Samsung jednak woli Google. Przynajmniej w kwestii wysyłania wiadomości

Firma podjęła decyzję o zakończeniu wsparcia dla swojej autorskiej aplikacji Wiadomości Samsung. Choć proces ten trwał od lat, teraz poznaliśmy konkretną datę, która dla wielu użytkowników będzie oznaczała konieczność pożegnania się z ulubionym interfejsem na rzecz standardowych Wiadomości Google.

Ostatni dzwonek dla Wiadomości Samsung

Decyzja o „ubiciu” autorskiej aplikacji do SMS-ów nie jest nagła, bo już w 2024 roku, przy okazji premiery składanych modeli Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, Samsung przestał domyślnie instalować swoje narzędzie, promując w jego miejsce rozwiązanie od Google. Teraz jednak żarty się skończyły – oficjalny komunikat głosi, że obsługa aplikacji Wiadomości Samsung zakończy się w lipcu.

Na ten moment ogłoszenie dotyczy rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie proces wycofywania aplikacji zaczął się najwcześniej (już przy serii Galaxy S22). Jednak biorąc pod uwagę globalną politykę firmy i fakt, że najnowsza seria Galaxy S25 oraz modele Fold/Flip we wszystkich regionach promują już Wiadomości Google, możemy być niemal pewni, że polscy użytkownicy wkrótce otrzymają podobne powiadomienia. Samsung argumentuje ten ruch chęcią zapewnienia „ciągłości usług” i lepszej integracji z nowoczesnymi standardami, takimi jak RCS, w których Google obecnie wiedzie prym.

Warto jednak zwrócić uwagę na istotne zastrzeżenie:

Kogo dotyczy blokada? Zmiana obejmie wyłącznie urządzenia pracujące na systemie Android 12 i nowszych.

Kto może spać spokojnie? Posiadacze starszych smartfonów (z Androidem 11 lub starszym) nadal będą mogli korzystać z aplikacji Samsunga. Choć w 2026 roku używanie tak wiekowego sprzętu wiąże się z wieloma innymi ograniczeniami, ich ulubiony komunikator nie zniknie z dnia na dzień.

Dlaczego Google wygrał to starcie?

Przez lata Wiadomości Samsung były cenione za estetykę idealnie pasującą do nakładki One UI oraz za szerokie opcje personalizacji, których w surowym oprogramowaniu Google często brakowało. Jednak rozwój technologiczny, a zwłaszcza popularyzacja wspomnianego standardu RCS, sprawił, że utrzymywanie dwóch niemal identycznych aplikacji stało się dla południowokoreańskiego giganta nieopłacalne. Wiadomości Google oferują lepszą synchronizację z innymi urządzeniami, zaawansowane funkcje AI (jak Gemini bezpośrednio w konwersacjach) oraz płynniejszą komunikację między różnymi markami smartfonów.

Samsung, zamiast tracić zasoby na ściganie się z gigantem z Mountain View w dziedzinie, która stała się standardem rynkowym, woli skupić się na tym, co wychodzi mu najlepiej: hardware i głęboka optymalizacja systemu. Dla użytkownika oznacza to mniej „śmieciowych” aplikacji w telefonie, ale też mniejszy wybór. Jeśli Twój telefon wyświetla już powiadomienie o nadchodzącym końcu wsparcia, warto przesiąść się na Wiadomości Google już teraz, aby uniknąć problemów z historią czatów w lipcu.

Źródło: Samsung