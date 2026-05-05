7 lat wsparcia i koniec. Fairphone pokazuje, jak powinno być i gdzie większość branży nadal zawodzi

Siedem lat to w technologii mobilnej cała epoka, a Fairphone 3, debiutujący w 2019 roku, udowodnił, że obietnice o długowieczności można nie tylko spełnić, ale wręcz przebić.

Rewolucja, która trwała dłużej niż zakładano

Kiedy Fairphone 3 wchodził na rynek, producent obiecywał pięć lat wsparcia. Ostatecznie cykl ten wydłużono do siedmiu lat, co stawia to urządzenie w absolutnej czołówce rynkowej. Ostatnia oficjalna aktualizacja oprogramowania ma pojawić się do czerwca 2026 roku, a ostateczne wsparcie techniczne wygaśnie w sierpniu. Jak to jednak w przypadku tej marki bywa, trwałość smartfona nie jest definiowana tylko wsparciem oprogramowania i zabezpieczeń.

Fairphone 3 wprowadził łatwe w wymianie moduły, dzięki czemu zyskaliśmy możliwość prostych napraw i modernizacji podzespołów, bez konieczności kupowania nowego telefonu. Fairphone zadbało również o szeroką dostępność zamienników, co w połączeniu z łatwością demontażu redefiniowało pojęcie serwisu. A to wszystko w oparciu o odpowiedzialny łańcuch dostaw i program godziwych płac dla pracowników produkcji. W ten sposób firma stworzyła produkt dla osób świadomych, dbających o ekologię i stronę etyczną samej produkcji.

I to chyba główny powód, dla którego informacja o zakończeniu wsparcia jest tak smutna, bo z takiego telefonu naprawdę aż chce się korzystać przez lata. Nie dla wygórowanych specyfikacji, tylko dla całokształtu i dbałości o aspekty, na które konkurencja nie zwraca uwagi.

Pamiętajcie też, że sierpień 2026 roku nie oznacza, że wasz Fairphone 3 nagle przestanie działać. Urządzenie pozostanie funkcjonalne, a dzięki swojej otwartej naturze może liczyć na „drugie życie” poza oficjalnym obiegiem. Systemy takie jak LineageOS, /e/OS czy postmarketOS oferują alternatywne aktualizacje, które pozwolą korzystać z tego sprzętu jeszcze przez lata. Co ciekawe (i niespotykane w branży) sam Fairphone aktywnie wspiera te społeczności, dzieląc się pracami rozwojowymi, co pokazuje, że dbałość firmy o długowieczność nie jest tylko chwytem marketingowym.

Przykład Fairphone uwidacznia braki u konkurencji

Smutna prawda jest taka, że za najlepsze rzeczy trzeba najwięcej płacić. To bardzo dobrze widać właśnie w temacie aktualizacji. Samsung oferuje 7-letnie wsparcie tylko w segmencie flagowców. Na niższej półce znajdziemy tylko kilka modeli z 6-letnią gwarancją aktualizacji. U Google’a nie ma takiego wyboru, więc gigant po prostu wszystkim swoim modelom daje 7 lat po równo. Apple działa podobnie. A co z resztą? Tu już zaczynają się schody.

Większość chińskich modeli premium ma gwarancję około 5-letniego wsparcia, a gdy zejdziemy do niższych półek, standardem nadal są 2-3 lata. Krótki cykl aktualizacji bezpieczeństwa to cichy wyrok dla sprawnego technicznie sprzętu, który przez brak poprawek staje się podatny na ataki i traci dostęp do nowych wersji aplikacji. To z kolei zmusza nas do wymiany urządzenia, bo w pewnym momencie staje się ono bezużyteczne – aplikacje, zwłaszcza bankowe, szybko tracą wsparcie dla starszych wersji systemu. Do tego dochodzi element strachu, ponieważ bez poprawek nasze dane (a na telefonach mamy ich ogrom) mogą stać się łupem cyberprzestępców.

Nawet jeśli najwięksi gracze podnieśli poprzeczkę do 7 lat we flagowcach, to właśnie tanie urządzenia, których sprzedaje się najwięcej, najbardziej cierpią na „zaplanowane starzenie się” oprogramowania. W ten właśnie sposób powstają góry elektrośmieci i niestety, sam Fairphone temu nie zaradzi, niezależnie od tego, jak bardzo się stara.

A szkoda, bo uważam, że firma ma świetną i godną naśladowania filozofię, wedle której smartfon to narzędzie, a nie modny dodatek o krótkiej dacie przydatności. Nawet jeśli oficjalne wsparcie „trójki” dobiega końca, dziedzictwo tego modelu – łatwość naprawy i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego – pozostaje wzorem do naśladowania. To przykład dla każdego z nas, że najbardziej ekologicznym telefonem jest ten, który już mamy w kieszeni i o który możemy dbać przez lata.

Chciałabym móc na zakończenie napisać, że być może kiedyś doczekamy się 7 lat wsparcia jako standardu dla każdego smartfona, ale cóż, do tego raczej nie dojdzie. Dlaczego? Bo taki ruch byłby dla branży zwyczajnie nieopłacalny, zwłaszcza w segmencie budżetowym. Skoro smartfon kosztuje tylko kilka stówek, to firmy chcą zarobić na jego częstych wymianach lub po prostu zmusić nas do głębszego sięgnięcia do portfela i zakupu czegoś droższego.

Źródło: Gizmochina