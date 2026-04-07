Samsung nie dyskryminuje starszych flagowców. Nowość z Galaxy S26 będzie dostępna szerzej

Najnowsze doniesienia z forów społecznościowych Samsunga wskazują bowiem na to, że nowa wersja Galaxy AI nie będzie trzymana tylko na Galaxy S26. Co prawda dostępność nie będzie aż tak szeroka, jakbyśmy tego chcieli, ale przynajmniej zeszłoroczne „eski” z niej skorzystają.

Przeglądanie połączeń nie tylko dla Galaxy S26

Najważniejszą nowością, która wzbudziła duże emocje, jest funkcja Przeglądanie połączeń (Call Screening). Do tej pory był to główny as w rękawie serii S26, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce zagości on również na pokładzie serii Galaxy S25 oraz nadchodzących „składaków” z linii Galaxy Z (co akurat nikogo nie dziwi). Nie jest to zwykły asystent głosowy – to inteligentny filtr, który potrafi przejąć rozmowę w naszym imieniu.

Jak to działa w praktyce?

Automatyczny sekretarz — jeśli dzwoni nieznany numer lub system oznaczy połączenie jako potencjalny spam, AI odbiera je za nas.

Transkrypcja na żywo — dzwoniący słyszy komunikat, że rozmawia z automatem, a my w tym samym czasie widzimy na ekranie tekstowy zapis tego, co mówi osoba po drugiej stronie.

Pełna kontrola — w każdej chwili możemy zdecydować czy odebrać tradycyjnie, kontynuować rozmowę za pomocą gotowych odpowiedzi tekstowych (które AI odczyta na głos), czy po prostu rozłączyć się, jeśli uznamy, że to próba oszustwa.

Wsparcie dla języka polskiego — co niezwykle istotne dla nas, funkcja od samego początku w pełni wspiera nasz język, co nie zawsze jest oczywistością w przypadku takich nowinek, przynajmniej u konkurencji.

Początkowo moderatorzy forum sugerowali, że moc obliczeniowa starszych układów może być przeszkodą, ale presja użytkowników i optymalizacja systemu One UI 8.5 pozwoliły na zmianę tej decyzji.

Nie tylko rozmowy – co jeszcze przyniesie One UI 8.5?

Aktualizacja do wersji 8.5 to nie tylko obsługa połączeń. Samsung planuje przenieść znaczną część pakietu Advanced Galaxy AI na starsze urządzenia. Choć dokładna lista funkcji dla serii S25 nie została jeszcze w 100% potwierdzona, w kuluarach mówi się o takich dodatkach jak Creative Studio do zaawansowanej edycji zdjęć, ulepszony Audio Eraser (który jeszcze skuteczniej usuwa niechciane dźwięki z nagrań wideo) oraz Notification Highlights, czyli inteligentne streszczenia powiadomień, dzięki którym nie przegapisz niczego ważnego w gąszczu komunikatów.

Z racji, że wciąż poruszamy się raczej w sferze doniesień (nawet jeśli dotyczą one wersji testowych), to trudno powiedzieć, czy Samsung zmienił zdanie, czy może taki był plan od początku. Z jednej strony mógł to zrobić przez wzgląd na niezadowolenie społeczności, która wydała w zeszłym roku grube tysiące złotych na flagowce, a te miałyby zostać pozbawione najważniejszych nowości. Z drugiej natomiast firma po prostu musiała włożyć więcej pracy we wdrożenie zaawansowanych funkcji na starszych procesorach. Wydawać by się mogło, że zeszłoroczne układy nie są aż tak do tyłu za tymi nowszymi, ale w przypadku AI, gdzie liczy się moc obliczeniowa, taka różnica może mieć kolosalne znaczenie dla działania urządzenia.

Niezależnie od powodu, właściciele Galaxy S25 na pewno będą zadowoleni z dodatkowych możliwości, jakie przyniesie im One UI 8.5.

Źródło: SamMobile