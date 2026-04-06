Tradycyjne tranzystory mogą iść w odstawkę. Ta supercząstka czyni istne cuda

Zespół badawczy opracował supercząsteczkę, czyli strukturę, która łączy w sobie aż pięć oddzielnych jednostek chemicznych, działających jak jeden spójny układ elektroniczny. W praktyce oznacza to powstanie nanoskalowego układu, który zachowuje się jak pojedynczy komponent elektroniczny o zupełnie nowych właściwościach.

Czytaj też: Nawet nie wiesz, jakie cuda można robić z ryżu. Ta cecha sprawia, że powstaje z niego materiał przyszłości

Podstawą tego osiągnięcia są cząsteczki z grupy ftalocyjanin, znane z bardzo dobrego przewodzenia ładunku elektrycznego. Już wcześniej wykorzystywano je w takich technologiach jak ogniwa słoneczne czy czujniki chemiczne. Problem polegał jednak na tym, że im bardziej złożone struktury próbowano budować, tym trudniejsze stawało się ich tworzenie i kontrolowanie.

Nowa metoda rozwiązuje ten problem dzięki sprytnemu połączeniu dwóch strategii. Najpierw naukowcy syntetyzują mniejsze elementy w roztworze, gdzie łatwo kontrolować reakcje chemiczne. Następnie przenoszą je na powierzchnię metalu, gdzie dochodzi do ich połączenia w większą strukturę. To właśnie tam powstaje docelowa supercząsteczka złożona z pięciu połączonych jednostek.

Najbardziej niezwykłe jest to, jak zachowuje się taka struktura. Zamiast pięciu oddzielnych elementów otrzymujemy jeden układ, w którym elektrony poruszają się tak, jakby całość była pojedynczym organizmem. To znacząco poprawia przepływ ładunku i zmniejsza tzw. przerwę energetyczną, co jest kluczowe dla wydajności przyszłych urządzeń elektronicznych.

Co więcej, konstrukcja ta daje możliwość precyzyjnego strojenia właściwości materiału. W centralnych częściach cząsteczki można umieszczać różne metale, nadając jej dodatkowe funkcje, na przykład właściwości magnetyczne. Otwiera to drogę do projektowania materiałów o dokładnie określonych parametrach na poziomie pojedynczych atomów.

Czytaj też: Rewolucja w analizie materii. Nowy spektrometr otwiera okno na mikroskopijny świat

Rozwój elektroniki molekularnej, w której pojedyncze cząsteczki zastępują klasyczne elementy, takie jak tranzystory czy przewody, cały czas przyspiesza. W tego rodzaju systemach elektrony nie “płyną” w tradycyjny sposób, lecz przemieszczają się dzięki efektom kwantowym, co pozwala osiągnąć ekstremalną miniaturyzację i bardzo niskie zużycie energii. Takie struktury mogą stać się podstawą przyszłych komputerów, a nawet znaleźć zastosowanie w zaawansowanych czujnikach zdolnych wykrywać pojedyncze cząsteczki.

Źródło: Eureka Alert, Angewandte Chemie International Edition