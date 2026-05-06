Infinix NOTE Edge z “magiczną” baterią. Tego jeszcze u nas nie było

Samonaprawiający się akumulator o trwałości sięgającej 6 lat? Jak?!

Kiedy czytamy specyfikację smartfonów, nie da się nie zauważyć, że wszyscy producenci obiecują bardzo wiele, wprowadzając kolejne rewolucje w aparatach, ekranie albo procesorze. Tymczasem przez wiele lat negowano jeden z najważniejszych elementów, czyli baterię. Chociaż to właśnie dzięki niej nasz smartfon w ogóle się uruchamia, długo musieliśmy czekać na jakikolwiek przełom w tej sprawie. Na szczęście od jakiegoś czasu producenci stawiają na nową technologię ogniw na bazie krzemu, dzięki którym mogą oferować większą pojemność, bez zwiększania fizycznych rozmiarów baterii.

Świetna wiadomość jest taka, że na tej innowacji się nie kończy, czego dowodem jest właśnie nowy Infinix NOTE Edge. Jego największym atutem jest mechanizm rekrystalizacji, który uruchamia się po całkowitym rozładowaniu urządzenia. Proces ten odbudowuje strukturę materiału baterii, ograniczając powstawanie mikropęknięć, które naturalnie pojawiają się podczas codziennego użytkowania. Dzięki temu akumulator o pojemności 6150 mAh zachowuje ponad 80% swojej sprawności nawet po 2 tysiącach cykli ładowania. W praktyce oznacza to około 6 lat bezproblemowej pracy, co stawia NOTE Edge w czołówce urządzeń dbających o portfel i ekologię użytkownika.

Żeby lepiej Wam to uzmysłowić wspomnę tu, że Apple daje w iPhone’ach taką gwarancję do 800 cykli ładowania. Infinix daje nam więc możliwość korzystania z urządzenia przez długie lata bez konieczności wymiany ogniwa. Chodzi tu o to, że kiedy sprawność baterii spada do 80%, nie tylko mamy mniej energii w telefonie, ale drastycznie spada jego wydajność, przez co codzienne korzystanie nie jest już tak przyjemne. W NOTE Edge raczej nie będziemy mieli z tym problemu, a przynajmniej tak zapewnia producent.

Smartfon nie zawodzi również pod kątem szybkości zasilania. Ładowanie o mocy 45 W w trybie Hyper Mode pozwala napełnić baterię do połowy w 25 minut, a pełny cykl zajmuje godzinę. Ciekawym dodatkiem jest funkcja ładowania obejściowego, która chroni ogniwa przed przegrzaniem podczas grania czy oglądania wideo.

Co jeszcze oferuje Infinix NOTE Edge?

Mimo potężnej baterii, smartfon zachował wyjątkowo smukłą sylwetkę – jego grubość to zaledwie 7,2 mm przy wadze 185 g. Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7100 5G, który w testach AnTuTu V11 zdobywa ponad 810 tysięcy punktów. Wrażenia wizualne zapewnia zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED o przekątnej 6,78 cala, chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Ma wspomnienie zasługuje też system dźwiękowy opracowany we współpracy z ekspertami z JBL, gwarantujący świetne wrażenia dźwiękowe podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Producent dodał też technologię UPS 3.0 AI Super Signal, poprawiająca zasięg w trudnych miejscach, takich jak windy czy pociągi. Po stronie aparatów mamy natomiast główną jednostkę 50 Mpix i przednią kamerkę 13 Mpix. Szału nie ma, ale do codziennych fotek powinno wystarczyć.

NOTE Edge działa pod kontrolą XOS 16 opartego na Androidzie 16 i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jedna kwestia – aktualizacje. Firma ujawniła tylko, że zapewni 3 duże aktualizacje oprogramowania, ale nie ma wzmianki o wsparciu zabezpieczeń. Niestety, nie spodziewam się, by było ono 6-letnie, tak jak obiecywana żywotność ogniwa. Wychodzi więc na to, że Infinix daje nam smartfon, który fizycznie pociągnie bardzo długo, jednak co z tego, skoro bez łatek korzystanie z niego będzie z każdym rokiem mniej bezpieczne? Z jednej strony mamy więc naprawdę rewolucyjną technologię rekrystalizacji, która może sprawić, że zapomnimy o konieczności wymiany telefonu tylko dlatego, że akumulator przestał trzymać energię. A z drugiej – brak realnego wsparcia, dzięki któremu naprawdę możemy bezpiecznie korzystać z tego modelu przez cały ten czas.

Jeśli jednak ta kwestia Wam nie przeszkadza, Infinix NOTE Edge można kupić już od 1399,99 zł. Na korzyść na pewno przemawia zawartość pudełka, znacznie bogatsza niż u konkurencji. Znajdziemy tam słuchawki, etui, a nawet szkło hartowane na ekran. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: Shadow Black, Lunar Titanium oraz Silk Green o unikalnej fakturze materiału.

Źródło: Infinix