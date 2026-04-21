Pierwsze wrażenia z OPPO Find X9 Ultra. Tak wygląda nowy król mobilnej fotografii?

I dlatego już po pierwszym kontakcie trudno patrzeć na ten model jak po prostu na kolejnego flagowca z dopiskiem Ultra. Find X9 Ultra to nie jest telefon, który po prostu dostał większy moduł aparatów i kilka dodatkowych funkcji, by lepiej odnaleźć się w segmencie premium; to sprzęt zaprojektowany wokół bardzo konkretnej idei. Tutaj aparat nie jest ozdobą specyfikacji. Jest osią całego projektu — od wzornictwa, przez układ ogniskowych, po sposób, w jaki OPPO opowiada o samym urządzeniu.

Tu wszystko podporządkowano fotografii — również design

Wzornictwo Find X9 Ultra bardzo świadomie odcina się od anonimowej elegancji, która dominuje dziś w świecie flagowców. Ten model nie chce być po prostu smukły, nowoczesny i… „ładny” — bo przy designie to odpowiednik powiedzenia o człowieku, że jest sympatyczny. Jest to miałkie i niewiele znaczy. Najnowsze OPPO chce jednak budzić skojarzenia z aparatem — i robi to zaskakująco konsekwentnie.

Widać to już w samym języku formy. Poziomy układ logotypów OPPO i Hasselblad, wykończenie z wegańskiej skóry, heksagonalny detal inspirowany przysłoną obiektywu, a także precyzyjne radełkowanie wokół wyspy aparatów budują wrażenie kontaktu z czymś więcej niż kolejnym luksusowym smartfonem. W przypadku tego modelu premium nie polega wyłącznie na cenie, połysku czy rozpoznawalności marki. Premium ma tu bardziej namacalny charakter — jest w fakturze, w detalach, w sposobie, w jaki urządzenie chce być trzymane i odbierane.

To bardzo ważne, bo fotograficzny telefon powinien mieć własną osobowość także wtedy, gdy jeszcze niczego nim nie sfotografowaliśmy. Find X9 Ultra najwyraźniej dobrze to rozumie. Nie próbuje wyglądać futurystycznie za wszelką cenę. Zamiast tego czerpie z klasycznej estetyki sprzętu fotograficznego i przekłada ją na język współczesnego smartfonu. Efekt jest stylowy, wyrazisty i — co najważniejsze — wiarygodny.

Dobrze wypada również pomarańczowy Quick Button, czyli fizyczny przycisk ułatwiający szybkie wejście do aparatu. Takie dodatki bywają czasem traktowane jak drobny ozdobnik, ale w praktyce to właśnie one potrafią zadecydować o tym, czy urządzenie zachęca do fotografowania, czy tylko deklaruje, że zostało do tego stworzone. W smartfonie, który chce być narzędziem do szybkiego łapania chwili, fizyczny skrót do aparatu ma po prostu sens.

Warto przy tym zauważyć, że za fotograficzną estetyką idzie także konkretna odporność. IP66, IP68 i IP69, a do tego konstrukcja Armour Shield, składają się na urządzenie, które nie powinno budzić stresu podczas bardziej intensywnego użytkowania. A to w telefonie nastawionym na podróże, plenery, wydarzenia czy nagrywanie w mniej przewidywalnych warunkach jest równie ważne, jak sam wygląd.

Największa siła OPPO Find X9 Ultra to… wszyscy dobrze wiecie co

Współczesna mobilna fotografia ma jeden powtarzalny problem — bardzo łatwo robi dobre pierwsze wrażenie na papierze. Imponujące liczby, wielkie rozdzielczości, kilka aparatów i odważne hasła o profesjonalnej jakości to już właściwie standard. Znacznie trudniej jest jednak zbudować system, który rzeczywiście ma sens w codziennym fotografowaniu.

OPPO Find X9 Ultra to model, który robi to po swojemu. Na tylnym panelu znajdziemy rozbudowany zestaw aparatów obejmujący ultraszeroki kąt 50 MP, główny moduł 200 MP, teleobiektyw 3x o rozdzielczości 200 MP oraz 10x zoom. Do tego dochodzi kamera odpowiedzialna za dokładniejsze odwzorowanie koloru. Już sam ten zestaw zdradza istotną rzecz — OPPO nie zbudowało tego telefonu wokół jednego efektownego aparatu, zostawiając resztę w roli tła. Tu każda ogniskowa ma własną funkcję i własny sens.

To podejście robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, bo w mobilnej fotografii właśnie spójność systemu bywa dziś prawdziwym luksusem. Fotograficzny smartfon nie powinien oferować jednego dobrego kadru i kilku kompromisów obok. Powinien dawać poczucie płynności — od szerokiego ujęcia architektury, przez naturalny kadr codzienny, po portret, detal i mocne przybliżenie. Find X9 Ultra wydaje się dokładnie tak pomyślany.

10x optycznie — i tym razem naprawdę ma to znaczenie!

Najmocniejszym wyróżnikiem tego modelu jest bez wątpienia teleobiektyw 10x. I nie chodzi wyłącznie o samą obecność takiego przybliżenia, ale o to, że OPPO wyraźnie potraktowało je jako funkcję centralną, a nie jako efektowną ciekawostkę.

To 50-megapikselowy aparat z rzeczywistym 10-krotnym zoomem optycznym, który nie został stworzony wyłącznie po to, by dobrze wyglądać w specyfikacji. Dzięki wysokiej rozdzielczości i konstrukcji całego modułu OPPO mówi tu również o 20-krotnym przybliżeniu o jakości optycznej, więc mamy do czynienia z rozwiązaniem, które ma działać nie tylko w teorii, ale także wtedy, gdy chcemy podejść jeszcze bliżej bez natychmiastowej utraty jakości. Już sam ten punkt wystarcza, by spojrzeć na Find X9 Ultra z większą uwagą, bo właśnie tutaj większość smartfonów kończy swoją odważną, fotograficzną ofensywę, i zaczyna iść na skróty. OPPO obrało zdecydowanie inną drogę — ten telefon sugeruje, że duże przybliżenie jest wreszcie pełnoprawnym narzędziem — przydatnym podczas koncertów (a nawet będący swego rodzaju cheat code’em na festiwalach), w podróży, przy fotografowaniu budynków, krajobrazów czy obiektów znajdujących się naprawdę daleko.

Najciekawsze jest jednak zaplecze techniczne tego rozwiązania. Producent wykorzystał nową konstrukcję Quintuple Prism Reflection Periscope, która pozwoliła zmieścić prawdziwy 10-krotny zoom optyczny w relatywnie smukłej obudowie. To właśnie tu zaczyna się różnica między telefonem, który dobrze wygląda w tabelce, a smartfonem, który sprawia wrażenie przemyślanego projektu inżynieryjnego. Nie chodzi już tylko o sam rezultat, ale o sposób, w jaki udało się go osiągnąć bez przesadnego poświęcania proporcji urządzenia.

Do tego dochodzi Sensor Shift, czyli system stabilizacji stworzony z myślą o tak dużym przybliżeniu, oraz Pristine Optical Path Architecture, która ogranicza zakłócenia światła i utrzymuje wyższą czystość obrazu przy długiej ogniskowej. W praktyce właśnie te mniej widowiskowe elementy najczęściej decydują o tym, czy zdjęcie z dużego zoomu będzie jedynie efektowne, czy faktycznie użyteczne.

Find X9 Ultra nie sprzedaje 10x jako gadżetu. Zamiast tego daje je nam jako obietnicę nowej swobody. Takiej, w której odległość nie staje się od razu granicą jakości, a w razie potrzeby można wejść jeszcze dalej — do 20-krotnego przybliżenia o jakości optycznej. To bardzo mocna propozycja i zarazem coś, co naprawdę wyróżnia ten model na rynku.

3x w OPPO Find X9 Ultra jest równie ważne, jak 10x. A może nawet i bardziej?

Łatwo skupić całą uwagę na 10-krotnym zoomie, ale byłoby to wobec Find X9 Ultra nie do końca uczciwe. Ten telefon równie mocno broni się teleobiektywem 3x, który zapowiada się w dłuższej perspektywie na jedną z najbardziej praktycznych ogniskowych w całym zestawie.

Mamy tu 200 MP, dużą matrycę jak na aparat tego typu, ogniskową 70 mm, jasność f/2.2 i możliwość ostrzenia już z 15 cm. To konfiguracja, która brzmi jak odpowiedź na to, jak ludzie naprawdę fotografują. Bo choć 10x robi największe wrażenie, to właśnie okolice 70 mm najczęściej okazują się idealne do portretów, detali, miejskich scen, kulinarnych zbliżeń czy spokojniejszych, bardziej eleganckich kadrów codzienności.

W dodatku wysoka rozdzielczość sprawia, że ten moduł nie kończy się na jednej wartości zoomu. Może pełnić rolę bardziej elastycznego narzędzia, pozwalając zachować wysoką jakość również przy dalszym kadrowaniu. To właśnie w takich momentach uświadamiamy sobie, że Find X9 Ultra jest czymś więcej, niż telefonem z długą listą aparatów. W nowym fotosmartfonie OPPO realnie pracujemy z zestawem wbudowanych obiektywów, które rzeczywiście różnią się charakterem i zastosowaniem.

Bardzo podoba mi się też obecność telemakro. To rozwiązanie często bywa niedoceniane, a przecież właśnie ono pozwala fotografii mobilnej wejść w obszar bardziej sensualny — tekstury, powierzchnie, drobne elementy architektury, detale materiałów, biżuterii czy natury. Smartfon, który potrafi dobrze uchwycić takie rzeczy, zyskuje zupełnie inny wymiar; zaczyna uczyć patrzenia bliżej.

Aparat główny 200 MP w Find X9 Ultra nie jest pustą deklaracją

Główny moduł Find X9 Ultra również robi bardzo mocne wrażenie. 200 MP, sensor Sony LYT-901 o rozmiarze 1/1.12 cala, światło f/1.5 i optyczna stabilizacja to zestaw, który od razu ustawia ten model w bardzo ambitnej lidze. Ale znów — ważniejsze od samej liczby megapikseli jest to, co OPPO z nią robi.

Wysoka rozdzielczość w głównym aparacie Find X9 Ultra pracuje na detal, elastyczność kadru i możliwość sensownego cropowania. Co więcej, OPPO przewidziało także specjalny tryb wysokiej rozdzielczości, a sam aparat główny zachowuje się również jak bardzo naturalna ogniskowa portretowa przy przybliżeniu 2x. I to właśnie w takich detalach objawia się dojrzałość systemu fotograficznego.

Robotę robi także obecność Real-Time Triple Exposure i rozbudowanego podejścia do HDR. W fotografii mobilnej bardzo łatwo dziś przesadzić z obróbką, a przecież naprawdę dobry obraz nie musi krzyczeć kontrastem i przesadnie nasyconym kolorem. Ma wyglądać naturalnie, bogato, szlachetnie; powinien przykuwać wzrok nie z powodu oślepiania przepaloną bielą. Find X9 Ultra zapowiada się pod tym względem bardzo obiecująco, a wszystko wskazuje na to, że OPPO celuje tu w szeroką dynamikę tonalną bez popadania w agresywne przetwarzanie — i to bardzo atrakcyjny kierunek!

Kolor wreszcie staje się czymś więcej niż filtrem

Jednym z najciekawszych elementów tego telefonu jest podejście do koloru. W świecie smartfonów nadal zbyt często myli się atrakcyjne barwy z dobrym odwzorowaniem — tymczasem naprawdę wysokiej klasy fotografia nie polega na tym, że czerwienie są jeszcze bardziej czerwone, a błękity jeszcze bardziej niebieskie. Polega na tym, że obraz — owszem — ma charakter, ale nie traci wiarygodności.

Find X9 Ultra bardzo wyraźnie idzie właśnie w tę stronę. Wspiera go nowa kamera True Color, która odpowiada za dokładniejszy pomiar światła i balansu bieli, a całość spina współpraca z Hasselblad. To ważne, bo renoma tej marki nie powinna kończyć się na symbolice — powinna być odczuwalna właśnie w tym, jak zdjęcie oddycha światłem, jak zachowuje odcienie skóry, jak radzi sobie z trudniejszym oświetleniem i czy nie zamienia sceny w przesadnie cyfrowy spektakl.

Zdaje się, że OPPO naprawdę sprawnie zestroiło ten system, przez co Find X9 Ultra okazuje się telefonem szczególnie atrakcyjnym dla tych, którzy cenią fotografie bardziej naturalne, bardziej filmowe, a mniej krzykliwe. A to dziś wcale nie jest oczywisty kierunek.

OPPO Find X9 Ultra nie kończy się na trybie auto

Dojrzały fotograficzny flagowiec powinien umieć dwie rzeczy jednocześnie — robić świetne zdjęcia bez wysiłku i dawać przestrzeń tym, którzy chcą wejść głębiej. I Find X9 Ultra doskonale rozumie tę równowagę. Na pokładzie znalazły się Hasselblad Master Mode, film simulations, Hasselblad Portrait Mode oraz XPAN Mode. To zestaw, który wyraźnie pokazuje, że OPPO nie chciało ograniczyć się do poprawności technicznej. Ten smartfon ma także inspirować do szukania własnego języka wizualnego.

Szczególnie ciekawie zapowiada się Master Mode, który daje bardziej naturalny i „aparatowy” charakter zdjęć, bez nadmiernie agresywnego przetwarzania. W świecie mobilnej fotografii to bardzo cenna obietnica, bo wielu użytkowników ma już dość zdjęć, przy których AI ponosi fantazje, i które od pierwszej sekundy wyglądają tak, jakby ktoś zdjął z nich ostatnią warstwę subtelności.

Portretowy potencjał urządzenia już na tym etapie zapowiada się wyjątkowo interesująco. Możliwość wykonywania portretów nawet przy 10x to coś, co może otworzyć zupełnie nowe pole dla bardziej nietypowych, wyrafinowanych ujęć. Z kolei XPAN Mode i film simulations jasno pokazują, że Find X9 Ultra ma ochotę wejść także w obszar fotografii bardziej stylowej, świadomej i bardziej estetycznie autorskiej.

Wideo godne „Ultra”. OPPO nie ma się czego wstydzić

Wiele smartfonów potrafi dziś nagrywać bardzo dobrze. Znacznie mniej potrafi zrobić z tego jednak realną przewagę. OPPO Find X9 Ultra także tutaj łamie schematy, bo wyraźnie chce to osiągnąć.

4K 60 kl./s w Dolby Vision działa na wszystkich aparatach z przodu i z tyłu, co już samo w sobie daje dużą swobodę przy pracy z różnymi ogniskowymi. Dwa kluczowe moduły 200 MP — aparat główny i teleobiektyw 3x — obsługują również 4K 120 kl./s w Dolby Vision. Jest też 8K 30 kl./s. To zestaw możliwości, który wyraźnie wykracza poza poziom zwykłego dodatku do mobilnej fotografii i sugeruje naprawdę duży twórczy potencjał urządzenia.

Jeszcze ważniejsze jest jednak to, co dzieje się dalej. O-Log2 oraz obsługa 3D LUT-ów wyraźnie pokazują, że Find X9 Ultra został pomyślany nie tylko jako telefon do efektownych nagrań, ale także jako sprzęt stworzony z myślą o bardziej świadomej pracy nad kolorem i charakterem obrazu. To już język bliższy kamerom niż zwykłym smartfonom. A im mocniej telefon potrafi wejść w taki obszar, tym bardziej uzasadnione staje się myślenie o nim jak o narzędziu dla twórcy, nie tylko dla konsumenta.

Ekran, bateria i wydajność nie próbują kraść uwagi — ale robią swoje na poziomie flagowym

W smartfonie tak mocno skupionym na obrazie, cała reszta również musi być bezkompromisowa. I właśnie to wydaje się jedną z mocnych stron Find X9 Ultra. Nic nie wygląda tu na przypadkowy dodatek.

Wyświetlacz 6,82 cala, rozdzielczość QHD+, adaptacyjne odświeżanie od 1 do 144 Hz, bardzo wysoka jasność i parametry stworzone z myślą o komforcie w różnych warunkach — wszystko to sprawia, że ekran staje się czymś więcej niż miejscem do przewijania treści. W telefonie fotograficznym to przecież podstawowe narzędzie kadrowania, oceny światła, podglądu zdjęć i szybkiej selekcji materiału. Im lepszy ekran, tym bardziej sensownie pracuje cały aparat.

Wydajność również nie budzi zastrzeżeń. Snapdragon 8 Elite Gen 5, rozbudowany system chłodzenia i szybka pamięć ustawiają ten model tam, gdzie powinien znajdować się współczesny flagowiec bez kompromisów. Jest w tym jednak coś więcej niż tylko moc — w smartfonie takim jak ten, wydajność nie służy głównie benchmarkom. Ma utrzymać płynność przy przetwarzaniu obrazu, obsłużyć bardziej zaawansowane funkcje wideo, edycję, wielozadaniowość i dłuższe sesje pracy bez poczucia, że sprzęt zaczyna się męczyć.

Na bardzo mocny atut wyrasta też bateria. 7050 mAh to liczba, która od razu przyciąga uwagę, szczególnie w tak zaawansowanym fotograficznie urządzeniu. Do tego dochodzi szybkie ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W. W praktyce oznacza to coś bardzo prostego, ale też bardzo ważnego — telefon tego typu nie powinien budzić niepokoju wtedy, gdy naprawdę zaczynamy z niego korzystać intensywnie. A właśnie to odróżnia „tylko” dobrego flagowca od flagowca naprawdę dojrzałego.

Pierwsze wrażenia? OPPO Find X9 Ultra wygląda jak jeden z najpoważniejszych fotograficznych smartfonów w swojej klasie

Po pierwszym kontakcie z tym modelem najłatwiej dojść do jednego wniosku — OPPO bardzo dobrze wiedziało, co chce stworzyć. Find X9 Ultra nie sprawia wrażenia telefonu, który próbuje zadowolić wszystkich po trochę. To urządzenie o wyraźnej tożsamości, zaprojektowane wokół fotografii i wideo, ale bez zaniedbywania reszty.

Najmocniej wybrzmiewa tu oczywiście 10-krotny zoom optyczny, bo właśnie on nadaje temu modelowi wyjątkowy charakter — tym bardziej, że OPPO nie zatrzymuje się wyłącznie na tej wartości, mówiąc również o 20-krotnym przybliżeniu o jakości optycznej. To on sprawia, że Find X9 Ultra przestaje być po prostu kolejnym flagowcem z dobrym aparatem, a zaczyna wyglądać jak sprzęt, który naprawdę chce przesunąć granice mobilnej fotografii — a nawet zacierając granicę między fotograficznym smartfonem a aparatem z dużym ekranem i funkcją wykonywania połączeń. Nie mniej istotne są jednak pozostałe elementy — dopracowany system ogniskowych, ambitne podejście do koloru, rozbudowane możliwości wideo, świetny ekran, duża bateria i wzornictwo, które ma własną duszę.

Już dziś widać, że OPPO celuje w jeden z najciekawszych i najbardziej kompletnych fotograficznych modeli w segmencie Ultra. A to nie jest mała rzecz. Zwłaszcza dziś, gdy coraz trudniej naprawdę się wyróżnić.