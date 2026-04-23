Smocze łuski na Marsie. Łazik Curiosity ujawnił niespotykane wcześniej formacje

Wieloletnia misja łazika Curiosity na Marsie po raz kolejny przynosi efekty

Udostępnione materiały pochodzą z jednego z najnowszych etapów misji łazika, który od 2012 roku bada krater Gale i jego okolice. Tym razem uwagę przyciągnęły skały o wyraźnej, łuskowatej strukturze. Ich powierzchnia składa się z nieregularnych, wielokątnych płytek, które do złudzenia przypominają skórę mitycznego stworzenia.

NASA opublikowała zdjęcia formacji, których wygląd – choć bez wątpienia osobliwy – najprawdopodobniej ma naturalną, geologiczną genezę. Podobne wzory znane są także z Ziemi. Powstają zwykle w wyniku cyklicznego kurczenia się i rozszerzania powierzchni gruntu, na przykład gdy materiał nasiąka wodą, a następnie wysycha i pęka. Tego typu procesy prowadzą do tworzenia charakterystycznych, wielokątnych siatek, które z czasem mogą utrwalić się w skale.

To właśnie ten mechanizm jest obecnie jedną z głównych hipotez tłumaczących obecność smoczych łusek na Marsie. Jeśli się potwierdzi, odkrycie będzie kolejnym dowodem na to, że w przeszłości na Czerwonej Planecie mogły zachodzić procesy związane z obecnością wody. A to z kolei ma kluczowe znaczenie dla jednego z najważniejszych pytań współczesnej nauki: czy Mars kiedykolwiek nadawał się do życia?

Nie jest to pierwszy raz, gdy powierzchnia tej planety zaskakuje badaczy formami przypominającymi znane z Ziemi struktury. W ostatnich latach łazik Curiosity dokumentował już skały przypominające koralowce czy skomplikowane pajęcze sieci zbudowane z mineralnych grzbietów. Każde z tych odkryć pozwala sądzić, iż mówimy o obiekcie, który był kiedyś znacznie bardziej dynamicznym środowiskiem, niż sugeruje jego dzisiejszy, surowy krajobraz.

Smocze łuski to prawdopodobne pozostałości po obecności wody

Nowe zdjęcia są jednak szczególnie interesujące, ponieważ zostały wykonane niedawno i ich analiza dopiero się rozpoczyna. Naukowcy przyznają, iż na ostateczne wyjaśnienie trzeba będzie jeszcze poczekać. Konieczne są dokładniejsze badania składu chemicznego skał oraz ich struktury wewnętrznej, które pozwolą ustalić, czy rzeczywiście powstały w wyniku procesów związanych z wodą czy może mają inne, mniej oczywiste pochodzenie.

Łazik Curiosity, który przemierzył już ponad 36 kilometrów marsjańskiego terenu, wciąż dostarcza danych zmieniających nasze rozumienie tej planety. Każde kolejne odkrycie pozwala kompletować układankę dotyczącą historii Marsa. To właśnie z takich fragmentów naukowcy próbują odtworzyć obraz świata, który miliardy lat temu mógł wyglądać zupełnie inaczej – być może nawet przypominając młodą Ziemię.

Źródło: NASA