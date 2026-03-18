Poco X8 Pro i X8 Pro Max zaliczają premierę. Wielkie baterie, jasne ekrany i świetna promocja na start

Joanna Marteklas
18.03.2026|3 min
Xiaomi właśnie rzuciło na polski rynek dwie nowości, które mogą wywołać spory popłoch wśród konkurencji. Modele Poco X8 Pro oraz jego większy brat Poco X8 Pro Max to urządzenia, które balansują na granicy wyższej klasy średniej i flagowców, oferując parametry, o których posiadacze znacznie droższych telefonów mogą tylko pomarzyć.
Poco w tym wydaniu stawia na czystą wydajność, ogromne ogniwa zasilające i ekrany o jasności, która pozwoli na komfortowe granie nawet w pełnym wiosennym słońcu. Co najważniejsze, z okazji premiery producent przygotował solidne rabaty, które sprawiają, że zakup jeszcze w tym miesiącu jest po prostu najbardziej opłacalny.

Poco X8 Pro i X8 Pro Max nie biorą jeńców

To, co najbardziej rzuca się w oczy w nowej serii Poco, to bez wątpienia zasilanie. Xiaomi postanowiło pójść na całość, szczególnie w modelu Poco X8 Pro Max. Znajdziemy w nim gigantyczny akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 8500 mAh. To absolutny rekord w historii serii X, który sprawia, że ładowarka staje się niemal zbędnym akcesorium w ciągu dnia. Co więcej, ogniwo to zaprojektowano z myślą o długowieczności – ma zachować ponad 80% sprawności nawet po 1600 cyklach ładowania.

Mniejszy model, Poco X8 Pro, również nie ma się czego wstydzić, oferując solidne 6500 mAh. Oba urządzenia wspierają szybkie ładowanie 100 W (do 50% w zaledwie 24 minuty dla wersji Max) oraz ładowanie zwrotne 27 W, co pozwala podratować energią słuchawki czy telefon znajomego.

Czytaj też: Pancerny flagowiec z termowizją i Androidem 16, który zawstydza konkurencję. Oscal Pilot 6 w świetnej promocji

Poco X8 Pro

Pod maską wersji Max pracuje niemal flagowy układ MediaTek Dimensity 9500s (wykonany w technologii 3 nm), który we współpracy z systemem chłodzenia 3D IceLoop pozwala na stabilną rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę. Wersja Pro stawia na sprawdzony procesor Dimensity 8500-Ultra. Oba smartfony wyposażono w szybką pamięć LPDDR5X oraz UFS 4.1, co w połączeniu z systemem optymalizacji WildBoost gwarantuje błyskawiczne działanie aplikacji i gier.

Poco X8 Pro Max

Ekrany w obu modelach to najwyższa półka. Panele AMOLED o jasności szczytowej sięgającej 3500 nitów i odświeżaniu 120 Hz oferują 12-bitową głębię kolorów oraz wsparcie dla Dolby Vision. Wersja Max posiada większy ekran (6,83”) z ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych, podczas gdy wersja Pro jest nieco bardziej kompaktowa (6,59”) z czytnikiem optycznym. Obudowy obu telefonów spełniają wyśrubowane normy odporności IP68/IP69K, co oznacza, że kurz czy zanurzenie w wodzie nie są im straszne.

Czytaj też: AirPods Max 2 zaliczają premierę. Chip H2 zmienia zasady gry w segmencie premium

Po stronie aparatów też jest solidnie. Oba modele wykorzystują w głównych aparatach różne sensory – odpowiednio IMX882 i Light Fusion 600. Oba mają matryce 1/1,95” z pikselami o wielkości 0,8 µm i są wyposażone w obiektywy z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i szeroką przysłoną f/1,5. Dalej mamy ultraszeroki kąt 8 Mpix, a całość dopełnia kamerka do selfie 20 Mpix. Xiaomi jak widać zdecydowało się zrezygnować ze zbędnych zapychaczy w postaci makro czy czujnika głębi.

Ile zapłacimy? Promocja na start do 31 marca

Poco zawsze słynęło z agresywnej polityki cenowej i tym razem nie jest inaczej. Choć regularne ceny są uczciwe, to oferta „Early Bird” dostępna do końca marca ucina z każdego modelu około 300 złotych.

ModelWersjaCena promocyjnaCena regularna
Poco X8 Pro8/256 GB1399 zł1699 zł
Poco X8 Pro12/512 GB1599 zł1899 zł
Poco X8 Pro12/512 GB (Iron Man)1749 zł1999 zł
Poco X8 Pro Max12/256 GB1799 zł2099 zł
Poco X8 Pro Max12/512 GB1999 zł2299 zł

Dla fanów Marvela przygotowano gratkę – specjalną edycję Iron Man Edition modelu Pro, zainspirowaną zbroją Tony’ego Starka. Dodatkowo, przy zakupie można zgarnąć ładowarkę 100 W za połowę ceny (49 zł) oraz pakiety premium w usługach Spotify i YouTube dla nowych użytkowników.

Źródło: Xiaomi

RedaktorZajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
