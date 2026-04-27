Fizycy czekali na tę teorię od stu lat. Opisuje rzeczywistość jak żadna dotąd 

Od początku XX wieku fizyka operuje dwoma równoległymi opisami rzeczywistości. Mechanika klasyczna dobrze tłumaczy ruch planet, samochodów czy powietrza, natomiast mechanika kwantowa opisuje zachowanie cząstek na poziomie atomowym i subatomowym. Problem polega na tym, że świat kwantowy rządzi się zasadami, które wydają się całkowicie sprzeczne z intuicją. Obejmują zjawiska takie jak superpozycja, splątanie czy nieoznaczoność.

Nowe ustalenia pokazują jednak, że część tej dziwności może mieć swoje odpowiedniki w układach klasycznych, jeśli spojrzymy na nie w odpowiednio złożony sposób. W eksperymentach i modelach teoretycznych naukowcy analizowali, jak rozprzestrzenia się informacja w systemach złożonych z wielu oddziałujących elementów. Okazuje się, że pewne wzorce – wcześniej uznawane za wyłącznie kwantowe – pojawiają się również w klasycznych układach, gdy badacze uwzględnią pełną złożoność ich stanów oraz zależności.

Przedstawiciele MIT podkreślają, że sukces był możliwy dzięki nowemu podejściu do opisu informacji. W fizyce kwantowej jednym z najważniejszych pojęć jest splątanie, które opisuje nielokalne powiązania między cząstkami. W klasycznych systemach nie istnieje jego bezpośredni odpowiednik, ale wiemy teraz, że można zdefiniować analogiczne miary korelacji, które zachowują się w zaskakująco podobny sposób. To sugeruje, iż granica między tymi dwoma światami nie jest absolutna, lecz wynika raczej z tego, jak opisujemy i mierzymy rzeczywistość.

Inny zespół wykazał natomiast coś jeszcze: pewne statystyczne prawa rządzące chaotycznymi procesami mogą obowiązywać zarówno w układach klasycznych, jak i kwantowych. Eksperymenty z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych układów kwantowych pokazały, że ich zachowanie, mimo ogromnej złożoności i losowości, podlega tym samym uniwersalnym regułom, które wcześniej znano z fizyki klasycznej.

Jeśli chodzi o potencjalne konsekwencje odkrycia, to może ono pomóc w uproszczeniu opisu skomplikowanych układów kwantowych, które dotąd były niezwykle trudne do modelowania. Jeśli część ich zachowań można zrozumieć przy użyciu narzędzi klasycznych, otwiera to nowe możliwości w takich dziedzinach jak informatyka kwantowa, fizyka materii skondensowanej czy teoria chaosu. Po drugie, zmienia się nasze rozumienie samej natury rzeczywistości: zamiast dwóch odrębnych światów, klasycznego i kwantowego, coraz częściej mówi się o kontinuum, w którym jeden opis przechodzi płynnie w drugi.

Źródło: Proceedings of the Royal Society, MIT News