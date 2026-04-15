Ukraina trzymała to w sekrecie. Tajemnicza broń Koral wreszcie w obiektywie

Tym razem nie chodzi wyłącznie o nowy pocisk, ale o moment, w którym państwo żyjące pod stałą presją ataków rakietowych i dronowych zaczyna coraz wyraźniej sugerować, że nie chce już tylko łatać obrony tym, co uda się dostać od swoich sojuszników. Chce też zbudować własną warstwę ochrony, choć do łatwych zadań to nie należy, co potwierdza fakt, że na tę chwilę oglądamy bardziej zapowiedź niż gotowy produkt.

Nie Patriot, nie IRIS-T. Ukraina właśnie odsłoniła własną odpowiedź na największy problem wojny

13 kwietnia 2026 roku, przy okazji obchodów Dnia Pracowników Przemysłu Obronnego, Wołodymyr Zełenski pokazał zestaw ukraińskich konstrukcji – od rakiet po drony i systemy bezzałogowe. Wśród nich znalazł się pocisk przeciwlotniczy, którego oficjalnie nie nazwano, ale który został już zidentyfikowany jako Koral i tyle tak naprawdę wystarczyło, by uznać sprawę za poważną. Koral nie wziął się bowiem znikąd.

W 2021 roku biuro Łucz pokazywało jego makietę jako pocisk dla systemu obrony powietrznej średniego zasięgu. W tamtym okresie w grę wchodził zasięg rzędu 30-50 kilometrów, czyli około 30-50 kilometrów, masa na poziomie 300 kilogramów, głowicy bojowej o masie 25 kilogramów i prędkości do 3600 km/h. Później, w 2023 roku, w ukraińskich zapowiedziach zaczął pojawiać się już pułap ponad 100 kilometrów, co automatycznie przesuwa cały projekt do znacznie ambitniejszej ligi.

Wczesny koncept pocisku Koral

Jeszcze ciekawsze jest to, do czego ten pocisk miałby służyć. Według wcześniejszych wypowiedzi kierownictwa biura Łucz, Koral ma nie tylko zwalczać cele aerodynamiczne, ale też dostać ograniczoną zdolność działania przeciwko części zagrożeń balistycznych. Do tego dochodzi aktywna głowica radarowa Onyx od Radionixu. Jeśli więc te założenia nadal są aktualne, to Ukraina nie buduje po prostu kolejnej rakiety “od wszystkiego”, ale efektor skrojony pod najboleśniejszą lukę w swojej warstwie obrony.

Dlaczego akurat teraz ten program ma znaczenie?

W teorii można uznać, że Ukraina i tak ma już Patrioty, SAMP/T, NASAMS czy IRIS-T, więc po co jej kolejny pocisk? Musimy jednak pamiętać, że wojna nie toczy się na papierze, tylko w realiach chronicznego niedoboru. Zachodnie systemy są skuteczne, ale drogie, ograniczone liczebnie i uzależnione od dostaw, na które Kijów nie ma pełnej kontroli. Z kolei starsze systemy postsowieckie nadal bywają potrzebne, lecz są coraz trudniejsze w utrzymaniu i nie dają komfortu długofalowej samodzielności.

Domniemany pocisk Koral

To zresztą dobrze widać, gdy spojrzymy szerzej na to, czym Ukraina broni nieba. Obok nowocześniejszych zachodnich dostaw wciąż przewijają się starsze i improwizowane rozwiązania – od S-300W1, przez brytyjski Gravehawk, po reaktywowane S-200 i nadal cenione Gepardy. Rola pocisk Koral jest więc bardzo prosta. Ukraina potrzebuje nie pojedynczej “cudownej broni”, ale kolejnej warstwy obrony, najlepiej własnej. Właśnie dlatego publiczne pokazanie tego pocisku ma znaczenie większe, niż mogłoby się wydawać. To nie jest tylko sygnał pod adresem Rosji. To również komunikat do partnerów i przemysłu, że Ukraina chce przejść z etapu improwizacji do etapu systemowego budowania własnych efektorów przeciwlotniczych.

Nie taki Koral wyjątkowy, jak go malują… jeszcze

O Koralu nadal nie wiemy rzeczy fundamentalnych, a więc czy przeszedł pełny cykl prób, czy wszedł do produkcji seryjnej, z jakiej wyrzutni ma startować i jak wygląda jego rzeczywista skuteczność. To nie znaczy jednak, że temat jest nadmuchany, a wręcz przeciwnie, bo właśnie w tej niepełności informacji kryje się jego potencjał. Koral nie musi być odpowiednikiem Patriota, by okazać się bardzo potrzebny. Wystarczy, że stanie się ukraińskim pociskiem średniego lub wyższego średniego zasięgu, który odciąży najdroższe zachodnie systemy i pomoże zastępować starzejące się konstrukcje postsowieckie. W obecnych warunkach byłby to już ogromny sukces.

Pokazany pocisk wygląda bardziej jak realny egzemplarz testowy albo nawet produkt przedseryjny niż jak czysta makieta. Problem w tym, że “wygląda” nie znaczy “na pewno jest”. Równie dobrze część cech mogła zostać zmieniona celowo, choćby po to, by utrudnić obcym wywiadom dokładne odczytanie układu sterowania czy przeznaczenia rakiety. W przypadku programu prowadzonego w warunkach pełnoskalowej wojny taki kamuflaż byłby czymś zupełnie normalnym. Nie wiemy też, jak bardzo ambitne wcześniejsze zapowiedzi przetrwały kontakt z rzeczywistością.

Jest jeszcze jeden ważny wątek – przemysłowy. W marcu 2026 roku hiszpańska grupa Sener podpisała porozumienia z ukraińskimi firmami Fire Point, Łucz i Radionix dotyczące rozwoju technologii obronnych. Sener ma z kolei spore doświadczenie między innymi przy komponentach dla rodziny IRIS-T, więc ta współpraca nie przesądza, że Koral nagle stanie się półhiszpański, ale jasno pokazuje kierunek, że Ukraina nie chce już tylko kupować gotowych zdolności. Chce je współtworzyć.

Źródła: Strona prezydenta Ukrainy, The War Zone, Sener