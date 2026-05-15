Statki widmo są dziś plagą. Taka sankcyjna flota lubi ciszę, ale AIRIS ją przerwie

W teorii statki pływające po morzach i oceanach powinny być ciągle wykrywalne, aby zminimalizować ryzyko incydentu na otwartych wodach. Jednak ostatnie lata pokazały, że statki-widma stają się rosnącym problemem i to właśnie w niego chce uderzyć Japonia swoim AIRIS.

Statki nie znikają z oceanu, ale znika ich sygnał

AIS, czyli automatyczny system identyfikacji, podaje pozycję, kurs, prędkość, identyfikację i inne dane statku. W świetle prawa jest wymagany m.in. na statkach od 300 GT w rejsach międzynarodowych, na statkach towarowych od 500 GT poza rejsami międzynarodowymi oraz na wszystkich statkach pasażerskich i to niezależnie od wielkości. Jednostki wyposażone w AIS powinny utrzymywać go ciągłe w działaniu, choć poza wyjątkami wynikającymi z bezpieczeństwa informacji nawigacyjnej. Po co? Ano po to, by zapewniać światu pełny obraz ruchu morskiego.

Po co więc taki tankowiec albo kontenerowiec wyłącza nadajnik, znika z mapy i płynie dalej? Ano po to, aby obejść sankcje i dostarczyć coś z punktu A do punktu B, co w świetle prawa dostarczone zostać nie powinno. Mówimy więc o jednym z ważniejszych problemów współczesnej kontroli sankcji, bezpieczeństwa morskiego i obserwacji infrastruktury krytycznej. Jak więc go rozwiązać?

Tutaj wchodzi japoński AIRIS, czyli Artificial Intelligence Retraining In Space. Firma Mitsubishi Heavy Industries przeprowadziła demonstrację orbitalną systemu, który wykrywa statki na obrazach z satelity, korzystając z pokładowego przetwarzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Sprzęt znalazł się na małym satelicie demonstracyjnym RAISE-4 w ramach programu JAXA Innovative Satellite Technology Demonstration-4, a sam AIRIS składa się z procesora danych z AI oraz kamery obserwacji Ziemi opracowanej przez tokijski uniwersytet nauki. Najważniejszym elementem tej układanki jest SOISOC4, czyli odporny na promieniowanie mikroprocesor kosmiczny opracowany wspólnie przez JAXA i Mitsubishi Heavy Industries.

Dla mnie istotniejsze w tym projekcie jest przesunięcie części analizy z Ziemi na satelitę. Klasycznie bowiem satelita robi zdjęcia, wysyła możliwie dużo danych na Ziemię, a dopiero tam zaczyna się właściwe szukanie obiektów. AIRIS ma robić inaczej, bo analizować obraz już na orbicie, wybierać fragmenty, w których są interesujące cele i dopiero te wycinki przesyłać na Ziemię. Musimy jednak pamiętać, że jest to dopiero demonstracja, a tutaj różnica jest zasadnicza. Demonstracja pokazuje bowiem, że da się wykrywać statki z orbity z użyciem pokładowej SI, ale system operacyjny musi jeszcze poradzić sobie z częstotliwością przelotów satelitów, zachmurzeniem, rozdzielczością obrazu, warunkami oświetleniowymi, kosztami konstelacji, priorytetyzacją celów i integracją z innymi źródłami danych.

Dziś najważniejsze nie jest zdjęcie, tylko czas

Odkąd piszę o technologiach wojskowych, kosmicznych i obserwacyjnych, coraz częściej wraca na stół problem, że samo zrobienie zdjęcia przestaje już wystarczać. Dane bez szybkiej selekcji bywają ciężarem. Można mieć świetne sensory, ale jeśli informacja z nich dociera dopiero po czasie, to jest bardziej archiwum niż narzędzie działania. W przypadku statku, który wyłączył AIS, zmienił trasę i płynie przez otwarty ocean, kilka godzin opóźnienia może oznaczać zupełnie inną pozycję i konieczność zaczynania analizy od nowa.

Dlatego AIRIS wydaje mi się ciekawy nie jako “kosmiczny detektyw”, ale jako przykład szerszego trendu. Orbita przestaje być wyłącznie miejscem zbierania danych, a zaczyna być miejscem ich wstępnej interpretacji. Podobny kierunek widać zresztą przy komputerach pracujących w kosmosie, gdzie sens miało właśnie lokalne przetwarzanie obrazów, a nie samo dokładanie kolejnych zdjęć do kolejki. Blisko temu również do satelitów sterowanych przez sztuczną inteligencję, które rozpoznają oceany, lasy i cele bez czekania na pełną analizę naziemną.

Ocean jest zresztą świetnym testem takiej technologii wykrywania. Jest bowiem ogromny, dynamiczny i pełen fałszywych tropów. Fale, odbicia światła, zmienna pogoda, różne typy jednostek i ograniczone okna obserwacji sprawiają, że wykrywanie statków nie jest prostym zadaniem typu “znajdź biały prostokąt na niebieskim tle”. W dodatku statek-widmo zwykle nie znika przypadkiem, a wtedy, gdy komuś zależy na utrudnieniu śledzenia.

Oczywiście to nie koniec statków widmo. Kamera optyczna nie widzi bowiem przez chmury, pojedynczy satelita nie obserwuje stale całego oceanu, a małe jednostki będą trudniejsze do wykrycia niż duże tankowce. Przetwarzanie na orbicie ogranicza ilość przesyłanych danych, ale nie zmienia fizyki obrazowania. Do tego dochodzi problem fałszywych alarmów, a to zwłaszcza na wzburzonym morzu i w rejonach o dużym ruchu. Jeśli więc system ma działać operacyjnie, to musi być częścią większej infrastruktury, a nie samotnym urządzeniem z dobrą kamerą.

Źródła: Międzynarodowa Organizacja Morska, Mitsubishi Heavy Industries