Od luźnego szkicu do gotowego kodu. Claude staje się projektantem

To zaawansowany silnik do prototypowania UI, który ma ambicję stać się pomostem między luźnym pomysłem a gotowym kodem. Dzięki wykorzystaniu potężnego modelu Claude Opus 4.7, narzędzie to pozwala zespołom produktowym błyskawicznie przechodzić od koncepcji do funkcjonalnych makiet, które „rozumieją” kontekst wizualny i techniczny Twojej marki.

Jak działa Claude Design?

Claude Design to ewolucja drogi, którą Anthropic obrał już jakiś czas temu. Pamiętacie funkcję Artifacts, która pojawiła się wraz z modelem 3.5 Sonnet? To był pierwszy krok, by wyjść poza okno czatu. Potem doszła obsługa plików i natywne renderowanie diagramów. Teraz te wszystkie elementy zostały spięte w dedykowany obszar roboczy. Użytkownik nie musi już być ekspertem od Figmy, by stworzyć profesjonalny dashboard czy landing page. Wystarczy opisać swoje potrzeby naturalnym językiem, a Claude zbuduje pierwszą, działającą wersję projektu.

Co wyróżnia to narzędzie na tle innych? Przede wszystkim interaktywność i kontekst. Zamiast generować statyczny plik graficzny, Claude Design tworzy strukturę, którą możesz edytować na bieżąco. Możesz zostawiać komentarze bezpośrednio na elementach wizualnych, prosić o zmianę układu za pomocą komend głosowych, a nawet używać specjalnych suwaków AI do precyzyjnego dostosowania odstępów czy typografii. System ten potrafi „nauczyć się” stylu Twojej firmy – podczas konfiguracji możesz wgrać istniejący codebase i biblioteki komponentów, dzięki czemu każda nowa makieta będzie automatycznie stosować odpowiednie kolory, fonty i standardy marki.

Płynne przekazanie pałeczki, czyli współpraca z Claude Code i Canvą

Jedną z najsilniejszych stron Claude Design jest integracja z procesem deweloperskim. Gdy uznasz, że Twój prototyp jest gotowy, system generuje tzw. „handoff bundle”. Jest to zestaw instrukcji i zasobów, który przekazujesz do narzędzia Claude Code. Tam projekt zostaje zamieniony w czysty, gotowy do wdrożenia kod. To drastycznie skraca czas potrzebny na komunikację między działem designu a programistami, eliminując ryzyko błędów przy interpretacji makiet.

Anthropic nie próbuje jednak na siłę wypychać z rynku tradycyjnych platform graficznych. Wręcz przeciwnie – firma ogłosiła strategiczne partnerstwo z Canvą. Dzięki temu projekty stworzone w Claude Design można wyeksportować bezpośrednio do ekosystemu Canvy, gdzie stają się w pełni edytowalnymi zasobami, nad którymi zespół może dalej pracować w tradycyjny sposób. Oczywiście nie zabrakło też bardziej standardowych opcji eksportu, takich jak PDF, prezentacje PPTX czy czyste pliki HTML.

Nowa usługa jest wdrażana etapami i trafia do subskrybentów planów Claude Pro, Max oraz Enterprise. Warto zaznaczyć, że w przypadku klientów korporacyjnych funkcja ta jest domyślnie wyłączona – to administratorzy muszą zdecydować o jej aktywacji w ustawieniach organizacji, co pokazuje, że Anthropic poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i kontroli nad procesami wewnątrz firm.

Źródło: Anthropic