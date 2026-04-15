Podwójnie składany, ale jeszcze szerszy. Samsung patentuje Galaxy Z Tri-Fold Wide

Dobitnie świadczy o tym dokumentacja patentowa modelu Galaxy Z Tri-Fold Wide, która wyciekła do sieci. Jak to zwykle bywa, od razu dostaliśmy też pierwsze rendery, bazujące na szkicach projektowych, więc możemy dokładnie przyjrzeć się przyszłości składanych smartfonów Samsunga. I trzeba przyznać, wygląda to ciekawie.

Galaxy Z Tri-Fold Wide wyniesie wielozadaniowość na wyższy poziom. Samsung szykuje tablet, który zmieści się w naszej kieszeni

Najnowszy patent, o którym poinformował nas David z @xleaks7, pokazuje, że gigant wyciągnął lekcję nie tylko z dotychczasowych Foldów, ale też z pierwszego TriFolda oraz doświadczeń konkurencji. Skoro już robić podwójnie składany model, trzeba jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. W przypadku Z Folda często narzeka się na nienaturalne proporcje ekranu zewnętrznego, co zostało poniekąd przeniesione również na TriFolda i było powodem do narzekań tej nielicznej grupy klientów, która miała możliwość jego zakupu. Nowy koncept całkowicie porzuca tę filozofię. Po pełnym rozłożeniu Tri-Fold Wide wygląda raczej jak pełnoprawny, szeroki tablet.

Konstrukcja opiera się na dwóch zawiasach i trzech panelach, które po złożeniu tworzą „kanapkę”. Jeden z segmentów pozostaje widoczny na zewnątrz, pełniąc rolę głównego wyświetlacza okładkowego (też widocznie szerszego niż to, co znamy), podczas gdy na rewersie umieszczono system trzech aparatów. Co ciekawe, ramka urządzenia na szkicach wydaje się celowo grubsza i solidniejsza. To logiczne rozwiązanie – obsługa dwóch zawiasów i trzech tafli ekranu wymaga potężnej konstrukcji, która wytrzyma tysiące cykli składania bez uszczerbku dla mechanizmu.

Jednym z najbardziej intrygujących elementów patentu jest coś, co możemy roboczo nazwać tzw. trybem namiotu. Dzięki trzem panelom, urządzenie można ustawić w kształt trójkąta, co pozwala mu stać samodzielnie na biurku. Otwiera to zupełnie nowe możliwości: od wygodnego oglądania wideo bez użycia rąk, przez wyświetlanie widżetów informacyjnych na nocnej szafce, aż po wykorzystanie telefonu jako miniaturowego, drugiego ekranu podczas pracy przy komputerze.

Fold 8 Wide będzie pierwszym krokiem do tej rewolucji

Cóż, chociaż ten patent rozpala wyobraźnię, to od razu trzeba zaznaczyć, że raczej nie zobaczymy tego urządzenia zbyt szybko na sklepowych półkach. Po eksperymencie, jakim był Galaxy Z TriFold, gigant da sobie czas na odpowiednie opracowanie wszystkich elementów oraz pozbycie się problemów. Bardziej prawdopodobna jest więc metoda małych kroków, a kolejnym będzie plotkowany Galaxy Z Fold 8 Wide. Zgodnie z raportami, będzie on po prostu szerszą wersją standardowego Folda, która pozwoli na wygodniejsze czytanie i pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie, bez konieczności rewolucjonizowania samej konstrukcji zawiasu.

Patent na Tri-Fold Wide sugeruje jednak, że inżynierowie z Korei nie mają zamiaru się zatrzymywać. W obliczu chińskiej konkurencji Samsung nie może pozwolić sobie na bycie w tyle. Rejestracja tak szczegółowego projektu świadczy o tym, że mapa drogowa giganta wykracza daleko poza to, co zobaczymy podczas tegorocznych konferencji Unpacked. I nie ma się co temu dziwić, w tym roku podobno zadebiutuje wyczekiwany od lad iPhone Fold, więc Samsung po prostu musi szykować coś, co przyćmi rywala.

Źródło: NetworkRight