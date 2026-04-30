Nowości od Motoroli i OPPO w Plusie. Kusząca przedsprzedaż, obok której nie da się przejść obojętnie

W dodatku akcja w Plusie łączy premierowy sprzęt z konkretnym zastrzykiem gotówki w formie cashbacku, co przy obecnych cenach flagowców może być decydującym argumentem za zakupem.

Składany kolos i mistrz fotografii. Zajrzyjmy do nowej oferty Plusa

Pojawienie się w ofercie Motoroli modelu razr fold 5G to mała rewolucja w sposobie postrzegania mobilnej pracy. To pierwszy model w legendarnej rodzinie razr, który składa się wzdłuż dłuższej krawędzi. Co to zmienia? Przede wszystkim po rozłożeniu dostajemy do dyspozycji gigantyczny ekran o przekątnej 8,1”. Dzięki elastycznej konstrukcji telefon może pracować w trybie laptopa, co w połączeniu z możliwością uruchomienia trzech aplikacji jednocześnie sprawia, że praca biurowa w pociągu przestaje być udręką. Dodatkowo, fani grupowych selfie docenią fakt, że razr fold może sam stać na płaskiej powierzchni, działając jak statyw.

Z kolei OPPO Find X9 Ultra 5G to gratka dla tych, którzy telefonem chcą zastąpić profesjonalny aparat. Model ten powstał przy ścisłej współpracy z marką Hasselblad, a jego design nawiązuje do limitowanej edycji kultowych aparatów X2D 100C Earth Explorer. Zaawansowane obiektywy opracowane z ekspertami Hasselblad mają gwarantować jakość zdjęć, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych estetów.

Oferta przedsprzedażowa w Plusie to klasyczny przykład „marchewki” dla technologicznych entuzjastów. Z jednej strony mamy Motorolę, która rzuca wyzwanie tabletom, z drugiej OPPO, które chce być nowym królem fotografii mobilnej.

Motorola razr fold 5G (16/512GB) kosztuje obecnie 9999 zł w ofercie na 12 rat. Przy zakupie Motoroli można zgarnąć aż 1500 zł cashbacku , o ile zamówimy sprzęt do 18 maja 2026 roku i zarejestrujemy zakup. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

OPPO Find X9 Ultra 5G (12/512GB) został wyceniony na 7399 zł (również w systemie 12 rat). W tym przypadku, do naszej kieszeni może wrócić 400 zł zwrotu po spełnieniu warunków rejestracji.

Premierowe oferty są zawsze świetną okazją na zakup sprzętu, bo producenci dwoją się i troją, by dać jak najlepsze oferty na start. Kwota 1500 zł w przypadku Motoroli to już realna obniżka ceny, która sprawia, że ten futurystyczny gadżet staje się odrobinę bardziej przystępny. Warto też zauważyć, że oba modele są dostępne w mocnych konfiguracjach pamięciowych (512 GB), co sugeruje, że Plus celuje w użytkownika wymagającego, który nie chce się martwić o brak miejsca na zdjęcia 4K czy ciężkie pliki projektowe.

Jeśli więc planowaliście wymianę telefonu na coś „z najwyższej półki”, przedsprzedaż do 18 maja wydaje się być najbardziej logicznym momentem na taki ruch. Pamiętajcie jednak, że przy takich kwotach warto dwa razy sprawdzić, czy tryb laptopa w Motoroli lub matryca OPPO to coś, co faktycznie wykorzystamy w codziennym życiu, czy tylko efektowny bajer, o którym zapomnimy po tygodniu.