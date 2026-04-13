Planety Układu Słonecznego zawierają nieznany dotychczas stan skupienia materii

Nieznany nauce stan skupienia materii na Uranie i Neptunie

Badania opierają się na zaawansowanych symulacjach komputerowych przeprowadzonych przez zespół naukowców z Carnegie Institution for Science. Wykorzystując założenia fizyki kwantowej oraz uczenie maszynowe, badacze analizowali zachowanie prostych związków chemicznych w warunkach panujących we wnętrzach lodowych olbrzymów. Chodzi o środowisko o ciśnieniu miliony razy większym niż ziemskie oraz temperaturach liczonych w tysiącach stopni.

Największe zainteresowanie uczonych wzbudziła szczególna forma związku węgla i wodoru, wodorku węgla, który w takich ekstremalnych warunkach przyjmuje nietypową strukturę. Zamiast zachowywać się jak zwykły materiał, tworzy uporządkowaną sieć krystaliczną z atomów węgla, wewnątrz której atomy wodoru poruszają się wzdłuż spiralnych, niemal jednowymiarowych ścieżek.

To właśnie ten ruch decyduje o wyjątkowości odkrytego stanu. Materiał ten określany jest jako superjonowy, a więc łączący cechy ciała stałego oraz cieczy. Jedna część jego struktury pozostaje sztywna i uporządkowana, podczas gdy druga porusza się swobodnie, przewodząc energię i ładunek elektryczny. W tym przypadku jednak zjawisko jest jeszcze bardziej niezwykłe: ruch atomów nie odbywa się we wszystkich kierunkach, lecz głównie wzdłuż określonych, spiralnych torów.

Cenna lekcja nie tylko dla badaczy zajmujących się Układem Słonecznym

Wnętrza Urana i Neptuna od dawna uznawane są za jedne z najbardziej tajemniczych miejsc w Układzie Słonecznym. Wiadomo, że pod ich atmosferami znajduje się warstwa zbudowana z wody, metanu i amoniaku, która oddziela gazową powłokę od skalistego jądra. Jednak w takich warunkach materia nie zachowuje się w sposób znany z Ziemi. Zamiast tego przechodzi w egzotyczne stany skupienia, które dopiero zaczynamy rozumieć.

Nowo przewidziany stan może mieć ogromne znaczenie dla wyjaśnienia jednego z największych fenomenów związanych z tymi planetami, czyli ich nietypowych pól magnetycznych. W przeciwieństwie do Ziemi, gdzie pole magnetyczne jest stosunkowo stabilne i symetryczne, w przypadku Urana i Neptuna są one chaotyczne oraz przesunięte względem osi obrotu. Naukowcy podejrzewają, iż właśnie obecność takich nietypowych, przewodzących warstw materii wewnątrz planet może odpowiadać za te anomalie.

Nowe ustalenia będą odnosiły się także do realiów spoza Układu Słonecznego, wszak znamy już tysiące planet pozasłonecznych, z których wiele przypomina Urana i Neptuna pod względem masy czy składu. Zrozumienie, jak zachowuje się materia w ich wnętrzach, może pomóc w interpretacji danych obserwacyjnych oraz w budowaniu modeli ich powstawania i ewolucji.

Źródło: Eureka Alert, Nature Communications