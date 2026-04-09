Huawei tnie ceny flagowców nawet o 2000 zł. Tych promocji nie można przegapić

„Wiosenne okazje” to kampania, w ramach której przeceny sięgają nawet 2000 zł, a do koszyka wpadają prezenty o wartości kilkuset złotych. Co najważniejsze, nie mówimy tu o promocjach na starsze modele, bo w ofercie znalazły się najnowsze flagowce, w tym składane modele Mate i fotograficzne bestie z serii Pura. Czasu jest jednak niewiele, bo oferta wygasa 26 kwietnia lub po prostu wtedy, gdy zniknie ostatnia sztuka z magazynu.

Huawei ruszyło z kampanią „Wiosenne okazje”. Co można upolować?

Głównym bohaterem wiosennego cięcia cen jest bez wątpienia segment smartfonów, gdzie bazowe kwoty są najwyższe. Dla tych, którzy marzą o składanym ekranie, przygotowano dwie interesujące opcje. Najnowszy HUAWEI Mate X7 doczekał się obniżki o równe 1000 zł, co oznacza, że można go zgarnąć za 7999 zł. Jeśli jednak budżet jest nieco skromniejszy, a wciąż celujecie w składaki, jego poprzednik – HUAWEI Mate X6 – został przeceniony aż o 2000 zł i kosztuje teraz 5499 zł. To prawdopodobnie jedna z najlepszych okazji na rynku, by wejść w świat dużych, składanych wyświetlaczy bez wydawania fortuny.

Dla tradycjonalistów, dla których najważniejszy jest aparat, Huawei przygotowało ofertę na serię Pura 80. Model Pura 80 Ultra, uznawany za jeden z najlepszych fotosmartfonów świata, kosztuje teraz 5999 zł, a wersja Pro spadła do poziomu 3799 zł. To sprzęty, które w mobilnej fotografii nie biorą jeńców. Z kolei fani selfie powinni skierować wzrok na HUAWEI nova 14 Pro, który w promocji można upolować za 2499 zł.

Obniżek doczekały się nie tylko telefony

Huawei mocno promuje też swoje akcesoria, tworząc zestawy, których nie znajdziecie w popularnych marketach z elektroniką. Wyjątkową propozycją dostępną wyłącznie na huawei.pl jest HUAWEI FreeClip 2 Limited Edition. Za 1398 zł otrzymujemy dwie pary tych innowacyjnych, “otwartych” słuchawek (tu sprawdzicie ich test), a do tego biżuterię od Les Néréides i eleganckie opakowanie. To idealny zestaw “dla dwojga”, który wygląda bardziej jak luksusowy prezent niż zwykły zakup sprzętu.

Fani zegarków też nie wyjdą ze sklepu z pustymi rękami:

Przy zakupie kobiecego HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm) , niezależnie czy wybierzecie wersję Elegant, Active czy Brown, otrzymacie w prezencie dodatkowy pasek.

Panowie celujący w luksusowy HUAWEI WATCH Ultimate (wersja Green za 2599 zł lub Expedition za 1999 zł) dostaną gratis słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i, które same w sobie są warte prawie 300 zł.

Warto pamiętać, że zakupy bezpośrednio u producenta dają kilka dodatkowych asów w rękawie. W okresie promocji możecie przedłużyć gwarancję o kolejny rok o 40% taniej niż zwykle. Do tego dochodzi darmowa dostawa (od 200 zł), opcja rat 0% oraz dodatkowe 50 zł rabatu za sam zapis do newslettera.