Czy są z nami prawa fizyki? Te struktury wydają się poruszać szybciej niż światło, a nie łamią znanych reguł

Choć brzmi to paradoksalnie, “ciemność” wewnątrz fali świetlnej może poruszać się z prędkością większą niż światło w próżni (czyli ponad 299 792 458 metrów na sekundę). To odkrycie miało miejsce dzięki niezwykle precyzyjnej technice mikroskopii elektronowej oraz manipulacji światłem w specjalnym środowisku, gdzie fala świetlna została spowolniona, co umożliwiło dokładne śledzenie zmian w jej strukturze.

Kluczem do zrozumienia tej niezwykłej obserwacji jest fakt, iż wspomniane ciemne punkty nie przenoszą masy, energii ani informacji. Są to czysto geometryczne cechy fali, wynikające z jej złożonej struktury. Ich ruch przypomina wiry w wodzie: choć woda płynie w jednym kierunku, wiry mogą przemieszczać się w innym, czasem szybciej niż otaczające je strumienie. Z tego powodu ich zdolność do “przekraczania” prędkości światła nie narusza zasad teorii względności.

Naukowcy tłumaczą, iż zjawisko to było przewidywane teoretycznie już w latach 70. XX wieku, lecz jego obserwacja w praktyce pozostawała ogromnym wyzwaniem. Dopiero nowoczesne narzędzia badawcze pozwoliły uchwycić te punkty w czasie rzeczywistym i zmierzyć ich zachowanie z niezwykłą dokładnością.

Mimo oczywistych powodów do ekscytacji, należy podkreślić, iż to nie obiekt porusza się szybciej niż światło, lecz geometria fali światła – a konkretnie jej wewnętrzne cechy. Wykazują one ruch, który z pozoru przekracza światłoczułą granicę. Nie istnieje więc żadne naruszenie praw przyrody, żadna informacja ani materia nie zostaje przesłana szybciej niż światło.

Ale nie umniejsza to potencjalnym zastosowaniom, ponieważ w grę wchodzą nowe możliwości w badaniach nad strukturą i dynamiką światła oraz fal ogólnie. Może ono pomóc w lepszym zrozumieniu subtelnych zachowań fal w optyce, fizyce materii skondensowanej, a nawet w technologiach przyszłości, które wykorzystują zaawansowane właściwości światła.

Źródło: Nature