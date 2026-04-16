Ta guma towarzyszy nam na każdym kroku. Badacze ujawnili jej wielki sekret

Materiał, który zmienił świat i wieloletnia zagadka

Zespół badawczy z University of South Florida pod kierownictwem Davida Simmonsa ogłosił przełom w zrozumieniu mechaniki gumy wzmocnionej sadzą techniczną. Taka wzmocniona guma to jeden z filarów globalnej gospodarki, szczególnie przemysłu oponiarskiego wartego setki miliardów dolarów. Jej właściwości pozwalają na produkcję opon zdolnych wytrzymać ogromne obciążenia, temperatury i długotrwałe zużycie.

Od dawna było wiadomo, że dodanie mikroskopijnych cząstek sadzy do naturalnej lub syntetycznej gumy radykalnie zwiększa jej wytrzymałość. Problem polegał na tym, iż nikt nie rozumiał dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Istniało kilka konkurencyjnych teorii: jedne zakładały tworzenie się sieci cząstek wewnątrz materiału, inne sugerowały efekt “kotwiczenia” struktury, a jeszcze inne mówiły o zwykłym efekcie przestrzennym. Żadna z nich nie tłumaczyła jednak całości zjawiska.

Przełom nastąpił dzięki zastosowaniu zaawansowanych symulacji komputerowych. Naukowcy odtworzyli strukturę gumy na poziomie atomowym, modelując interakcje setek tysięcy cząstek. Łączny czas obliczeń odpowiadał około 15 lat pracy pojedynczego komputera. Dzięki temu udało się zajrzeć tam, gdzie klasyczne metody eksperymentalne nie sięgają – do nanoskalowych procesów zachodzących wewnątrz materiału podczas jego rozciągania.

Klucz do zagadki: guma, która “walczy” sama ze sobą

Najważniejszym odkryciem okazało się zjawisko określane jako niedopasowanie współczynnika Poissona. To fundamentalna właściwość materiałów opisująca, jak zmieniają one kształt podczas rozciągania. Zwykła guma jest niemal nieściśliwa, bo gdy się ją rozciąga, staje się cieńsza, lecz zachowuje objętość. Dodanie cząstek sadzy zmienia tę równowagę. Sztywne cząstki utrudniają zwężanie się gumy, przez co materiał zostaje zmuszony do zwiększenia objętości. Naturalnie by się tak nie działo.

W efekcie dochodzi do wewnętrznego konfliktu mechanicznego: guma jednocześnie próbuje się rozciągać i opiera się zmianie objętości. To właśnie ta sprzeczność powoduje gwałtowny wzrost sztywności i wytrzymałości materiału. Co istotne, nowe wyjaśnienie nie obala wcześniejszych teorii, a łączy je w jedną spójną całość. Okazuje się, iż wszystkie wcześniej proponowane mechanizmy rzeczywiście występują, choć są częścią większego zjawiska związanego z deformacją objętościową.

Dotychczas projektowanie opon i innych produktów z gumy w dużej mierze opierało się na metodzie prób i błędów. Producenci testowali różne mieszanki materiałów, nie do końca rozumiejąc, dlaczego jedne działają lepiej od innych. Nowe odkrycie może to zmienić. Dzięki dokładnemu zrozumieniu mechanizmu wzmocnienia możliwe stanie się projektowanie materiałów od podstaw, z góry zakładając ich właściwości. To może doprowadzić do powstania opon o lepszej przyczepności, większej trwałości i niższym zużyciu paliwa jednocześnie, co do tej pory było niezwykle trudne do osiągnięcia. Lepsze zrozumienie właściwości tego materiału może przełożyć się nie tylko na wydajność, ale i na bezpieczeństwo infrastruktury oraz technologii.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences