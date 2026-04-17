Dzięki nowej aktualizacji Huawei Watch GT 6 Pro pomoże Ci trzymać drzemki pod kontrolą

Nowy wymiar regeneracji i sportowe wsparcie premium. Co nowego na Huawei Watch GT 6 Pro?

Jedną z najciekawszych nowości, która z pewnością ucieszy osoby żyjące w szybkim tempie, jest funkcja Nap Summary. Do tej pory smartwatche miewały problemy z poprawnym interpretowaniem krótkich sesji snu w ciągu dnia. Nowy system w HarmonyOS 6.0 potrafi teraz precyzyjnie śledzić nawet krótkie, 30-minutowe drzemki i fragmentowany wypoczynek. Co ważne, nie kończy się na samym zapisaniu czasu – zegarek generuje personalizowane raporty odpoczynku, pomagając zrozumieć, jak te krótkie chwile regeneracji wpływają na naszą ogólną kondycję i gotowość do dalszego działania. To świetne uzupełnienie dla rozbudowanego monitoringu snu nocnego.

Równie duży nacisk położono na funkcje fitness. Biegacze otrzymali narzędzie Running Power Monitoring, które mierzy wydatek energetyczny w czasie rzeczywistym. Pozwala to na znacznie lepsze zarządzanie siłami na trasie – zamiast patrzeć tylko na tempo czy tętno, możesz monitorować, ile realnej mocy wkładasz w każdy krok. Dodatkowo dane treningowe są teraz bardziej przejrzyste: zegarek rozdziela obciążenie tlenowe od beztlenowego, wskazuje optymalne zakresy treningowe i oferuje ulepszone przewidywania wyników. Jeśli waszą pasją jest golf, aktualizacja przynosi wam lepszą oprawę wizualną pól, nowe tryby rywalizacji oraz jeszcze bardziej szczegółowe statystyki punktowe.

Interaktywna personalizacja i inteligentna integracja

Jeśli chodzi o stronę wizualną, Huawei wprowadziło nową, interaktywną tarczę zegarka o nazwie Dance Master (znaną też jako Dance Queen). To coś więcej niż statyczny obrazek – postać na tarczy reaguje animacjami na konkretne zdarzenia, takie jak odtwarzanie muzyki, wybudzenie ekranu czy podłączenie ładowarki. Możemy ją dowolnie personalizować, co dodaje zegarkowi nieco luźniejszego, zabawnego charakteru w przerwach między treningami. To miły detal, który pokazuje, że smartwatch nie musi być tylko surowym narzędziem pomiarowym.

Aktualizacja HarmonyOS 6.0 to także szereg usprawnień „pod maską”, które zwiększają wygodę codziennego użytkowania:

Funkcja tap-to-pay została zoptymalizowana, dzięki czemu płacenie zegarkiem ma być teraz jeszcze płynniejsze.

Zegarek teraz inteligentniej informuje o stanie baterii telefonu oraz wyświetla powiadomienia dotyczące wykrywania założenia urządzenia na nadgarstek.

Cały system działa odczuwalnie szybciej, a nawigacja między widżetami jest bardziej responsywna.

Wszystkie te zmiany sprawiają, że Watch GT 6 Pro po aktualizacji sprawia wrażenie urządzenia dojrzalszego. Huawei pokazuje, że potrafi słuchać użytkowników, dodając funkcje, o które proszono od dawna (jak wspomniane drzemki), jednocześnie nie zapominając o zaawansowanych algorytmach sportowych, które są znakiem rozpoznawczym serii GT.

Źródło: Huawei Central