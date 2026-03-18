Tytanowa ewolucja na nadgarstku. Oto Oppo Watch X3

To bezpośredni następca zeszłorocznego “X2”, który nie tylko przeszedł kurację odchudzającą, ale przede wszystkim wzbogacił się o czujniki, które mogą realnie wpłynąć na życie osób dbających o profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dzięki tytanowej obudowie i nowatorskiemu podejściu do monitorowania glukozy, Oppo Watch X3 zapowiada się na godnego rywala topowych modeli już dostępnych na rynku.

Oppo Watch X3 to przede wszystkim pokaz kunsztu inżynieryjnego

Koperta zegarka została wykonana ze stopu tytanu TC4 – materiału cenionego w lotnictwie i medycynie (m.in. przy produkcji implantów) ze względu na jego niesamowitą odporność na korozję i lekkość. Producentowi udało się “odchudzić” konstrukcję o 16% względem poprzednika, co przekłada się na wagę zaledwie 43 gram i grubość 11 mm. Mimo smuklejszej sylwetki, zegarek stał się bardziej pancerny – oprócz standardowego IP68 i odporności 5ATM, otrzymał certyfikat IP69, co oznacza ochronę przed silnymi strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem.

Ekran to 1,5-calowy panel LTPO OLED, który chroni szkło szafirowe o twardości “8+” w skali Mohsa. To, co jednak robi największe wrażenie, to jasność szczytowa wynosząca aż 3000 nitów. To o 36% więcej niż w zeszłorocznym modelu, co gwarantuje idealną czytelność nawet w najbardziej upalne, słoneczne popołudnie. Ciekawostką jest również nowy pasek z “bambusowymi stawami” – metalowymi łącznikami między segmentami z fluoroelastomeru, które mają poprawić komfort noszenia i trwałość.

Rewolucja w zdrowiu – glukometr i detekcja nadciśnienia

Największą bombą technologiczną w Oppo Watch X3 jest jednak zestaw czujników. Zegarek został wyposażony w funkcję ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi. System nie tylko podaje odczyty w czasie rzeczywistym, ale również alarmuje użytkownika w przypadku wykrycia anomalii. Do tego dochodzi zaawansowane monitorowanie ciśnienia krwi oraz ocena ryzyka nadciśnienia, co czyni z tego urządzenia niemal podręczne centrum diagnostyczne.

Oczywiście na pokładzie nie zabrakło funkcji znanych z modelu X2, takich jak EKG, badanie zdrowia naczyń krwionośnych, pomiar tętna, natlenienia krwi (SpO2) czy analiza jakości snu z wykrywaniem bezdechu. Dla sportowców przygotowano ponad 100 trybów ćwiczeń, pomiar pułapu tlenowego (VO2 Max) oraz trenera AI. Dokładność lokalizacji podczas biegania czy jazdy na rowerze zapewnia dwupasmowy GPS wspierający wszystkie najważniejsze systemy satelitarne (BeiDou, Galileo, GLONASS).

Mimo smuklejszej obudowy, bateria o pojemności 646 mAh nie straciła na wydajności. Przy intensywnym użytkowaniu zegarek wytrzyma 3 dni, a w trybie oszczędzania energii – nawet 16 dni. Co więcej, Oppo Watch X3 wspiera szybkie ładowanie: zaledwie 10 minut pod kablem wystarczy, by zegarek działał przez kolejną dobę. Całość napędza procesor Snapdragon W5, zapewniając płynność działania systemu i obsługę kart eSIM (4G).

Na razie zegarek zadebiutował w Chinach w cenach zaczynających się od około 2210 juanów (w promocji na start), czyli około 1200 zł. Nie wiemy jeszcze kiedy pojawi się on w globalnej dystrybucji, ale raczej nie powinniśmy czekać zbyt długo.

Źródło: Oppo