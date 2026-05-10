Waży 100 ton, a działa jak baletnica. Chiny budują historię nowej technologii w kopalni

Kiedy patrzę na nową chińską ciężarówkę górniczą Shuanglin K7, nie widzę w niej ot kolejnego “giganta na kołach”. Widzę bardziej próbę rozwiązania problemu, który przez dekady był wpisany w samą naturę ciężkiego sprzętu. Im bowiem większa jest maszyna i ładunek na niej, tym większa jest również bezwładność, większe martwe pola, większy promień skrętu i większa zależność od operatora, który musi często wcisnąć kilkunastometrowego kolosa w miejsce, gdzie margines błędu bywa absurdalnie mały. K7 jest ciekawy właśnie dlatego, bo wchodzi tam, gdzie jest naprawdę cieżko.

Shuanglin K7 został pokazany 18 kwietnia w Szanghaju jako bezzałogowa ciężarówka górnicza opracowana przez Shuanglin Group we współpracy z Uniwersytetem Tsinghua. Sama masa robi wrażenie, bo mówimy o pojeździe ważącym blisko 100 ton, mierzącym 13,79 metra długości, 5,7 metra szerokości i 5,2 metra wysokości. Jego ładowność wynosi 158 ton, maksymalna masa całkowita sięga 248 ton, a skrzynia ładunkowa ma pojemność 100 metrów sześciennych. W grę wchodzi więc sprzęt projektowany pod brutalną codzienność kopalni odkrywkowej.

K7 ma osiągać maksymalnie 29 km/h z pełnym ładunkiem, korzystać z 5-minutowej wymiany akumulatora i odzyskiwać do 85 procent energii kinetycznej podczas hamowania. Dane z symulacji operacyjnych mówią o wzroście efektywności transportu o 35 procent, zmniejszeniu ryzyka typowych wypadków w kopalniach o 90 procent oraz obniżeniu kosztów obsługi i zużycia opon o około jedną czwartą względem tradycyjnych wozideł spalinowych. Są to jednak wartości zależne od konkretnej kopalni, organizacji pracy, profilu trasy, nachylenia, jakości dróg technologicznych i dojrzałości całego systemu zarządzania flotą.

Najważniejsze nie jest jednak to, że K7 jest po prostu wielki, bo takich wielkich wozideł górniczych świat widział już sporo. Dla mnie kluczowe jest to, że ten kolos potrafi przemieszczać się bokiem, wykonywać ruch po skosie i obracać się niemal w miejscu. Nie kryje się w tym żadna sztuczka, a bardzo konkretna architektura podwozia. Zamiast klasycznego podejścia, w którym osie i mechaniczne połączenia narzucają geometrię ruchu, K7 korzysta z rozproszonych elektrycznych modułów narożnych sterowanych przewodowo. Każdy taki moduł integruje napęd, hamowanie, skręt i zawieszenie przy kole, co pozwala sterować ruchem pojazdu znacznie swobodniej niż w zwykłej ciężarówce.

Właśnie tutaj zaczyna się temat ciekawszy niż sama informacja o “krabim chodzie”, bo odkąd piszę o autonomii w transporcie, mam wrażenie, że większość dyskusji za bardzo skupia się na mózgu pojazdu, a za mało na jego mechanicznej podstawie. Mówimy bowiem o czujnikach, kamerach, LiDAR-ach, chmurze, algorytmach i łączności, ale pojazd nadal musi wykonać fizyczny manewr. W kopalni odkrywkowej, gdzie droga potrafi być stroma, ciasna, nierówna i stale zmieniana przez pracę maszyn, sama “inteligencja” nie wystarczy. Potrzeba jeszcze takiej platformy, która potrafi zrobić coś więcej niż powoli skręcać jak kontenerowiec na kołach.

“Krabi chód” brzmi zabawnie, ale w kopalni to coś nieocenionego

W normalnym ruchu drogowym boczne przesuwanie się pojazdu (charakterystyczne m.in. dla gąsienicowego czołgu) jest rozwiązaniem niszowym, ale już spotykanym w formie ot ciekawego bajeru. W kopalni sprawa jest inna. Wozidła górnicze wykonują powtarzalne kursy między miejscem załadunku, kruszarką, zwałowiskiem i punktami obsługi. Dużo czasu tracą nie tylko na sam przejazd, ale też na ustawianie się pod załadunek i manewrowanie w strefach, gdzie operator ma ograniczoną widoczność. Wielka maszyna nie musi z kolei jechać szybko, żeby być groźna. Wystarczy przecież jeden błąd przy cofaniu, jedno złe ustawienie względem koparki czy jeden człowiek w martwym polu.

Mimo tej ostrożności uważam, że potencjał jest oczywisty. Jeśli ciężarówka potrafi ustawić się bokiem, obrócić w miejscu i precyzyjnie podejść do załadunku bez klasycznego “wajchowania” przód-tył, to całą operacja nie zaoszczędza jedynie czasu. Zmniejsza też liczbę manewrów, a każdy usunięty manewr w kopalni oznacza mniej okazji do błędu i niższe zużycie elementów eksploatacyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że Chiny nie wynalazły właśnie autonomicznych wozideł górniczych od zera. Komatsu wdrożyło komercyjny system autonomicznego transportu górniczego już w 2008 roku, a w kwietniu 2026 roku firma informowała o uruchomieniu tysięcznej autonomicznej ciężarówki. Jej klienci przewieźli już ponad 11,5 miliarda ton materiału z użyciem systemu FrontRunner, co pokazuje, że autonomiczne górnictwo jest dojrzałym segmentem. Z tej perspektywy K7 nie robi na mnie wrażenia dlatego, że “jeździ bez kierowcy”. Robi je dlatego, że łączy autonomię z radykalnie innym podejściem do podwozia.

Chiny uwielbiają ulepszanie procesów przemysłowych i wydobywczych

Na K7 warto patrzeć również przez szerszy chiński plan automatyzacji kopalń. W 2024 roku chińskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo kopalń przedstawiły kierunek, według którego do 2026 roku ma powstać kompletny system standardów inteligentnego górnictwa, a do 2030 roku Chiny chcą mieć rozwinięty system technologii, wyposażenia i zarządzania pozwalający ograniczać obecność ludzi w niebezpiecznych pracach oraz przechodzić w stronę eksploatacji o mniejszej załodze lub bez załogi w wybranych procesach.

W tym samym trendzie mieści się kopalnia Yimin z flotą 100 autonomicznych elektrycznych ciężarówek, gdzie w grę wchodzi zdalne zarządzanie, 5G-A i plan zwiększania skali wdrożenia. Podobny problem widać przy kopalni Huoshaoyun w górach Kunlun, gdzie sama obecność ludzi jest utrudniona przez wysokość około 5600 metrów nad poziomem morza, niską zawartość tlenu, mróz i wiatr. Z kolei od strony infrastruktury komunikacyjnej dobrze pasuje tu temat 5G pod ziemią i zdalnego sterowania w kopalniach.

Chiny nie traktują więc automatyzacji kopalń jak pojedynczego eksperymentu, tylko jak element przemysłowej polityki. Można dyskutować, ile w tym troski o bezpieczeństwo, ile efektywności, ile kontroli nad surowcami, a ile budowania własnych technologii w ciężkim sprzęcie. Najpewniej wszystkiego po trochu. Efekt pozostaje jednak taki, że kolejne wdrożenia zaczynają składać się w system, a nie w serię oderwanych pokazów.

Źródła: Science and Technology Daily, Chinamine Safety, Shuanglin