorom nie chodzi o bijatykę), odbywające się 18 kwietnia, zaprojektowano tak, aby odzwierciedlało najtrudniejsze scenariusze ratunkowe: gruzowiska po trzęsieniach ziemi, strefy skażenia chemicznego czy zawalone konstrukcje. Robot musiał samodzielnie poradzić sobie z takimi zadaniami jak przechodzenie przez ruchome wahadła, usuwanie blokad czy forsowanie barier.

Kluczem do sukcesu okazała się platforma „Wise KaiWu”. To system tzw. inteligencji ucieleśnionej, który domyka pętlę między percepcją a działaniem. Zamiast czekać na komendę od człowieka, robot wykorzystuje hierarchiczną architekturę sterowania. Wyższe warstwy poznawcze analizują otoczenie, a niższe przekładają te decyzje na płynny ruch całego ciała. Dzięki systemowi percepcji multimodalnej, Tien Kung 3.0 potrafi błyskawicznie mapować surowe dane z czujników na konkretne strategie ruchu. Co więcej, robot nie tylko planuje globalną ścieżkę dotarcia do celu, ale w milisekundach optymalizuje każde postawienie stopy, co pozwala mu zachować równowagę nawet na niestabilnym i nieprzewidywalnym podłożu.

System sterowania ruchem, trenowany za pomocą uczenia przez wzmacnianie oraz naśladowania ruchów ludzkich, sprawia, że poruszanie się robota jest wyjątkowo gładkie i odporne na zakłócenia. Nawet jeśli maszyna zostanie potrącona lub musi fizycznie siłować się z przeszkodą, jej algorytmy dbają o dynamiczne utrzymanie pionu. To ogromny przeskok – z pasywnego wykonywania poleceń przeszliśmy do aktywnego podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Roboty potrafią już coraz więcej

Dzień po wyzwaniu wojowników, Pekin gościł również drugi w historii półmaraton robotów humanoidalnych, który pokazał niesamowite tempo rozwoju mobilności maszyn. Zwycięzca, robot „Lightning” marki Honor, pokonał trasę w czasie 50 minut i 26 sekund, działając w pełni autonomicznie. Co ciekawe, inna wersja tego samego robota, sterowana zdalnie, była jeszcze szybsza (48:19), ale zgodnie z regulaminem promującym autonomię, nagrodę główną zgarnęła maszyna „myśląca” samodzielnie.

Postęp, jaki dokonał się w ciągu zaledwie roku, jest wręcz szokujący:

Najlepszy czas w 2025 roku: 2 godziny i 40 minut.

Najlepszy czas w 2026 roku: poniżej 51 minut.

Skala wydarzenia: 100 zespołów, 300 robotów i udział marek z całego świata (Brazylia, Francja, Niemcy).

Współczesne humanoidy, jak te od Unitree czy Noetix Robotics, nie tylko biegają szybciej, ale robią to w sposób znacznie bardziej naturalny. Wykorzystanie systemów chłodzenia cieczą w silnikach i platform wysokiego napięcia pozwoliło na zwiększenie wytrzymałości, dzięki czemu w tym roku większość maszyn bez problemu dotarła do mety, co w poprzedniej edycji było rzadkością.

Za pomocą takich wyzwań Chiny pokazują, że kluczem do sukcesu nie jest już tylko siła mechaniczna, ale integracja percepcji z ruchem w czasie rzeczywistym. Jeśli robot potrafi samodzielnie pokonać tor przeszkód lub przebiec półmaraton szybciej niż większość ludzi, to znaczy, że realnie zbliżamy się do momentu, w którym roboty naprawdę będą mogły pomagać ludziom w najbardziej wymagających zadaniach. Bo wbrew pozorom nie chodzi tu o zastępowanie sportowców maszynami, tylko o wytrenowanie ich tak, by były w stanie zastępować nas (lub przynajmniej towarzyszyć) tam, gdzie nie jest dla nas bezpiecznie.

Źródło: Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics