Perowskity znów zaskakują. Teraz robią coś, czego połączenie wydawaje się niemożliwe

Przyzwyczailiśmy się już, że elektronika działa na prostych zasadach – jedne elementy pobierają energię, inne ją oddają, a pomiędzy nimi pracuje cała reszta układów odpowiedzialnych za sterowanie, chłodzenie i ograniczanie strat energetycznych. Proste? Proste. Panel słoneczny ma zamieniać światło w prąd. Dioda LED ma zamieniać prąd w światło. Dlaczego jednak ten sam materiał nie mógłby dobrze robić obu tych rzeczy? Właśnie w takim miejscu zaczyna się historia nowego perowskitowego urządzenia.

Kryształy perowskity / źródło: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Jeden materiał i dwa przeciwne zadania

W badaniu opublikowanym w “Joule” naukowcy pochwalili się perowskitową diodą, która działa zarówno jak ogniwo słoneczne, jak i panel LED. W trybie fotowoltaicznym osiągnęła certyfikowaną, stabilizowaną sprawność konwersji energii na poziomie 26,7%, a w trybie emisyjnym uzyskała około 31% zewnętrznej sprawności kwantowej. W dużym uproszczeniu oznacza to, że 31 na 100 wstrzykniętych elektronów kończyło jako foton wydostający się z urządzenia.

Chociaż takie liczby robią wrażenie, to wbrew pozorom nie są najważniejsze. Perowskity metalohalogenkowe od lat uchodzą bowiem za jedną z najbardziej obiecujących rodzin materiałów dla fotowoltaiki, ponieważ można je wytwarzać relatywnie tanio, dostrajać do pochłaniania lub emitowania różnych długości fali i osadzać w cienkich warstwach. Do tej pory problem polegał jednak na tym, że dobre ogniwo słoneczne i dobra dioda LED wymagają zwykle zupełnie innej konstrukcji. Nie chodzi tylko o szczegóły, a o ich podstawę.

LED wykorzystuje bardzo cienką, nieidealnie ciągłą warstwę perowskitu o rządzie wielkości na poziomie około 50 nanometrów, czyli 0,00005 mm. Taka cienka warstwa ułatwia wydostawanie się światła z urządzenia. Ogniwo słoneczne chce czegoś przeciwnego, bo znacznie grubszej warstwy, jako że musi pochłonąć jak najwięcej padającego światła. W opisywanej konstrukcji warstwa perowskitu ma około 800 nanometrów, czyli 0,0008 mm i choć dla fotowoltaiki ma to sens, to dla LED-a normalnie byłby to ogromny kłopot.

Problem światła, które nie umie uciec

W diodzie LED samo wytworzenie fotonu nie wystarczy. Światło musi jeszcze opuścić urządzenie. Część fotonów odbija się wewnątrz struktury, trafia pod niekorzystnym kątem na granicę między materiałami i zostaje uwięziona. W idealnym świecie taki foton mógłby zostać ponownie wchłonięty i wyemitowany, dostając kolejną szansę na ucieczkę. W świecie pełnym defektów kończy zwykle gorzej, bo energia zamienia się po prostu w ciepło i właśnie dlatego cały trik nie polega wyłącznie na “zrobieniu grubszego LED-a”.

Zespół naukowców musiał opracować strukturę zarządzającą światłem, złożoną z porowatych wysp z tlenku glinu, czyli swojego rodzaju gąbki. Te wyspy mają rozmiary mikrometrowe (około 5 mikrometrów szerokości i około 0,5 mikrometra wysokości), czyli są niewidoczne gołym okiem, a w praktyce działają jak mikroskopijne elementy optyczne, które pomagają kierować światło tam, gdzie powinno trafić.

Kluczowe jest to, że te wyspy nie są zwartymi blokami izolatora. Są porowate, więc perowskit może przez nie przerastać i zachować kontakt elektryczny z elektrodą. Jest to bardzo ważne, bo wcześniejsze próby wprowadzania materiałów o niskim współczynniku załamania światła do LED-ów potrafiły poprawiać optykę, ale psuły transport ładunku. Tutaj z kolei jedna struktura ma pomóc optycznie, a do tego nie zabić działania elektrycznego.

Po co komu ekran, który odzyskuje energię?

W testach urządzenie osiągnęło 26,7% sprawności jako ogniwo słoneczne i około 31% sprawności emisyjnej jako LED. Rekord? Jak najbardziej tak, ale nadal nie gotowy produkt. Perowskity nadal muszą udowodnić trwałość, odporność na wilgoć, temperaturę i opłacalność masowej produkcji. Najważniejsze jest więc nie to, że “zaraz dostaniemy świecące panele”, lecz że jedna architektura ograniczyła straty optyczne i elektryczne naraz. Po 1200 godzinach pracy urządzenie zachowało 95% początkowej sprawności, podczas gdy płaska konstrukcja kontrolna spadła do 67%.

Najprostszy scenariusz to ekran, który w stanie spoczynku częściowo odzyskuje energię z otoczenia. Nie naładuje smartfona jak panel słoneczny, bo ma za małą powierzchnię i pracuje zwykle w zbyt słabym świetle. Może jednak zmniejszyć straty, wydłużyć czas czuwania i pomóc małym urządzeniom z ekranami, takim jak etykiety elektroniczne, panele informacyjne czy sprzęt IoT. Jest to więc bardzo ważne. Zwłaszcza że do tej pory ogniwo słoneczne i LED wymagały innych kompromisów konstrukcyjnych, ale teraz oto otrzymaliśmy dowód, że pochłanianie i emisję światła da się projektować wspólnie, zamiast traktować je jak dwa oddzielne światy.

Źródła: Joule, Tech Xplore