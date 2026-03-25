Podpowierzchniowa aktywność wpływa na ruch obrotowy Marsa. Czerwona Planeta wcale nie jest martwa

Geologia Marsa nie tak martwa, jak sądziliśmy

Dane pochodzące między innymi z misji NASA InSight już wcześniej wykazały, iż rotacja Marsa nie jest stała. Planeta przyspiesza bardzo nieznacznie, co skraca długość marsjańskiej doby o ułamki milisekundy rocznie. Zmiany te są jednak na tyle subtelne, że ich przyczyna przez długi czas pozostawała niejasna.

Najnowsze analizy, opisane na łamach AGU JGR Planets, wskazują na możliwy związek z aktywnością geologiczną głęboko pod powierzchnią. Badacze skupili się na ogromnych strukturach wulkanicznych Marsa, szczególnie w rejonie Tharsis, czyli jednego z największych skupisk wulkanów w Układzie Słonecznym. To właśnie tam mogą znajdować się tzw. pióropusze płaszcza. Są to gigantyczne strumienie gorącej materii unoszącej się z wnętrza planety.

Zdaniem naukowców taka aktywność może prowadzić do przesuwania się masy wewnątrz planety. A to z kolei wpływa na moment bezwładności Marsa – podobnie jak w przypadku łyżwiarza, który przyciągając ręce do ciała zaczyna obracać się szybciej. Nawet niewielkie zmiany rozkładu masy mogą więc powodować mierzalne przyspieszenie rotacji całej planety.

Minimalne, ale mierzalne przyspieszenie rotacji Marsa

Kluczowe znaczenie ma fakt, iż Mars może wciąż posiadać aktywne systemy magmowe. Inne badania z ostatnich lat pokazują, że niektóre regiony, takie jak Elysium Planitia, były aktywne wulkanicznie znacznie później, niż wcześniej zakładano. Badacze mówią nawet więcej: być może pozostają one aktywne do dziś.

Co więcej, szczegółowe analizy młodych struktur wulkanicznych sugerują, jakoby procesy pod powierzchnią Marsa mogły trwać przez miliony lat, z magmą zmieniającą skład i sposób przemieszczania się w czasie. To sugeruje, że wnętrze planety nie jest całkowicie “wygasłe”, lecz nadal ewoluuje. Choć przyspieszenie rotacji Marsa jest minimalne i nie ma bezpośredniego wpływu na ewentualne przyszłe misje czy warunki na powierzchni, odkrycie ma ogromne znaczenie naukowe. Pokazuje bowiem, że Czerwona Planeta nadal skrywa aktywne procesy geologiczne, które mogą zmieniać jej strukturę na skalę globalną.

Źródło: AGU JGR Planets