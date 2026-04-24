Przeprojektowali założenia mechaniki. Tak powstało koło zębate na miarę XXI wieku

Od tysięcy lat zasada działania przekładni pozostawała praktycznie niezmienna: koła zębate zazębiają się ze sobą, przenosząc ruch i siłę. Choć rozwiązanie to było udoskonalane od czasów starożytnych Chin aż po współczesną robotykę, wciąż wiąże się z fundamentalnymi ograniczeniami. Zęby mogą się zużywać, łamać, a drobne zanieczyszczenia czy minimalne błędy ustawienia potrafią doprowadzić do zablokowania całego mechanizmu. Zespół badawczy kierowany przez Jun Zhanga postanowił odejść od tej klasycznej koncepcji i sprawdzić, czy możliwe jest stworzenie przekładni bez zębów.

Inspiracją dla autorów były zjawiska znane z natury i techniki, gdzie ruch cieczy od dawna wykorzystywany jest do napędzania turbin. Naukowcy postawili hipotezę, w myśl której odpowiednio kontrolowane przepływy płynu mogą pełnić rolę niewidzialnych “zębów” przekładni. Aby to zweryfikować, przeprowadzono serię eksperymentów z wykorzystaniem cylindrycznych rotorów zanurzonych w mieszaninie wody i gliceryny.

Jeden z cylindrów był wprawiany w ruch za pomocą silnika, podczas gdy drugi pozostawał bierny. Kluczowe było to, że pomiędzy nimi nie zachodził żaden kontakt. Jak to możliwe? Jedynym łącznikiem był płyn. Dzięki dodaniu mikroskopijnych pęcherzyków powietrza badacze mogli śledzić przepływ cieczy i obserwować, jak przenosi ona energię z jednego elementu na drugi. Wyniki okazały się zaskakująco złożone.

W zależności od odległości między cylindrami i prędkości obrotowej aktywnego rotora, układ zachowywał się na różne sposoby. Gdy elementy znajdowały się blisko siebie, przepływy cieczy działały podobnie jak klasyczne zęby przekładni, powodując, iż drugi cylinder obracał się w przeciwnym kierunku. Z kolei przy większym dystansie i wyższej prędkości obrotowej płyn zaczynał owijać się wokół biernego rotora, działając jak pasek transmisyjny i wprawiając oba elementy w ruch w tym samym kierunku.

Co szczególnie istotne, naukowcy odkryli możliwość bardzo precyzyjnego sterowania takim układem. Zmieniając parametry, takie jak lepkość cieczy, prędkość obrotowa czy odległość między elementami, można było regulować nie tylko szybkość, ale nawet kierunek obrotu. Oznacza to, że w przyszłości możliwe byłoby tworzenie mechanizmów, które zmieniają sposób działania bez konieczności fizycznej przebudowy.

Nowe rozwiązanie niesie ze sobą szereg potencjalnych zalet. Przede wszystkim eliminuje problem zużycia i tarcia, ponieważ elementy nie mają ze sobą kontaktu. Tego typu miękkie mechanizmy mogą być bardziej odporne na uszkodzenia, zabrudzenia czy niedokładności montażowe. To z kolei toruje drogę do zastosowań w środowiskach, w których tradycyjne przekładnie zawodzą, na przykład w robotyce miękkiej, urządzeniach medycznych bądź systemach działających pod wodą.

Oczywiście klasyczne koła zębate nie odejdą do lamusa. Obecne prototypy płynnych przekładni nie są w stanie przenosić dużych momentów obrotowych, co ogranicza ich zastosowanie w ciężkich maszynach, takich jak silniki samochodowe czy przemysłowe przekładnie. W takich przypadkach sztywność i wytrzymałość tradycyjnych zębów pozostają niezastąpione.

Źródło: Physical Review Letters