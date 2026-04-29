Od eksperymentu do miliona słów na sekundę. Tłumacz Google ma już 20 lat i wciąż dostaje nowości

Z okazji dwudziestych urodzin swojego Translatora, Google przygotował małe podsumowanie jego funkcji, okraszając je garścią statystyk i zapowiedzią nowości. Bo w tej branży tak długie życie aplikacji to powód do świętowania, a kolejne funkcje stanowią dowód, że przed nami jeszcze wiele lat wspólnej pracy.

Dokładnie dwie dekady temu, w 2006 roku, Tłumacz Google zadebiutował jako skromny projekt badawczy. Dziś to potężne narzędzie, z którego co miesiąc korzysta ponad miliard osób, tłumacząc biliony słów. To już nie tylko prosty słownik w przeglądarce, ale fundament tego, jak komunikujemy się, podróżujemy i pracujemy w zglobalizowanym świecie. Świętując 20-lecie, Google nie tylko wspomina drogę od statystycznych modeli do sieci neuronowych, ale wprowadza funkcje, o które użytkownicy prosili od lat, m.in. interaktywną naukę wymowy.

Są języki, w których jedno czy dwa przesłuchania tłumaczenia wystarczą, by poprawnie coś powtórzyć. W innych jednak, zwłaszcza gdy się ich uczymy, nie jest tak łatwo. Zamiast więc wydawać pieniądze na drogie aplikacje czy lekcje z lektorami, możemy sięgnąć po coś, co każdy ma na swoim smartfonie. Nowe narzędzie o nazwie praktyka wymowy będzie analizowało nasz głos i natychmiast dawało feedback. Co prawda nie mamy jeszcze do niego dostępu w Polsce, bo na razie funkcja debiutuje w USA i Indiach, ale jej globalne wdrożenie to tylko kwestia czasu.

Najnowsza aktualizacja to również przejście od tłumaczenia „tekstu na tekst” do płynnej, realnej rozmowy. Dzięki integracji z modelami Gemini, Tłumacz przestał być jedynie „mechanicznym translatorem”. Teraz potrafi wyłapać kontekst, lokalny slang, a nawet trudne idiomy, które wcześniej brzmiały nienaturalnie, bo ich przełożenie na inny język nigdy nie jest czymś prostym.

A skoro już przy tym jesteśmy, to warto zajrzeć na własne podwórko. W Polsce Tłumacz przeszedł fascynującą drogę. Jeszcze dekadę temu polszczyzna, ze swoją skomplikowaną fleksją i gramatyką, była dla algorytmów twardym orzechem do zgryzienia. Często śmialiśmy się z „tłumaczeń prosto z mostu”. Kiedyś apka tłumaczyła takie kolokwialne zwroty, jak „Nie rób sobie ze mnie jaj.” na “Don’t make eggs out of me.”, co było komiczne i dla osoby anglojęzycznej nie miało żadnego sensu. Dziś, dzięki modelom neuronowym, Tłumacz radzi sobie z polskim niemal tak dobrze, jak z angielskim i już wie, że wspomniane wyżej zdanie nie ma nic wspólnego z prawdziwymi jajkami.

Na tym oczywiście nie koniec. Dzięki słuchawkom zintegrowanym z usługami Live Translate, możesz teraz słuchać przewodnika w obcym mieście lub prowadzić rozmowę o pracę, zachowując naturalny rytm wypowiedzi. Google podaje, że aż jedna trzecia sesji tłumaczenia na żywo trwa dłużej niż 5 minut – to dowód na to, że faktycznie zaczęliśmy używać AI do budowania relacji, a nie tylko do pytania o drogę do najbliższej stacji metra.

Jednak Tłumacz to nie tylko tekst, ale też funkcje wizualne. Obiektyw Google stał się standardem – nakładanie przetłumaczonego tekstu bezpośrednio na menu czy tablice informacyjne to dziś podróżnicze „być albo nie być”. Do tego dochodzi możliwość pracy offline, co doceni każdy, kto utknął na szlaku bez zasięgu (najchętniej pobieramy pakiety angielskiego, hiszpańskiego i arabskiego). Tłumacz stał się tak wszechstronny, że pomaga nawet rodzicom zrozumieć slang „pokolenia Alpha” – zapytania o terminy takie jak „mogging” czy „maxxing” biją w 2026 roku rekordy popularności.

Czytaj też: Gemini zaczyna myśleć za Ciebie. Czym jest nowa funkcja „Proactive Assistance”?

Po dwóch dekadach Tłumacz Google udowodnił, że jest jednym z najbardziej pożytecznych narzędzi w historii internetu

Wiecie co jest jednak fascynujące? Gigant z Mountain View podał też kilka statystyk, a z nich wynika, że mimo ogromnego skoku technologicznego – od prostych algorytmów po potężne modele Gemini – najczęściej tłumaczonym zwrotem na świecie wciąż pozostaje proste: „Dziękuję”. Oprócz tego równie popularne są zwroty „Cześć”, „Proszę”, „Kocham Cię” i „Jak się masz”. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak miło się robi, gdy człowiek o tym czyta. Bo to pokazuje, że u podstaw technologii zawsze leży chęć bycia uprzejmym i nawiązania kontaktu.

Przez dwadzieścia lat Google wykonało tytaniczną pracę, oddając nam narzędzie, które obsługuje już 95% światowej populacji (prawie 250 języków). Oczywiście, wciąż zdarzają się zabawne błędy przy bardzo specyficznych kontekstach, ale możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym przez słuchawki to technologiczna magia, o której do niedawna mogliśmy tylko pomarzyć. A przecież będzie tylko lepiej, bo firma się nie zatrzymuje, dodając kolejne funkcje, które powoli, ale sukcesywnie, pozwalają burzyć bariery językowe.

Źródło: Google