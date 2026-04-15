AMOLED, GPS i rozmowy przez zegarek za mniej niż 300 zł? Z Hama 7020 to możliwe

Smartwatch Hama 7020 na siłownię i na salony

Pierwszym punktem programu, obok którego trudno przejść obojętnie, jest wyświetlacz. Hama 7020 została wyposażona w 1,32-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Dlaczego to ważne? W tej półce cenowej standardem wciąż są ekrany LCD, które blakną w słońcu. Tutaj mamy jasność na poziomie 600 nitów, głęboką czerń i nasycone kolory, co sprawia, że odczytywanie powiadomień podczas słonecznego spaceru nie wymaga szukania cienia. Całość zamknięto w okrągłej, złotej kopercie, która nadaje urządzeniu biżuteryjnego charakteru, a silikonowy pasek zapewnia wygodę nawet podczas intensywnego ruchu.

Zegarek waży zaledwie 37 gramów, co czyni go niemal nieodczuwalnym na ręce. Mimo lekkiej konstrukcji, obudowa jest solidna i spełnia normy IP68 oraz 3 ATM. Nie trzeba go więc zdejmować go do mycia rąk, prysznica, a nawet podczas pływania w basenie (wytrzymuje zanurzenie do 30 metrów). Obsługa jest hybrydowa – możemy korzystać z dotykowego ekranu lub dwóch fizycznych przycisków umieszczonych z boku obudowy, co przydaje się szczególnie wtedy, gdy mamy mokre dłonie po treningu.

Pod efektowną obudową kryje się wnętrze, która zadowoli amatorów aktywnego trybu życia. Hama 7020 oferuje wsparcie dla 110 dyscyplin sportowych – od jogi, przez tenis, aż po trening siłowy. Co najważniejsze, zegarek ma też własny moduł GPS, co w tym pułapie cenowym jest prawdziwą rzadkością. Możesz zostawić telefon w domu, iść pobiegać w lesie, a po powrocie sprawdzić dokładną trasę w aplikacji.

Zegarek dba o zdrowie użytkownika za pomocą zestawu czujników:

Pulsometr i pulsoksymetr — stałe monitorowanie tętna oraz natlenienia krwi (SpO2).

Analiza regeneracji — zegarek podpowie, ile czasu powinieneś odpoczywać po treningu i jaki był jego efekt (VO2max).

Monitoring cyklu i stresu — dedykowane funkcje dla kobiet oraz narzędzia do obserwacji poziomu stresu i jakości snu.

Hama 7020 to także przedłużenie smartfona. Dzięki Bluetooth 5.3 oraz wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, możesz odbierać połączenia bezpośrednio na zegarku. To rozwiązanie idealne podczas prowadzenia auta lub gdy masz zajęte ręce przy domowych porządkach. Urządzenie współpracuje również z asystentami głosowymi, takimi jak Alexa i Siri, co pozwala na sterowanie telefonem za pomocą prostych komend. Bateria o pojemności 350 mAh pozwala na około 8 dni intensywnego użytkowania, więc nie musisz pamiętać o ładowarce co wieczór.

Na koniec pozostaje nam cena. Ta wynosi dokładnie 299,99 zł, a za tę kwotę otrzymujemy kompletne urządzenie, które świetnie wygląda na nadgarstku, oferuje doskonały ekran AMOLED i niezależny GPS. To propozycja skrojona pod osoby, które chcą monitorować swoją aktywność i pozostać w kontakcie ze światem, nie wydając przy tym kwoty równej połowie miesięcznego czynszu. Całości dopełnia aplikacja Hama FIT Move, pozwalając na łatwą analizę danych i personalizację tarcz.

Źródło: Hama