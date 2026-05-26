Cristiano Ronaldo nowym ambasadorem Dreame. Producent inteligentnych urządzeń stawia na globalną rozpoznawalność

W ostatnich latach Dreame mocno umocniło swoją pozycję na rynku inteligentnych urządzeń domowych, rozwijając ofertę robotów sprzątających, odkurzaczy pionowych czy sprzętu do pielęgnacji osobistej. Współpraca z Ronaldo ma być kolejnym krokiem w budowaniu globalnej rozpoznawalności marki oraz podkreśleniem jej ambicji związanych z dalszą ekspansją na międzynarodowych rynkach.

„Dreame to Win” nowym hasłem współpracy

Cristiano Ronaldo od lat kojarzony jest z wyjątkową dyscypliną, regularnością treningów i konsekwentnym dążeniem do poprawiania własnych wyników. Dreame twierdzi, że filozofia marki również się na tym opiera. Firma regularnie dąży do większego rozwoju, stawia sobie większe cele i kontynuuje powiększanie swojej oferty o nowe kategorie urządzeń.

Zawsze szukam partnerów, którzy podzielają moje dążenie do perfekcji i zaangażowanie w ciężką pracę. Dreame jest marką, która wprowadza innowacje oraz dostarcza najwyższej klasy wydajność, sprawiając, że życie staje się łatwiejsze i lepsze. Jestem podekscytowany faktem, że dołączam do rodziny Dreame oraz wspieram ich misję liderowania na rynku globalnym – powiedział Christiano Ronaldo.

Centralnym elementem partnerstwa jest kampania „Dreame to Win”, która ma symbolizować połączenie nowoczesnych technologii z mentalnością zwycięzcy i pokazywać, jak inteligentne rozwiązania mogą wspierać użytkowników w codziennym życiu:

To coś więcej niż sponsoring, to potężny sojusz pomiędzy technologicznym liderem, a światowej klasy, globalnie rozpoznawanym sportowcem. Rozpoznajemy nawzajem naszą siłę, wizję i długoterminowe podejście do rozwoju. Cristiano charakteryzuje duch skupienia i doskonałość, które głęboko rezonują z naszą misją bycia branżowym liderem oraz oddziaływania na świat poprzez inteligentne technologie. Razem jesteśmy oddani wizji dostarczania wysokiej jakości, gotowych na przyszłość doświadczeń dla gospodarstw domowych na całym świecie — powiedział Colm Chang, globalny prezes Dreame.

Partnerstwo ma dotyczyć wszystkich najważniejszych kategorii produktowych producenta. Wśród nich znalazły się inteligentne urządzenia sprzątające przeznaczone do użytku domowego i zewnętrznego, duże AGD, sprzęt do pielęgnacji osobistej oraz małe urządzenia kuchenne. Wizerunek piłkarza będzie wykorzystywany w działaniach marketingowych, które obejmą cały ekosystem produktów producenta.

To oczywiście ma bardzo dużo sensu. Kupujemy przede wszystkim oczami i widząc znaną twarz przy reklamie odkurzacza, będziemy mieli konkretne skojarzenia, zwykle coś w stylu „skoro Ronaldo to reklamuje, to musi być dobre”. Wydaje mi się również, że to też swoista motywacja dla Dreame, by dążyło do jeszcze lepszych produktów, które nie zawiodą zaufania klientów, co zawsze jest mile widziane.

Partnerstwo z piłkarzem pokazuje nam jeszcze jedną rzecz – dla Dreame globalna ekspansja jest niezwykle ważna. Zwykle chińskie firmy współpracują raczej ze znanymi ludźmi ze swojego kraju, co też pewnie jest tańsze. Tutaj Dreame postawiło na gwiazdę pierwszej ligi, którą na świecie zna praktycznie każdy. Bo umówmy się, trudno znaleźć sportowca, którego rozpoznawalność byłaby większa niż portugalskiej gwiazdy futbolu, śledzonej przez setki milionów fanów na całym świecie.