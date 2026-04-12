Ludzkie oko go nie widzi, ale nowa technologia pozwoliła dostrzec ten niezwykły świat

Za przełom odpowiada zespół badawczy z Instytutu Fritza Habera należącego do Towarzystwa Maxa Plancka. Przez ponad pięć lat jego członkowie rozwijali nową metodę mikroskopii opartą na zaawansowanej manipulacji światłem i wykorzystaniu lasera na swobodnych elektronach. Efektem tej pracy jest technika, która umożliwia jednoczesne obserwowanie zarówno struktury materiału, jak i jego właściwości optycznych w nanoskali.

Czytaj też: Technologia jak z filmu o Bondzie. Fizyka kwantowa pozwala wykryć czyjąś lokalizację z ogromną dokładnością

PRzepis na sukces tkwił w sprytnym wykorzystaniu dwóch różnych długości fal światła. Naukowcy opracowali sposób na uwięzienie jednej z nich wewnątrz badanej struktury, a następnie użycie drugiej do wydobycia informacji na zewnątrz. Dzięki temu możliwe stało się zobrazowanie zjawisk, które wcześniej były całkowicie niewidoczne. W praktyce oznacza to dostęp do ukrytych stanów molekularnych oraz interakcji światła z materią na poziomie znacznie mniejszym niż długość samej fali świetlnej.

Nowa metoda szczególnie dobrze sprawdza się w badaniach nad metamateriałami, czyli sztucznie zaprojektowanych struktur o unikalnych właściwościach optycznych. Ich działanie wynika z niezwykle małych elementów składowych, które do tej pory były trudne do bezpośredniego zaobserwowania, ponieważ są mniejsze niż długość światła widzialnego. Dzięki nowej strategii naukowcy mogą dokładnie analizować sposób, w jaki takie struktury manipulują światłem, co otwiera drogę do projektowania zupełnie nowych urządzeń optycznych.

Czy możemy na tym skorzystać w codziennym życiu? Jak najbardziej! Lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w nanoskali może przyczynić się do powstania ultracienkich soczewek, bardziej wydajnych układów optycznych oraz nowych źródeł światła. Jednym z długofalowych celów jest miniaturyzacja klasycznych układów optycznych i przeniesienie ich funkcji do struktur dwuwymiarowych, co mogłoby zrewolucjonizować elektronikę użytkową i fotonikę.

Czytaj też: Czy są z nami prawa fizyki? Te struktury wydają się poruszać szybciej niż światło, a nie łamią znanych reguł

Badacze podkreślają, że to dopiero początek możliwości tej technologii. Nowa metoda pozwala nie tylko zobaczyć to, co wcześniej było ukryte, lecz również lepiej zrozumieć dynamikę procesów zachodzących w materiałach na poziomie molekularnym. To z kolei może przyspieszyć rozwój nowych materiałów funkcjonalnych, technologii komunikacyjnych oraz systemów energetycznych.

Źródło: Eureka Alert, Journal of the American Chemical Society