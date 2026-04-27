Zaangażowali maszynę w badania, a ta odkryła nową fizyką w czwartym stanie skupienia materii

Zespół badawczy wykorzystał specjalnie zaprojektowaną sieć neuronową, którą połączono z bardzo precyzyjnymi pomiarami ruchu cząstek w czymś, co jego członkowie określają mianem plazmy pyłowej. Dzięki temu możliwe było prześledzenie interakcji między tysiącami mikroskopijnych elementów w trójwymiarowej przestrzeni. Efekt okazał się zaskakujący, wszak sztuczna inteligencja wykryła ukryte wzorce i zależności, których wcześniej nie zauważono, mimo lat badań prowadzonych tradycyjnymi metodami.

Odkryciem, które wysunęło się na pierwszy plan, było zidentyfikowanie nowych właściwości sił nierównoważnych, a więc takich, w których oddziaływanie między cząstkami nie jest symetryczne. W klasycznej fizyce zakłada się, że jeśli jedna cząstka działa na drugą, to reakcja jest równa i przeciwna. Tymczasem w badanym układzie okazało się, iż relacje te mogą być znacznie bardziej złożone. AI nie tylko potwierdziła istnienie tych nietypowych interakcji, lecz dodatkowo pomogła opisać ich strukturę i przewidzieć ich zachowanie w różnych warunkach.

To, co szczególnie przyciąga uwagę naukowców, to fakt, że system sztucznej inteligencji nie działał jak czarna skrzynka. Zamiast generować jedynie wyniki, był w stanie wskazać reguły rządzące badanym układem. Oznacza to, że AI zaczyna pełnić rolę nie tylko narzędzia obliczeniowego. Teraz stanowi partnera w odkrywaniu praw natury. Jak podkreślają badacze, to krok w stronę nowego paradygmatu nauki, w którym maszyny pomagają formułować teorie, a nie tylko je testować.

Układy wielu ciał, czyli takie, w których ogromna liczba elementów oddziałuje ze sobą jednocześnie, występują praktycznie wszędzie: od materiałów kwantowych, przez atmosferę, aż po systemy biologiczne. Jeśli sztuczna inteligencja potrafi znajdować ukryte prawa w jednym z najbardziej chaotycznych środowisk, istnieje szansa, że podobne podejście pozwoli odkryć nowe zasady rządzące także innymi dziedzinami nauki.

Dzięki sztucznej inteligencji coraz częściej pojawiają się doniesienia o odkryciach podważających dotychczasowe modele – od nietypowych stanów skupienia materii po zaskakujące zachowania elektronów czy układów kwantowych. Nowe wyniki sugerują, że wiele praw, które uznajemy dziś za podstawowe, może być jedynie przybliżeniem bardziej złożonej rzeczywistości. A przecież to dopiero pierwsze etapy rozwoju tych niezwykłych narzędzi.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences