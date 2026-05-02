A to niespodzianka! Nowa egzotyczna cząstka może wyjaśnić, skąd bierze się masa materii

W powszechnym rozumieniu masa jest cechą nieodłączną materii. Jednak współczesna fizyka cząstek elementarnych sugeruje coś znacznie bardziej fascynującego: masa nie pochodzi wyłącznie z samych cząstek, lecz z ich interakcji z otoczeniem. Zgodnie z obowiązującymi teoriami, to, co nazywamy próżnią, nie jest absolutną pustką, lecz dynamicznym środowiskiem o złożonej strukturze. Próżnia posiada swoje właściwości, które mogą wpływać na zachowanie i cechy fizyczne znajdujących się w niej obiektów. To właśnie ten “ukryty szkielet” wszechświata ma odpowiadać za to, jak ciężkie stają się poszczególne cząstki.

Aby zbadać te subtelne zależności, naukowcy analizują systemy, w których cząstki elementarne są poddawane ekstremalnym warunkom. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków badań są mezony – nietrwałe cząstki zbudowane z jednego kwarku i jednego antykwarku. Kluczem do sukcesu okazało się stworzenie tzw. jądra mezonowego, czyli egzotycznego układu, w którym mezon zostaje na krótki czas uwięziony wewnątrz jądra atomowego. Badanie takich systemów pozwala fizykom “podejrzeć”, jak zmieniają się właściwości materii wewnątrz gęstego środowiska jądrowego, co bezpośrednio przekłada się na zrozumienie mechanizmu powstawania masy.

Mezon η′ – klucz do zagadki

Głównym bohaterem najnowszego odkrycia jest mezon η′ (eta prim). Cząstka ta od dawna intrygowała fizyków ze względu na swoją nietypową naturę. Jest ona nienaturalnie ciężka w porównaniu do innych, spokrewnionych z nią mezonów. Teoretycy przewidywali, że ta nadmiarowa masa wynika z silnych oddziaływań z próżnią. Co więcej, hipotezy zakładały, że jeśli udałoby się umieścić mezon η′ wewnątrz gęstej materii jądrowej, jego masa powinna ulec zauważalnej zmianie.

Czytaj także: Mezon D może balansować między materią a antymaterią

“Obserwacja tego zjawiska dostarczyłaby cennych informacji o tym, jak masa cząstek jest generowana we wszechświecie” – wyjaśnia Kenta Itahashi, jeden z głównych autorów badania. Do tej pory jednak udowodnienie istnienia stanu, w którym mezon η′ jest związany z jądrem atomowym, było niezwykle trudne ze względu na ekstremalnie krótki czas życia tych cząstek, wynoszący mniej niż jedną dziesięciomilionową część sekundy.

Precyzyjny eksperyment w sercu akceleratora

Aby zweryfikować te śmiałe teorie, zespół naukowców przeprowadził skomplikowany eksperyment w ośrodku GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung w Niemczech. Badacze wykorzystali wiązkę wysokoenergetycznych protonów, którą skierowali na tarczę wykonaną z izotopu węgla-12. W wyniku zderzeń jądra węgla przechodziły w stan wzbudzenia, co prowadziło do powstania mezonów η′. W rzadkich przypadkach, zgodnie z przewidywaniami, mezon ten stawał się “więźniem” jądra atomowego, tworząc poszukiwane jądro mezonowe.

Identyfikacja tak ulotnego stanu wymagała zastosowania aparatury o najwyższej rozdzielczości. Kluczową rolę odegrał spektrometr Fragment Separator (FRS) oraz zaawansowany detektor WASA, pierwotnie opracowany w szwedzkiej Uppsali. Naukowcy nie szukali samego mezonu bezpośrednio, lecz mierzyli energię deuterów (jąder wodoru składających się z protonu i neutronu), które były emitowane podczas reakcji, oraz śledzili wysokoenergetyczne protony opuszczające tarczę. Te specyficzne “podpisy” rozpadu pozwoliły potwierdzić, że egzotyczny stan materii rzeczywiście powstał.

Potwierdzenie teorii i nowa era w fizyce

Wyniki analizy danych zebranych podczas eksperymentu są jednoznaczne: widma wzbudzenia jądra węgla wykazują wzorce zgodne z formowaniem się jąder η′-mezonowych. Co najważniejsze, dane sugerują, że masa mezonu η′ faktycznie maleje, gdy znajduje się on wewnątrz gęstego jądra atomowego. Jest to pierwszy tak silny dowód eksperymentalny wspierający teorię o wpływie struktury próżni na masę materii.

Odkrycie to ma fundamentalne znaczenie dla naszego zrozumienia praw rządzących kosmosem. Dowodzi, że właściwości fizyczne, które uważamy za stałe, są w rzeczywistości wynikiem subtelnego tańca cząstek z otaczającą je przestrzenią. “Nasze pomiary przybliżają nas do odpowiedzi na głębokie, fundamentalne pytania o to, jak materia nabywa masę oraz jak struktura próżni zmienia się wewnątrz jąder atomowych” – podsumowuje Itahashi.

Czytaj także: Fizycy ze świętym Graalem w swojej dziedzinie. Uzyskali odpowiedź na pytanie dotyczące pochodzenia masy

Choć obecne wyniki są przełomowe, naukowcy już planują kolejne kroki. Kolejne eksperymenty mają na celu zwiększenie precyzji pomiarów i wychwycenie dodatkowych sygnałów rozpadu, które ostatecznie potwierdzą istnienie tych egzotycznych stanów. Każdy taki krok to milowy skok w stronę pełnego zrozumienia mechanizmów, które sprawiły, że wszechświat wygląda tak, jak go znamy. Praca naukowa opisująca to odkrycie została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Physical Review Letters, co stanowi oficjalne uznanie wagi tych badań przez światową społeczność naukową.