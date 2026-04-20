Pokazali światu materiał o rekordowej przewodności cieplnej. Zdeklasował nawet miedź

Odkrycie dotyczy fazy theta azotku tantalu (θ-TaN), materiału o nietypowej strukturze krystalicznej, który przewodzi ciepło niemal trzykrotnie lepiej niż miedź. To ogromny skok, biorąc pod uwagę, iż miedź przez dekady była uznawana za absolutny standard w tej dziedzinie. Jej przewodność cieplna wynosi około 400 W/mK, podczas gdy nowy materiał osiąga poziom przekraczający 1100 W/mK.

To, co czyni to odkrycie szczególnie istotnym, to to, że przez ponad sto lat naukowcy uważali przewodnictwo cieplne metali za ograniczone przez fundamentalne zjawiska fizyczne. W metalach ciepło transportowane jest głównie przez elektrony oraz drgania sieci krystalicznej, czyli fonony. W klasycznym ujęciu silne oddziaływania między nimi prowadzą do rozpraszania energii i ograniczają efektywność przewodzenia. Nowy materiał łamie tę zasadę: jego struktura atomowa sprawia, iż oddziaływania elektron-fonon są wyjątkowo słabe, co umożliwia znacznie bardziej efektywny transport energii.

Członkowie zespołu badawczego wykorzystali zaawansowane techniki pomiarowe, w tym ultrakrótkie impulsy laserowe oraz rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego w synchrotronach, aby dokładnie prześledzić sposób przepływu ciepła w materiale. Wyniki pokazały coś, czego wcześniej w metalach nie obserwowano: niemal swobodny przepływ energii, bez typowych strat wynikających z wewnętrznych interakcji.

Jednym z największych problemów współczesnej technologii jest odprowadzanie ciepła. Miniaturyzacja układów scalonych sprawia, że ilość generowanej energii cieplnej rośnie, a możliwości jej rozpraszania stają się kluczowym ograniczeniem dalszego rozwoju. Jak podkreślają naukowcy, to właśnie kwestie termiczne, a nie już sama architektura układów, zaczynają wyznaczać granice postępu w elektronice.

Nowy materiał może więc odegrać fundamentalną rolę w projektowaniu przyszłych procesorów, akceleratorów AI czy systemów energetycznych. Lepsze odprowadzanie ciepła oznacza nie tylko wyższą wydajność, ale i większą trwałość urządzeń oraz niższe zużycie energii. W praktyce może to przełożyć się na bardziej efektywne centra danych, szybsze komputery i mniejsze ryzyko przegrzewania się sprzętu.

Co równie istotne, odkrycie zmusza fizyków do ponownego przemyślenia teorii dotyczących przewodnictwa cieplnego w metalach. Dotychczasowe modele zakładały istnienie szklanego sufitu, którego nie da się przekroczyć bez zmiany klasy materiału. Tymczasem θ-TaN pokazuje, iż nawet w obrębie metali możliwe są zupełnie nowe mechanizmy transportu energii.

Źródło: Science