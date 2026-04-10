Technologia jak z filmu o Bondzie. Fizyka kwantowa pozwala wykryć czyjąś lokalizację z ogromną dokładnością

Nowe badania opisują koncepcję znaną jako kwantowa weryfikacja położenia. W przeciwieństwie do klasycznych systemów, takich jak GPS, które można zakłócić lub sfałszować, ta metoda opiera się na fundamentalnych prawach fizyki, których nie da się obejść bez pozostawienia śladu.

Kluczem do działania tej technologii jest jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w fizyce, czyli splątanie kwantowe. Polega ono na tym, że dwie cząstki mogą być ze sobą powiązane w taki sposób, iż zmiana stanu jednej natychmiast wpływa na drugą, nawet jeśli dzielą je ogromne odległości.

W praktyce taki układ działa w dość pomysłowy sposób. Dwie niezależne stacje kontrolne wysyłają sygnały do osoby, której lokalizację chcą potwierdzić. Jednocześnie jedna z nich przesyła do niej cząstkę splątaną z inną, którą sama zatrzymuje. Odbiorca musi wykonać określone operacje i odesłać wynik w precyzyjnie określonym czasie.

To właśnie czas tej reakcji jest kluczowy. Ponieważ nic nie może poruszać się szybciej niż światło, nawet niewielkie opóźnienie zdradza, że ktoś próbuje “udawać” swoją lokalizację z innego miejsca. Mówiąc krótko, fizyka narzuca twarde ograniczenia, których nie da się obejść żadnym sprytnym trikiem.

W świecie klasycznej technologii takie zabezpieczenie jest w zasadzie niemożliwe. Przy wystarczających zasobach obliczeniowych i odpowiedniej koordynacji można sfałszować sygnały i podszyć się pod inną lokalizację. W przypadku układów kwantowych dochodzi jednak dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. Informacji zakodowanej w stanie kwantowym nie da się idealnie skopiować, co eliminuje wiele potencjalnych ataków.

Potencjalne zastosowania tej technologii są ogromne. Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest ochrona infrastruktury krytycznej. Dostęp do wrażliwych systemów mógłby być możliwy tylko wtedy, gdy użytkownik fizycznie znajduje się w określonym miejscu, na przykład w zabezpieczonym budynku rządowym lub centrum dowodzenia.

Równie istotne są zastosowania w cyberbezpieczeństwie. Nowa metoda mogłaby pomóc w zwalczaniu phishingu i kradzieży tożsamości, ponieważ samo hasło czy klucz dostępu przestałyby wystarczać. Liczyłoby się również to, gdzie faktycznie znajduje się użytkownik. Na razie rozwiązanie pozostaje jednak w fazie eksperymentalnej i ma swoje ograniczenia. Wymaga bardzo precyzyjnej synchronizacji, zaawansowanego sprzętu oraz kontrolowanych warunków. Jednak tempo rozwoju technologii kwantowych sugeruje, że praktyczne zastosowania mogą pojawić się szybciej, niż jeszcze niedawno zakładano.

Źródło: Science News