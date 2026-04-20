Ten fragment musisz obejrzeć. YouTube nareszcie nadrabia braki na smartfonach

Trochę się naczekaliśmy, ale Google właśnie wdraża funkcję „Share at Timestamp” bezpośrednio do aplikacji mobilnej, wyrównując szanse między smartfonami a desktopami. Możemy nareszcie pożegnać wiadomości typu „przewiń do 12:45”.

Nowy sposób na dzielenie się momentami na mobilnym YouTube

Funkcja jest banalnie prosta w obsłudze. Gdy znajdziecie interesujący moment w aplikacji mobilnej i klikniecie strzałkę „Udostępnij”, w menu pojawi się nowy przełącznik ze znacznikiem czasowym. Wystarczy go zaznaczyć, a wygenerowany link automatycznie przeniesie odbiorcę dokładnie do sekundy, którą aktualnie oglądacie. To ogromne ułatwienie, które eliminuje zbędne kombinowanie i sprawia, że komunikacja staje się bardziej precyzyjna.

Jednak ta nowość niesie ze sobą istotną konsekwencję: YouTube oficjalnie rezygnuje z funkcji „Klipy” (dla zwykłych użytkowników). Do tej pory mogliśmy wycinać krótkie fragmenty z opisem i własnym tytułem. Teraz platforma stawia na prostotę. Dlaczego? Z punktu widzenia YouTube’a udostępnianie całego filmu z zaznaczonym momentem startu jest korzystniejsze dla twórców. Widz, zamiast oglądać tylko wyrwany z kontekstu wycinek, trafia do pełnego materiału, co zwiększa szansę na dłuższy czas oglądania i lepsze statystyki dla kanału. Istniejące już Klipy nie znikną z sieci, ale nie będziecie mogli tworzyć nowych w ten sposób.

Co z twórcami? Nadchodzi era AI i Shorts

Oczywiście serwis doskonale zdaje sobie sprawę, że społecznościowe „wycinanie” fragmentów pomagało w promocji kanałów, dlatego nie zostawia nas z pustymi rękami. W tym roku platforma planuje mocno dofinansować narzędzia dostępne w YouTube Studio. Twórcy otrzymają zaawansowane funkcje tworzenia wycinków z długich nagrań i archiwalnych transmisji na żywo. Co ciekawe, system ma zostać zintegrowany z funkcją Shorts.

Najciekawszą zapowiedzią jest jednak wprowadzenie autosugestii opartych na sztucznej inteligencji. Algorytm będzie analizował materiał wideo i podpowiadał twórcy, które momenty mają największy potencjał, by stać się wiralowym Shortsem. To pokazuje, że YouTube chce oddać kontrolę nad „szatkowaniem” treści w ręce ich autorów, zamiast zostawiać to przypadkowym widzom. Dla osób, które potrzebują jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi, platforma sugeruje korzystanie z zewnętrznych programów do edycji, które stały się standardem w branży.

Źródło: YouTube