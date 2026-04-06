Tradycyjne tranzystory mogą iść w odstawkę. Ta supercząstka czyni istne cuda

Aleksander Kowal
06.04.2026|2 min
W dziedzinie elektroniki zbliżamy się do granicy, której nie da się przekroczyć tradycyjnymi metodami. Krzemowe tranzystory są już tak małe, że dalsza miniaturyzacja zaczyna napotykać fundamentalne bariery fizyczne. Dlatego naukowcy coraz częściej patrzą w zupełnie innym kierunku, ku technologii, w której pojedyncze cząsteczki pełnią rolę całych układów elektronicznych. Najnowsze odkrycie pokazuje, że ta wizja właśnie stała się nieco bardziej realna.
Zespół badawczy opracował supercząsteczkę, czyli strukturę, która łączy w sobie aż pięć oddzielnych jednostek chemicznych, działających jak jeden spójny układ elektroniczny. W praktyce oznacza to powstanie nanoskalowego układu, który zachowuje się jak pojedynczy komponent elektroniczny o zupełnie nowych właściwościach.

Podstawą tego osiągnięcia są cząsteczki z grupy ftalocyjanin, znane z bardzo dobrego przewodzenia ładunku elektrycznego. Już wcześniej wykorzystywano je w takich technologiach jak ogniwa słoneczne czy czujniki chemiczne. Problem polegał jednak na tym, że im bardziej złożone struktury próbowano budować, tym trudniejsze stawało się ich tworzenie i kontrolowanie.

Nowa metoda rozwiązuje ten problem dzięki sprytnemu połączeniu dwóch strategii. Najpierw naukowcy syntetyzują mniejsze elementy w roztworze, gdzie łatwo kontrolować reakcje chemiczne. Następnie przenoszą je na powierzchnię metalu, gdzie dochodzi do ich połączenia w większą strukturę. To właśnie tam powstaje docelowa supercząsteczka złożona z pięciu połączonych jednostek.

Najbardziej niezwykłe jest to, jak zachowuje się taka struktura. Zamiast pięciu oddzielnych elementów otrzymujemy jeden układ, w którym elektrony poruszają się tak, jakby całość była pojedynczym organizmem. To znacząco poprawia przepływ ładunku i zmniejsza tzw. przerwę energetyczną, co jest kluczowe dla wydajności przyszłych urządzeń elektronicznych.

Co więcej, konstrukcja ta daje możliwość precyzyjnego strojenia właściwości materiału. W centralnych częściach cząsteczki można umieszczać różne metale, nadając jej dodatkowe funkcje, na przykład właściwości magnetyczne. Otwiera to drogę do projektowania materiałów o dokładnie określonych parametrach na poziomie pojedynczych atomów.

Rozwój elektroniki molekularnej, w której pojedyncze cząsteczki zastępują klasyczne elementy, takie jak tranzystory czy przewody, cały czas przyspiesza. W tego rodzaju systemach elektrony nie “płyną” w tradycyjny sposób, lecz przemieszczają się dzięki efektom kwantowym, co pozwala osiągnąć ekstremalną miniaturyzację i bardzo niskie zużycie energii. Takie struktury mogą stać się podstawą przyszłych komputerów, a nawet znaleźć zastosowanie w zaawansowanych czujnikach zdolnych wykrywać pojedyncze cząsteczki.

Źródło: Eureka Alert, Angewandte Chemie International Edition

Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
