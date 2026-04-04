Sensacyjne odkrycie pod Wielkim Jeziorem Słonym. Gigantyczny rezerwuar słodkiej wody

Odkrycie, opisane na łamach prestiżowego czasopisma Scientific Reports, jest wynikiem zaawansowanych badań geofizycznych prowadzonych pod kierownictwem profesora Michaela Zhdanova z University of Utah. Naukowcy natrafili na ślady warstwy wodonośnej, która pod względem objętości może dorównywać samemu Wielkiemu Jezioru Słonemu, a być może nawet je przewyższać. To odkrycie o znaczeniu strategicznym dla regionu borykającego się z chronicznym niedoborem wody i postępującymi zmianami klimatycznymi.

Kluczem do sukcesu okazało się połączenie nowoczesnych metod obrazowania z wnikliwą obserwacją przyrody. Naukowców od lat intrygowały specyficzne, porośnięte trzciną kopce, które zaczęły pojawiać się na wyschniętych fragmentach południowo-wschodniego brzegu jeziora, w zatoce Farmington Bay. Trzcina pospolita (Phragmites), jako roślina wymagająca do życia obfitych zasobów słodkiej wody, nie miała prawa przetrwać w tak skrajnie zasolonym środowisku. Jej obecność sugerowała, że pod dnem musi istnieć źródło zasilające te rośliny od dołu.

Technologia w służbie hydrogeologii

Aby zajrzeć głęboko pod powierzchnię, zespół badawczy wykorzystał powietrzną prospekcję elektromagnetyczną. Metoda ta polega na przelotach helikoptera wyposażonego w potężną cewkę nadawczą, która emituje impulsy elektromagnetyczne w głąb skorupy ziemskiej. Sygnały te odbijają się od różnych warstw geologicznych i są rejestrowane przez czułe detektory. Ponieważ słona woda przewodzi prąd znacznie lepiej niż słodka, naukowcy byli w stanie precyzyjnie wyodrębnić obszary o niskiej konduktywności, które wskazują na obecność czystej, słodkiej wody.

Początkowo projekt miał charakter pilotażowy i obejmował obszar zaledwie 25 kilometrów kwadratowych. Badacze obawiali się, że wysokie zasolenie jeziora zadziała jak ekran, uniemożliwiając falom elektromagnetycznym dotarcie do głębszych struktur. Wyniki przeszły jednak najśmielsze oczekiwania. Mapy ukazały gigantyczną strukturę wypełnioną słodką wodą, która zalega na głębokości od 100 metrów do aż 4 kilometrów. Zdaniem profesora Zhdanova, woda ta gromadziła się tam przez tysiące, a może nawet miliony lat, infiltrując podłoże z okolicznych pasm górskich jako woda roztopowa.

Bariery geologiczne i mechanizmy retencji

Z punktu widzenia geologii, istnienie tak głębokiego rezerwuaru słodkiej wody bezpośrednio pod zbiornikiem hipersalinnym jest fenomenem. Analiza danych magnetycznych pozwoliła zidentyfikować nieprzepuszczalne skały fundamentowe, które stanowią dolną granicę rezerwuaru. Naukowcy przypuszczają, że nad warstwą słodkowodną znajduje się swoisty “korek” z nieprzepuszczalnych osadów, który zapobiega mieszaniu się cennych zasobów z solanką jeziora. System ten jest jednak nieszczelny w miejscach występowania uskoków tektonicznych, co tłumaczy obecność słodkiej wody blisko powierzchni i wspomniany wcześniej wzrost trzcin.

Ratunek przed toksyczną katastrofą

Znalezisko to ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego Utah. Wielkie Jezioro Słone od 1986 roku obniżyło swój poziom o blisko 7 metrów. Efektem tego jest odsłonięcie ogromnych połaci dna, które wysycha i zamienia się w pył. Pył ten nie jest jednak zwykłym piaskiem – zawiera on niebezpieczne stężenia metali ciężkich, takich jak arsen, ołów i antymon, pochodzących z działalności przemysłowej i naturalnych procesów geochemicznych. Wietrzna pogoda przenosi te toksyny prosto nad Salt Lake City, tworząc zagrożenie dla zdrowia milionów ludzi.

Wykorzystanie odkrytego rezerwuaru mogłoby stać się kluczowym elementem strategii ratunkowej. Słodka woda mogłaby posłużyć do nawilżania wyschniętych części dna jeziora, co skutecznie związałoby pył i zapobiegło jego emisji do atmosfery. Istnieje również potencjał wykorzystania tych zasobów w rolnictwie, co odciążyłoby rzeki zasilające jezioro i pozwoliło na naturalną regenerację poziomu wód powierzchniowych.

Wnioski na przyszłość i dalsze badania

Mimo ogromnego entuzjazmu, naukowcy zachowują niezbędną ostrożność. Obecne badania potwierdziły istnienie rezerwuaru jedynie pod wschodnim marginesem jeziora. Aby potwierdzić hipotezę, że zasoby te rozciągają się pod całą niecką zbiornika, konieczne jest rozszerzenie skali pomiarów na pozostałe 4400 kilometrów kwadratowych akwenu. Sukces tej misji pokazał jednak, że geofizyka lotnicza jest potężnym narzędziem, które może zrewolucjonizować poszukiwanie wody na obszarach pustynnych i półpustynnych na całym świecie.

Jeśli dalsze prace potwierdzą gigantyczną skalę odkrycia, stan Utah może zyskać jedno z największych strategicznych rezerwuarów wody słodkiej w Ameryce Północnej. W dobie narastającego kryzysu wodnego, takie “ukryte skarby” mogą okazać się jedyną szansą na przetrwanie ekosystemów i miast zagrożonych przez pustynnienie.