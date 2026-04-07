Samsung jednak woli Google. Przynajmniej w kwestii wysyłania wiadomości

Joanna Marteklas
07.04.2026|3 min
Przez lata Samsung dążył do stworzenia kompletnego ekosystemu aplikacji „Galaxy”, które miały być lepszą, bardziej dopracowaną alternatywą dla usług Google. Jednak pewnych przyzwyczajeń użytkowników nie da się zmienić, dlatego zamiast się upierać, gigant po prostu ubija jedną ze swoich aplikacji, by nie wydawać pieniędzy w błoto.
Firma podjęła decyzję o zakończeniu wsparcia dla swojej autorskiej aplikacji Wiadomości Samsung. Choć proces ten trwał od lat, teraz poznaliśmy konkretną datę, która dla wielu użytkowników będzie oznaczała konieczność pożegnania się z ulubionym interfejsem na rzecz standardowych Wiadomości Google.

Ostatni dzwonek dla Wiadomości Samsung

Decyzja o „ubiciu” autorskiej aplikacji do SMS-ów nie jest nagła, bo już w 2024 roku, przy okazji premiery składanych modeli Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, Samsung przestał domyślnie instalować swoje narzędzie, promując w jego miejsce rozwiązanie od Google. Teraz jednak żarty się skończyły – oficjalny komunikat głosi, że obsługa aplikacji Wiadomości Samsung zakończy się w lipcu.

Na ten moment ogłoszenie dotyczy rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie proces wycofywania aplikacji zaczął się najwcześniej (już przy serii Galaxy S22). Jednak biorąc pod uwagę globalną politykę firmy i fakt, że najnowsza seria Galaxy S25 oraz modele Fold/Flip we wszystkich regionach promują już Wiadomości Google, możemy być niemal pewni, że polscy użytkownicy wkrótce otrzymają podobne powiadomienia. Samsung argumentuje ten ruch chęcią zapewnienia „ciągłości usług” i lepszej integracji z nowoczesnymi standardami, takimi jak RCS, w których Google obecnie wiedzie prym.

Warto jednak zwrócić uwagę na istotne zastrzeżenie:

  • Kogo dotyczy blokada? Zmiana obejmie wyłącznie urządzenia pracujące na systemie Android 12 i nowszych.
  • Kto może spać spokojnie? Posiadacze starszych smartfonów (z Androidem 11 lub starszym) nadal będą mogli korzystać z aplikacji Samsunga. Choć w 2026 roku używanie tak wiekowego sprzętu wiąże się z wieloma innymi ograniczeniami, ich ulubiony komunikator nie zniknie z dnia na dzień.

Dlaczego Google wygrał to starcie?

Przez lata Wiadomości Samsung były cenione za estetykę idealnie pasującą do nakładki One UI oraz za szerokie opcje personalizacji, których w surowym oprogramowaniu Google często brakowało. Jednak rozwój technologiczny, a zwłaszcza popularyzacja wspomnianego standardu RCS, sprawił, że utrzymywanie dwóch niemal identycznych aplikacji stało się dla południowokoreańskiego giganta nieopłacalne. Wiadomości Google oferują lepszą synchronizację z innymi urządzeniami, zaawansowane funkcje AI (jak Gemini bezpośrednio w konwersacjach) oraz płynniejszą komunikację między różnymi markami smartfonów.

Samsung, zamiast tracić zasoby na ściganie się z gigantem z Mountain View w dziedzinie, która stała się standardem rynkowym, woli skupić się na tym, co wychodzi mu najlepiej: hardware i głęboka optymalizacja systemu. Dla użytkownika oznacza to mniej „śmieciowych” aplikacji w telefonie, ale też mniejszy wybór. Jeśli Twój telefon wyświetla już powiadomienie o nadchodzącym końcu wsparcia, warto przesiąść się na Wiadomości Google już teraz, aby uniknąć problemów z historią czatów w lipcu.

Źródło: Samsung

Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
