Bez limitów, bez chaosu, z miejscem na streaming. Ta oferta Plusa naprawdę ma sens

Zmienia się też sposób, w jaki podchodzimy do ofert operatorów. Wraz z rozwojem technologii oczekujemy rozwiązań, które będą lepiej dopasowane do naszego stylu życia. Wciąż myślimy o ofertach kategoriami limitów, pakietów i oszczędzania danych, bo nikt nie chce ryzykować sytuacji, w której w ważnym momencie dnia zabraknie internetu. To samo dotyczy swobodnego dzwonienia i wysyłania wiadomości.

Dlatego coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania, które nie wymagają od nas ciągłego kontrolowania tego, jak korzystamy z telefonu.

Koniec myślenia w gigabajtach

Abonament Plusa za 60 zł miesięcznie, w cenie obowiązującej po rabatach przez 24 miesiące, zawiera to, co dziś naprawdę potrzebne: nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet mobilny. To zestaw, który trudno dziś traktować inaczej niż jako podstawę codziennego korzystania z telefonu. Jego znaczenie w praktyce jest jednak jeszcze większe.

Przede wszystkim zmienia się sposób myślenia. Znika potrzeba sprawdzania, ile danych zostało. Znika kalkulowanie, czy obejrzenie filmu, włączenie hotspotu czy wysłanie większego pliku „zmieści się” w pakiecie. Nie trzeba też łączyć się z przypadkowymi sieciami Wi-Fi, które często są wolne albo zwyczajnie nie są bezpieczne.

Internet mobilny przestaje być zasobem, którym trzeba zarządzać i który trzeba oszczędzać. Zaczyna być czymś oczywistym, tak jak prąd czy woda. Po prostu działa. I właśnie to robi różnicę w momentach, których na co dzień nawet nie zauważamy.

Źródło: Plus

Dzień, który w całości opiera się na internecie

Wystarczy spojrzeć na zwykły dzień. Poranek zaczyna się od sprawdzenia informacji, wiadomości i pogody. No dobrze, trochę scrollowania też się zdarza. W drodze do pracy włączamy nawigację, która przez cały czas analizuje trasę i aktualizuje ją zależnie od ruchu.. W tle działa muzyka albo podcast. W ciągu dnia pojawiają się powiadomienia, wiadomości i maile. Część rzeczy załatwiamy właśnie w biegu – szybkie sprawdzenie informacji, wysłanie pliku, odebranie telefonu.

Nie tylko intensywne dni wymagają dobrego połączenia. Także te spokojniejsze, przeznaczone na spacer, wyjazd czy odpoczynek z rodziną, coraz częściej opierają się na smartfonie, który ma po prostu działać wtedy, kiedy go potrzebujemy.

Dochodzi do tego również praca mobilna. Laptop podłączony do hotspotu, szybkie spotkanie online, poprawki w dokumentach. Wszystko to dzieje się poza biurem, często w zmiennych warunkach, gdzie dostęp do internetu nie jest koniecznością.

W takiej rzeczywistości ograniczenia zaczynają przeszkadzać. Nie dlatego, że zużywamy ogromne ilości danych w jednym momencie, ale dlatego, że korzystamy z nich cały czas.

Czy chcemy tego, czy nie, internet nie jest już dodatkiem do dnia. Jest jego tłem i stałym towarzyszem.

Komunikacja bez ograniczeń to realna wygoda

Drugim elementem, który wraca do centrum uwagi, jest komunikacja. Nielimitowane rozmowy i wiadomości to coś, co przez lata traktowaliśmy jako oczywisty standard, ale w praktyce jego brak bardzo szybko zaczyna być odczuwalny.

Dzień jest pełen sytuacji, w których połączenie głosowe okazuje się najprostszym rozwiązaniem. Zamiast kilku wiadomości wystarcza jedna rozmowa. Zamiast czekania na odpowiedź pisemną – natychmiastowe ustalenie szczegółów i szybkie załatwienie sprawy.

Dotyczy to zarówno pracy, jak i życia prywatnego. Kontakt z bliskimi, szybkie ustalenia, spontaniczne rozmowy – to wszystko wraca do formy, która jest po prostu najwygodniejsza.

I właśnie dlatego brak limitów w tym obszarze ma tak duże znaczenie. Nie chodzi o samą liczbę minut. Chodzi o to, że nie trzeba się nad tym w ogóle zastanawiać.

Wieczór to zupełnie inny scenariusz. Równie ważny, a może ważniejszy?

Dla wielu z nas dzień opiera się na komunikacji i pracy, ale wieczór wygląda już zupełnie inaczej. To moment, w którym telefon przestaje być narzędziem, a zaczyna służyć po prostu rozrywce i odpoczynkowi.

Streaming stał się naturalną częścią codzienności. Przyzwyczailiśmy się do tego, że oglądamy to, na co mamy ochotę, dokładnie wtedy, kiedy chcemy. I podobnie jak w przypadku danych mobilnych, zmienił się sposób, w jaki korzystamy z tej formy rozrywki.

To już nie jest tylko jeden serwis czy jeden sposób oglądania treści. są to różne platformy, które wzajemnie się uzupełniają. Każda oferuje różne premiery,filmy i seriale oraz mnogość innych formatów.

W praktyce oznacza to jedno, coraz częściej chcemy mieć dostęp do więcej niż jednego serwisu. Nie dlatego, że chcemy mieć wszystko, ale dlatego, że lubimy wybór. Chcemy oglądać to, co naprawdę nas interesuje i swobodnie decydować, po którą platformę akurat sięgniemy.

Streaming dopasowany do użytkownika, nie odwrotnie

W tym kontekście oferta Plusa i Polsat Box idzie w kierunku, który dobrze odpowiada na realne potrzeby. Zamiast jednego, zamkniętego rozwiązania, mamy możliwość budowania własnego zestawu streamingowego. To pokazanie połączenia opisanego powyżej abonamentu bez limitu za 60 zł/mies.(przez 24 mies. po rabatach) z wyróżniającą się ofertą serwisów streamingowych.

Dostępne są różne warianty – od pojedynczych serwisów w cenie 25 zł miesięcznie, przez pakiety dwóch lub trzech platform, aż po większe zestawy. Plus wskazuje m.in. wyjątkowy pakiet 3 streamingów za 40 zł miesięcznie, w skład którego wchodzą Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime. Jest też możliwość dodania kolejnych 2 streamingów (do wyboru Disney+, HBO Max, Polsat Box Go Premium lub Polsat Box Go Sport) i dopasowania nawet 5 streamingów za 80 zł miesięcznie. Ceny te obowiązują przez 24 miesiące po rabatach za wyrażenie zgody marketingowej oraz e-fakturę.

To rozwiązanie pozwala poszerzyć dostęp do treści bez konieczności zarządzania wieloma oddzielnymi subskrypcjami. Dla osób, które korzystają z kilku serwisów, to po prostu wygodniejszy i dużo tańszy model.

Kluczowe jest to, że nie ma tu jednego dobrego wyboru. Każdy może dopasować zestaw do własnych nawyków. Do tego, co faktycznie ogląda, a nie do tego, co przypadkowo znalazło się w pakiecie.

Jedna decyzja, która upraszcza wiele rzeczy

Patrząc na to całościowo, widać wyraźnie jedną rzecz. Największą wartością tej oferty – i tym, co ją wyróżnia – nie są pojedyncze elementy, tylko ich połączenie, które może realnie ułatwić codzienne funkcjonowanie i przynieść oszczędności.

Abonament bez limitów rozwiązuje kwestię internetu i komunikacji. Streamingi porządkują rozrywkę, bo zawierają nasze ulubione produkcje filmowe i premiery w konkretnych miejscach. Razem tworzą spójne środowisko, które odpowiada na sposób, w jaki dziś korzystamy z technologii.

Chcemy mieć możliwość wyboru i coraz częściej zależy nam na tym, żeby wszystko było w jednym miejscu i działało bez konieczności ciągłego zarządzania.

Technologia, która nadąża za użytkownikiem

Współczesna technologia przestaje wymagać od nas dostosowywania się do niej. To ona ma nadążać za naszym tempem życia.

Abonament z nielimitowanym internetem mobilnym za 60 zł miesięcznie – obowiązujący po rabatach przez 24 miesiące – wpisuje się dokładnie w ten sposób myślenia. W połączeniu z elastyczną ofertą streamingową tworzy rozwiązanie, które nie narzuca schematów, tylko daje swobodę wyboru i większy komfort na co dzień.

Nie chodzi o to, ile mamy gigabajtów i minut do wykorzystania. Chodzi o to, żebyśmy w ogóle nie musieli o tym myśleć.

