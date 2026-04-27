Fizycy czekali na tę teorię od stu lat. Opisuje rzeczywistość jak żadna dotąd 

Aleksander Kowal
27.04.2026|2 min
Dwa niezależne zespoły badawcze wykazały, że zjawiska uznawane za dziwne i unikalne dla fizyki kwantowej mogą w pewnych warunkach wynikać również z praw opisujących świat klasyczny. To przełomowe ustalenia, które mogą zaowocować powstaniem teorii, na jakąś fizycy czekali od lat.
Od początku XX wieku fizyka operuje dwoma równoległymi opisami rzeczywistości. Mechanika klasyczna dobrze tłumaczy ruch planet, samochodów czy powietrza, natomiast mechanika kwantowa opisuje zachowanie cząstek na poziomie atomowym i subatomowym. Problem polega na tym, że świat kwantowy rządzi się zasadami, które wydają się całkowicie sprzeczne z intuicją. Obejmują zjawiska takie jak superpozycja, splątanie czy nieoznaczoność.

Czytaj też: Świat nauki stanął u progu załamania. Fizycy wydali werdykt w sprawie anomalii mionu

Nowe ustalenia pokazują jednak, że część tej dziwności może mieć swoje odpowiedniki w układach klasycznych, jeśli spojrzymy na nie w odpowiednio złożony sposób. W eksperymentach i modelach teoretycznych naukowcy analizowali, jak rozprzestrzenia się informacja w systemach złożonych z wielu oddziałujących elementów. Okazuje się, że pewne wzorce – wcześniej uznawane za wyłącznie kwantowe – pojawiają się również w klasycznych układach, gdy badacze uwzględnią pełną złożoność ich stanów oraz zależności.

Przedstawiciele MIT podkreślają, że sukces był możliwy dzięki nowemu podejściu do opisu informacji. W fizyce kwantowej jednym z najważniejszych pojęć jest splątanie, które opisuje nielokalne powiązania między cząstkami. W klasycznych systemach nie istnieje jego bezpośredni odpowiednik, ale wiemy teraz, że można zdefiniować analogiczne miary korelacji, które zachowują się w zaskakująco podobny sposób. To sugeruje, iż granica między tymi dwoma światami nie jest absolutna, lecz wynika raczej z tego, jak opisujemy i mierzymy rzeczywistość.

Inny zespół wykazał natomiast coś jeszcze: pewne statystyczne prawa rządzące chaotycznymi procesami mogą obowiązywać zarówno w układach klasycznych, jak i kwantowych. Eksperymenty z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych układów kwantowych pokazały, że ich zachowanie, mimo ogromnej złożoności i losowości, podlega tym samym uniwersalnym regułom, które wcześniej znano z fizyki klasycznej.

Czytaj też: Ludzkie oko go nie widzi, ale nowa technologia pozwoliła dostrzec ten niezwykły świat

Jeśli chodzi o potencjalne konsekwencje odkrycia, to może ono pomóc w uproszczeniu opisu skomplikowanych układów kwantowych, które dotąd były niezwykle trudne do modelowania. Jeśli część ich zachowań można zrozumieć przy użyciu narzędzi klasycznych, otwiera to nowe możliwości w takich dziedzinach jak informatyka kwantowa, fizyka materii skondensowanej czy teoria chaosu. Po drugie, zmienia się nasze rozumienie samej natury rzeczywistości: zamiast dwóch odrębnych światów, klasycznego i kwantowego, coraz częściej mówi się o kontinuum, w którym jeden opis przechodzi płynnie w drugi.

Źródło: Proceedings of the Royal Society, MIT News

Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
