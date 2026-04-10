Robot z AliExpress? Unitree wprowadza model R1 na globalny rynek

Tak, R1 dostępny jest na AliExpress. Brzmi to jak żart, ale to realny produkt, który ma trafić pod strzechy w Ameryce Północnej, Europie i Singapurze. Cena oscyluje w granicach 4000-5000 dolarów, co jak na taką technologię jest ceną bardzo przystępną, która pozwoli zamożniejszym entuzjastom technologii na zakup własnego humanoida.

Co potrafi maszyna za 4000 dolarów? Przyjrzyjmy się R1 od Unitree

Unitree R1 to nie jest ociężały prototyp. Producent promuje go hasłem „born for sport”, co znajduje odzwierciedlenie w jego możliwościach ruchowych. Przy wzroście 123 cm i wadze około 27 kg, robot ten wykazuje się zwinnością, której mogą mu pozazdrościć znacznie drożsi konkurenci. R1 potrafi nie tylko stabilnie biegać, ale wykonuje również dynamiczne ewolucje, takie jak gwiazdy, sprawne wstawanie z ziemi czy zbieganie po zboczach.

Wprowadzenie R1 do kanału AliExpress Brand+ to strategiczny majstersztyk. Dzięki temu klienci z Europy czy USA otrzymają darmową wysyłkę i system zwrotów, co znacznie obniża barierę strachu przed zakupem tak skomplikowanego urządzenia z drugiego końca świata. Choć oficjalna międzynarodowa cena nie została jeszcze doprecyzowana, w Chinach robot kosztuje niecałe 30 000 juanów. Nawet po doliczeniu ceł i podatków, wciąż mówimy o kwocie porównywalnej z wysokiej klasy rowerem elektrycznym czy profesjonalnym dronem, a nie z ceną luksusowego samochodu.

Unitree kontra reszta świata

To, co najbardziej uderza w najnowszych raportach, to przepaść produkcyjna między Unitree a amerykańskimi gigantami. Podczas gdy firmy takie jak Tesla, Figure AI czy Agility Robotics dostarczyły w 2025 roku po około 150 jednostek swoich robotów, Unitree wysłało w świat ponad 5500 maszyn. To skala, która pozwala na drastyczne obniżenie kosztów produkcji i realne testowanie popytu na globalnym rynku.

Czytaj też: Robotyczna siła bez silników. MIT tworzy „mięśnie” w formie włókien

Na tym nie koniec, bo plany założyciela firmy, Wanga Xingxinga, na ten rok są jeszcze bardziej ambitne. Unitree zamierza dostarczyć od 10 do 20 tysięcy robotów, co według analityków z TrendForce pozwoli im kontrolować niemal połowę światowej produkcji humanoidów. Ekspansja na AliExpress ma pomóc w odzyskaniu dynamiki sprzedaży zagranicznej, która w ostatnim roku nieco wyhamowała na rzecz rynku wewnętrznego. Firma przygotowuje się również do debiutu na giełdzie w Szanghaju, planując pozyskać ponad 4 miliardy juanów na dalszy rozwój technologii i skalowanie produkcji.

Czytaj też: Panther to pierwszy robot humanoidalny, który naprawdę posprząta Twój dom

Oczywiście, sukces nie leży tylko w liczbach i samej produkcji. Bez dobrego marketingu nawet najlepszy sprzęt nie dotrze do zbyt wielu osób. Unitree znalazło na to sprytny sposób – po tym, jak 16 robotów H1 zatańczyło synchronicznie podczas chińskiej gali noworocznej, świat zrozumiał, że humanoidy przestały być tylko ciekawostką z YouTube’a, a stały się gotowym produktem komercyjnym. Model R1 jest zwieńczeniem tej drogi – mniejszy, tańszy i gotowy do wysyłki w kartonie prosto pod nasze drzwi. Skusicie się?

Źródło: Interesting Engineering