Gemini czy Asystent? Android Auto ma problem z tożsamością

Wielki powrót starego znajomego. Dlaczego Gemini znika z Android Auto?

Od kilku miesięcy Google intensywnie promuje przesiadkę na Gemini w ramach Android Auto, obiecując bardziej naturalne rozmowy i lepsze rozumienie skomplikowanych próśb. Jednak radość z nowej technologii dla wielu skończyła się wraz z nadejściem wersji 16.7. Użytkownicy na Reddicie oraz forach społeczności Android Auto alarmują, że nowoczesny interfejs Gemini nagle wyparował, a na jego miejsce wskoczył klasyczny Asystent Google.

Co ciekawe, błąd jest wyjątkowo uparty. Poszkodowani kierowcy próbowali już chyba wszystkiego: od czyszczenia pamięci podręcznej aplikacji Google i Android Auto, przez restartowanie telefonów, aż po resetowanie całych jednostek multimedialnych w samochodach. Nic z tego – stary Asystent trzyma się mocno, jakby nie chciał oddać pola młodszej konkurencji. Choć większość wskazuje na wersję 16.7 jako winowajcę, pojawiają się głosy, że problem występował już w wydaniu 16.6, co sugeruje, że przyczyna może leżeć głębiej, po stronie serwerów giganta, a nie samej aplikacji.

Czy da się to naprawić? Google już wie o problemie

Dobra wiadomość jest taka, że gigant z Mountain View nie chowa głowy w piasek. Specjaliści ds. społeczności Google potwierdzili, że zgłoszenia zostały przekazane do zespołu inżynierów. Trwają prace nad poprawką, a niektórzy użytkownicy otrzymują już bezpośrednie prośby o przesłanie logów systemowych, co ma pomóc w namierzeniu źródła tej technologicznej schizofrenii.

Zanim jednak oficjalna łatka trafi na nasze telefony, społeczność wypracowała prowizoryczne rozwiązanie, które u części osób przynosi pożądany efekt. Jeśli samochód uparcie „mówi starym głosem”, spróbuj wykonać poniższe kroki:

Wejdź w ustawienia Android Auto na swoim smartfonie. Znajdź sekcję dotyczącą asystenta cyfrowego. Ręcznie przełącz wybór z Gemini na Asystenta Google. Odczekaj chwilę, a następnie przełącz z powrotem na Gemini.

Ten prosty „reset” wyboru potrafi czasem wymusić na systemie poprawne załadowanie nowszego interfejsu. Niestety, nie u wszystkich ta metoda działa na stałe – u niektórych problem powraca przy kolejnym uruchomieniu silnika.

Źródło: Forum wsparcia Android Auto