Google Fitbit Air to początek nowej ery dyskretnego monitoringu zdrowia bez zbędnych rozpraszaczy

To minimalistyczny tracker pozbawiony ekranu, który stawia na czystą analitykę zdrowotną i maksymalny komfort noszenia. Bez natrętnych powiadomień, przeładowania funkcjami, jedynie ze skupieniem na tym, co najważniejsze. Chociaż premiera nie została zapowiedziana, najnowszy raport rzuca nam światło na ten nadchodzący tracker.

Co wiemy o Fitbit Air?

Najbardziej uderzającą cechą nowego urządzenia jest całkowity brak wyświetlacza. Branding „Air” nie jest tu przypadkowy – sugeruje konstrukcję tak lekką i smukłą, że niemal niewyczuwalną podczas snu czy intensywnego treningu. Zamiast rozpraszać nas wiadomościami czy kolorowymi tarczami, Fitbit Air ma skupić się na cichym gromadzeniu danych w tle. To bezpośrednia odpowiedź na sukces takich urządzeń jak WHOOP, które zdobyły uznanie profesjonalnych sportowców właśnie dzięki swojej dyskrecji i skupieniu na regeneracji oraz obciążeniu organizmu.

Ciekawym wątkiem jest sposób, w jaki gigant z Mountain View buduje napięcie wokół tego produktu. Urządzenie było widywane na nadgarstku gwiazdy NBA, Stephena Curry’ego, który nosił je przez ostatnie miesiące. Co istotne, na pierwszych materiałach promocyjnych zamiast tradycyjnego logo Fitbit, widniało jedynie charakterystyczne „G” od Google. Może to oznaczać nową strategię komunikacji – Fitbit staje się „silnikiem” sprzętowym, podczas gdy cała otoczka usługowa i prestiżowa zostają wchłonięte przez markę Google.

Wielki rebranding — od Fitbit Premium do Google Health

Wprowadzenie modelu Air to tylko wierzchołek góry lodowej zmian. Według przecieków, Google planuje głęboką reorganizację swojego cyfrowego ekosystemu zdrowia. Usługa Fitbit Premium ma zmienić nazwę na Google Health, a osobisty asystent treningowy prawdopodobnie stanie się Google Health Coachem. To logiczny krok, spajający rozproszone dotąd usługi w jeden, potężny system zasilany sztuczną inteligencją Gemini.

Czytaj też: Huawei Watch Fit 5 i 5 Pro bez tajemnic. Czym tym razem zaskoczy nas producent?

Fitbit Air ma być idealnym „nośnikiem” dla tych usług. Dzięki braku ekranu, energia akumulatora może zostać przekierowana na bardziej precyzyjne czujniki i częstsze próbkowanie danych (np. zmienności tętna HRV czy temperatury skóry), co przekłada się na znacznie dokładniejsze analizy w aplikacji. Dla użytkownika oznacza to mniej ładowania i więcej rzetelnej wiedzy o stanie regeneracji.

Pod względem technicznym spodziewamy się:

Zaawansowanego monitoringu snu i stresu, a bez ekranu urządzenie jest idealne do noszenia 24/7.

Długiego czasu pracy na baterii — brak energochłonnego wyświetlacza może pozwolić na tydzień lub więcej bez ładowarki.

Głębokiej integracji z Google AI — dane z trackera będą analizowane przez algorytmy zdrowotne Google w czasie rzeczywistym.

Oficjalna prezentacja spodziewana jest podczas nadchodzącej konferencji Google I/O 2026. Jeśli plotki się potwierdzą, Fitbit Air zadebiutuje w ciągu najbliższych kilku tygodni, stając się kluczowym elementem nowej strategii wearables giganta z Mountain View. Zamiast kolejnego gadżetu wołającego o uwagę, dostajemy dyskretne narzędzie, które po prostu robi swoje. Jeśli Google uda się utrzymać cenę na rozsądnym poziomie i zaoferować analizy na poziomie konkurencji spod znaku WHOOP czy Oura, Fitbit Air może stać się nowym ulubieńcem zarówno amatorów zdrowego stylu życia, jak i zawodowców oraz tych, którzy chcą trochę odciąć się od cyfrowego maksymalizmu.

Źródło: IThome